За что глава «Почты России» получит свою астрономическую зарплату

По требованию Генпрокуратуры Минкомсвязи переписало контракт с главой «Почты России» Дмитрием Страшновым и согласовало его с правительством. Теперь размер вознаграждения Страшнова будет зависеть, в том числе, и от результатов внедрения единой автоматизированной системы почтовых отделений.

Новый контракт главы «Почта России»

В распоряжении CNews оказалась новая версия контракта, заключенного Минкомсвязи в конце 2016 г. с гендиректором госпредприятия «Почта России» Дмитрием Страшновым. Условия контракта были согласованы с вице-премьером Аркадием Дворковичем.

Дмитрий Страшнов возглавил «Почта России» весной 2013 г. До этого он руководил российским представительством сотового оператора Tele2. Первоначальная версия контракта была заключена министром связи Николаем Никифоровым на год, его условия были согласованы с Аркадием Дворковичем.

Генпрокуратура недовольна зарплатой главного почтальона

Через год Никифоров заключил новый контракт со Страшновым сроком на пять лет. Однако в конце 2016 г. Генпрокуратура заинтересовалась условиями работы Стращнова. Выяснилось, что второй его контракт не был согласован с правительством и в нем не были установлены нормативы для выплаты вознаграждений.

Кроме того, по итогам 2014 г. размер вознаграждения Страшнова составил 95 млн руб., тогда как средняя зарплата по «Почте России» составляет 19 тыс. руб, в месяц. В то же время, согласно установленным правительством правилам, руководители федерального госпредприятия не могут получать более чем в восемь раз больше, чем средняя зарплата по предприятию (если для данного предприятия не установлено исключение курирующим его органом власти).

После проверки Генпрокуратурой Минкомсвязи начало «работу над ошибками». Никифоров подписал приказ, устанавливающий предел зарплат руководителей «Почта России» в размере не более чем в 500 раз больше среднего размера по предприятию.

KPI для Дмитрия Страшнова

В декабре 2016 г. Никифоров подписал новый, уже согласованный с правительством, контракт со Страшновым, который будет действовать до 1 июля 2017 г. Согласно контракту, размер выплачиваемого Страшнову вознаграждения состоит из заработной платы и выплат компенсационного и стимулирующего характера.

После вмешательства Генпрокуратуры Минкомсвязи переписало

контракт с главой «Почты России» Дмитрием Страшновым

При этом выплаты стимулирующего характера зависят от выполнения Стращновым показателей экономической деятельности «Почта России», установленных в программе деятельности предприятия, и ключевых показателей эффективности (KPI), указанных в данном контракте.

Невыполнение показателей экономической эффективности и KPI может быть основанием, по которому Минкомсвязи досрочно расторгнет контракт с главой «Почты России». В то же время, если контракт будет расторгнут по соглашению сторон, Страшнову будет положена компенсация в размере его трехкратного среднего ежемесячного заработка. В прежней версии контракта говорилось о компенсации в размере его 12 должностных окладов. В 2013-2014 г.г. размер ежемесячного оклада Страшнова, по данным Генпрокуратуры, составлял 230 тыс руб - 310 тыс руб.

При этом Минкомсвязи внесло изменения в перечень установленных для Страшнова KPI. По итогам 2015 г. работы Страшнова оценивалась по восьми KPI: выручка «Почта России» (составляет 15% от общего объема KPI), чистые активы предприятия (10%), чистая прибыль (10%), часть прибыли, перечисленная в федеральный бюджет (5%), повышение производительности труда (10%), рост средней заработной платы сотрудников предприятия (20%), доля письменной корреспонденции, доставленной в срок (15%) и доля граждан, удовлетворенных работой «Почта России» (15%).

Вознаграждение будет зависеть от результатов автоматизации

По итогам же 2016 г. работа Страшнова будет оцениваться еще по одному KPI - интегрированному показателю инновационной деятельности (ИПИД). Его вес в общем объеме KPI составит 20%.

Вес ряда других KPI был снижен. Вес показателя «выручка» снизился до 5%, «рост средней заработной платы» - до 15%, «доля доставленной в срок письменной корреспонденции» - до 10%, и «доля граждан, удовлетворенных услугами «Почты России» - также до 10%.

В свою очередь, новый показатель - ИПИД - состоит из ряда отдельных показателей, большинство из которых связаны с внедрением Единой автоматизированной системы отделений почтовой связи (ЕАС ОПС). При подсчете ИПИД 40% составит показатель, связанный с количеством отделений почтовой связи, в которых внедрены объекты интеллектуальной собственности ЕАС ОПС. Плановое значение по данному показателю (означает его выполнение на 100%) составляет 5 тыс. отделений (12% от общего числа).

Вес показателя, связанного с долей закупок в рамках проекта ЕАС ОПС в общем объеме закупок «Почта России», составит 10% от ИПИД. Плановое значение данного показателя - 2,1% от общего числа закупок в 2016 г. Вес показателя средней скорости обслуживания розничных клиентов в почтовых отделениях, в которых установлена ЕАС ОПС, составит 20%. Плановое значение данного показателя - 4 мин 47 сек.

Еще 30% при подсчете ИПИД будут зависеть от выполнения программы инновационного развития «Почта России».

Как внедряется ЕАС ОПС

В пресс-службе «Почты России» подтвердили, что компенсация руководства предприятия зависит от выполнения ряда KPI, причем такая практика была установлена в 2015 г. приказом Минкомсвязи для всех ФГУП, подотчетных министерству.

У «Почты России» действует программа инновационного развития на 2016-2020 гг., также предприятие реализует масштабную программу по трансформации логистики и последовательно переводит сервисы в онлайн формат.

Относительно внедрения в «Почте России» ЕАС ОПС, представители предприятия отметили, что система за полтора года была установлена в 17,2 тыс. почтовых отделениях, а в 2016 г. было обновлено 30 тыс. комплектов автоматизированных рабочих мест.

Единая автоматизированная система была разработана «Почтой России» по принципу «единого окна» и заменяет более 15 различных программных продуктов, использовавшихся ранее. Для установки нового оборудования, в первую очередь, выбирались почтовые отделения, расположенные в крупных городах с высоким траффиком клиентов. Обновление программного продукта уже затронуло 54 филиала предприятия, в частности, новое ПО установлено в 444 почтовых отделениях г. Москвы.