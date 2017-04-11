Российского «убийцу» Google Doc раздадут школам и колледжам бесплатно
«Новые облачные технологии» начинают распространение пакета «МойОфис Образование» в детсадах, школах и учреждениях среднего профессионального образования. Пакет включает в себя редакторы МойОфис Текст, МойОфис Таблица и МойОфис Презентация, а также панель быстрого доступа к переводчику и коллекции учебных материалов. При покупке пакета учебное заведение оплачивает только носитель, с одного носителя допускается установка на все компьютеры в этом заведении.
Почти бесплатный пакет «МойОфис Образование»
Компания-разработчик офисного ПО «Новые облачные технологии» заявила о начале бесплатной поставки своего нового продукта «МойОфис Образование» в учебные заведения. Согласно используемой лицензии, срок пользования продуктом не ограничен, стоимость равна нулю. Заказчик оплачивает только стоимость носителя, на котором получит ПО. С этого носителя в одном и том же учреждении пакет можно установить на любое количество устройств. Если поставка централизованная, то есть, ее заказало, например, районное образовательное ведомство, то с одного носителя продукт можно установить на все рабочие места в учебных заведениях района. «МойОфис Образование» будет распространяться через авторизованную партнерскую сеть. Стоимость носителя зависит от партнера, она примерно будет составлять около p900.
Как уточнили в компании, на таких условиях будет поставляться только десктопная версия приложения. Стоимость будет нулевой не для всех учебных заведений, а только для государственных и муниципальных школ, детских садов, учреждений среднего профессионального и дополнительного образования. На таких же условиях получить продукт смогут органы управления образованием, если приложение будет использоваться в учебном заведении, находящемся в их ведении. Все остальные образовательные учреждения, в том числе вузы, будут оплачивать продукты серии МойОфис по специальному тарифу. По нему же все учебные заведения будут оплачивать серверную версию продуктов.
В ноябре 2016 г. компания ввела для образовательных учреждений специальные расценки, отличающихся от цен для коммерческого и государственного секторов. Предложение касается всех продуктов линейки «Моего офиса»: «Стандартный», «Профессиональный», «Частное облако», «Почта», «Хранилище». Рекомендованная стоимость покупки одной лицензии «Мой офис стандартный» в рамках программы составляет p775,6, в то время как коммерческим заказчикам с числом пользователей до 300 человек годовая подписка обходится в p7,98 тыс.
На чем работает «МойОфис Образование»
«МойОфис Образование» можно устанавливать на настольные и мобильные ПК. Он совместим с ОС Windows начиная с версии XP и выше. Подключение к интернету для работы не требуется. Компания планирует к началу следующего учебного года добавить поддержку ОС «Альт Образование 8» на базе Linux.
Это намерение прокомментировал Алексей Смирнов, советник генерального директора компании BaseALT, разработавшей «Альт Образование 8». По его мнению, использование продуктов МойОфис в «Альт Образование 8» станет для школьников полезным опытом решения одних и тех же задач в разных ОС, с помощью разного ПО, но с одинаковой эффективностью. «Активное сотрудничество российских разработчиков ПО в рамках программ импортозамещения нацелено на создание комплексных решений, отвечающих всем потребностям пользователей», – отмечает Смирнов.
Что умеет «МойОфис Образование»
«МойОфис Образование» состоит из следующих компонентов: МойОфис Текст, МойОфис Таблица и МойОфис Презентация. МойОфис Текст – это редактор, предназначенный для работы с текстовыми документами. В документах могут присутствовать графические объекты и таблицы. МойОфис Текст работает с форматами XODT, ODT, DOC, DOCX, RTF, TXT.
МойОфис Таблица – это редактор, который позволяет создавать электронные таблицы в форматах XODS, ODS, XLS, XLSX. МойОфис Презентация представляет собой приложение для создания и редактирования презентаций, в число поддерживаемых форматов входят ODP, PPTX, PDF.
По словам директора по продуктам МойОфис для массового сегмента и образования Петра Щеглова, «МойОфис Образование» специально адаптирован под учебные нужды. С учебными заведениями, где он будет использоваться, компания проведет обучающие вебинары и предоставит им методологические рекомендации. Все компоненты пакета разработаны с учетом Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)
Панель инструментов «Образование»
Частью пакета «МойОфис Образование» является панель инструментов «Образование». Через нее возможен быстрый доступ к различным образовательным сервисам, например, к «Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов» и сервису онлайн-перевода Translate.Ru. Пользователь может выбирать среди более чем 111 000 ресурсов коллекции, где представлены почти все учебные предметы. Также в коллекции есть цифровые материалы ко многим учебникам, рекомендованным Минобрнауки РФ. Кроме того, там можно найти учебно-методические разработки, различные подборки по предметам и темам и т. п. Физически хранилище коллекции расположено в дата-центре ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика».
Онлайн-сервис Translate.Ru разработан компанией Promt. В его основу легли собственные лингвистические решения вендора. Сервис воспринимает более 15 европейских и азиатских языков, поддерживает более 60 языковых пар. Translate.Ru автоматически переводит тексты и сайты. В нем также присутствует словарный сервис, который осуществляет перевод слов и устойчивых словосочетаний. Словарь выдает грамматический комментарий, показывает таблицы склонений и спряжений, приводит примеры употребления лексических единиц в реальных текстах.
Помимо коллекции ресурсов и Translate.Ru в панель «Образование» можно добавить доступ к другим сервисам, например, электронному дневнику или местной библиотеке ресурсов.
Примечательные факты о компании-разработчике
«Новые облачные технологии» занимаются разработкой полнофункционального офисного ПО для рабочих станций и мобильных устройств. Компания с 2013 г. создает программные продукты и облачные сервисы для российских корпоративных пользователей под брендом «Мой офис». Приложения адаптированы под Windows, OS X, Linux, мобильные платформы Android, iOS и Tizen.
В проекте занято порядка 300 человек, 80% которых являются разработчиками. Часть из них, как утверждает сайт проекта, в свое время принимала участие в создании редактора «Лексикон» и пакета QuickOffice.
Основным владельцем компании «Новые облачные технологии» с долей 59% является бывшей старший вице-президент «Ростелекома», предприниматель Андрей Чеглаков. По 10% акций принадлежат адвокату Алексею Кирсанову и бизнесменам Виталию Кривенко и Александру Давидану, 6% находятся у генерального директора «Новых облачных технологий» Дмитрия Комиссарова. Экс-президент «Акадо» Виктор Савюк владеет 5% компании.