Минкомсвязи засекретило отбор софта в Реестр отечественного ПО

Деятельность Экспертного совета по российскому ПО, усилиями которого отбирается софт для включения в Реестр отечественных программ, перестает быть публичной. Минкомсвязи как куратор Совета обязало экспертов подписать документ о неразглашении аспектов своей работы.

Экспертный совет уводят в тень

Как стало известно CNews, на прошедшем 13 апреля 2017 г. очном заседании Экспертного совета по российскому ПО курирующее его работу Минкомсвязи раздало экспертам на подпись так называемое соглашение о неразглашении (NDA — non-disclosure agreement).

По словам источника CNews, знакомого с ситуацией, документ запрещает членам Совета транслировать во внешний мир практически любую информацию о его деятельности. В первую очередь ограничения затрагивают содержание и экспертные оценки заявок на включение тех или иных продуктов в Реестр отечественного софта. Собранные в Реестре программы с 1 января 2016 г. имеют приоритет для использования госорганами — именно им чиновники должны отдавать предпочтение при осуществлении соответствующих госзакупок.

Также теперь перестанут быть достоянием общественности и круг коллективно обсуждаемых на заседаниях Совета вопросов, и характер принятых по ним решений.

Минкомсвязи обязало членов Экспертного совета по российскому ПО подписать договор о неразглашении

Часть экспертов NDA уже подписала, часть забрала с собой для более детального изучения. При этом, по информации CNews, появление данного документа не должно было стать для экспертов полной неожиданностью. Один из источников CNews еще несколько недель назад рассказывал, что Минкомсвязи «болезненно» относится к публикациям в прессе на тему работы Совета и начало готовить текст NDA.

Другой собеседник CNews не стал отрицать распространение NDA среди членов Совета, однако заверил, что «никто никого ничего подписывать не заставлял и заставить не мог», потому что в рамках Совета речь идет о добровольной общественной работе.

Член Экспертного совета и исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Евгения Василенко позицию своей организации, которую отрасль во многом связывает с появлением Совета и Реестра, на момент публикации этого материала не смогла ответить на вопросы CNews об NDA.

Объяснения Минкомсвязи

Представитель Минкомсвязи Дмитрий Захаров подтвердил CNews факт появления документа.

«Документ нацелен на защиту деятельности экспертов, — пояснил Захаров. — Он позволяет обеспечить неразглашение информации, связанной с тем, какой эксперт какую заявку на включение в реестр отечественного ПО рассматривает».

Также он добавил, что решение о создании запретительного документа было вызвано тем, что ранее были зафиксированы попытки оказания давления на экспертов — для провоцирования принятия определенных решений. «Документ позволит такие ситуации исключить», — считает Захаров.

В то же время отметим, что конкретный вопрос CNews о том, какую именно информацию экспертам запрещено будет разглашать, в Минкомсвязи оставили без ответа.