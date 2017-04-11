Российского «убийцу» Google Doc раздадут школам и колледжам бесплатно

«Новые облачные технологии» начинают распространение пакета «МойОфис Образование» в детсадах, школах и учреждениях среднего профессионального образования. Пакет включает в себя редакторы МойОфис Текст, МойОфис Таблица и МойОфис Презентация, а также панель быстрого доступа к переводчику и коллекции учебных материалов. При покупке пакета учебное заведение оплачивает только носитель, с одного носителя допускается установка на все компьютеры в этом заведении.

Почти бесплатный пакет «МойОфис Образование»

Компания-разработчик офисного ПО «Новые облачные технологии» заявила о начале бесплатной поставки своего нового продукта «МойОфис Образование» в учебные заведения. Согласно используемой лицензии, срок пользования продуктом не ограничен, стоимость равна нулю. Заказчик оплачивает только стоимость носителя, на котором получит ПО. С этого носителя в одном и том же учреждении пакет можно установить на любое количество устройств. Если поставка централизованная, то есть, ее заказало, например, районное образовательное ведомство, то с одного носителя продукт можно установить на все рабочие места в учебных заведениях района. «МойОфис Образование» будет распространяться через авторизованную партнерскую сеть. Стоимость носителя зависит от партнера, она примерно будет составлять около p900.

Как уточнили в компании, на таких условиях будет поставляться только десктопная версия приложения. Стоимость будет нулевой не для всех учебных заведений, а только для государственных и муниципальных школ, детских садов, учреждений среднего профессионального и дополнительного образования. На таких же условиях получить продукт смогут органы управления образованием, если приложение будет использоваться в учебном заведении, находящемся в их ведении. Все остальные образовательные учреждения, в том числе вузы, будут оплачивать продукты серии МойОфис по специальному тарифу. По нему же все учебные заведения будут оплачивать серверную версию продуктов.

В ноябре 2016 г. компания ввела для образовательных учреждений специальные расценки, отличающихся от цен для коммерческого и государственного секторов. Предложение касается всех продуктов линейки «Моего офиса»: «Стандартный», «Профессиональный», «Частное облако», «Почта», «Хранилище». Рекомендованная стоимость покупки одной лицензии «Мой офис стандартный» в рамках программы составляет p775,6, в то время как коммерческим заказчикам с числом пользователей до 300 человек годовая подписка обходится в p7,98 тыс.

На чем работает «МойОфис Образование»

«МойОфис Образование» можно устанавливать на настольные и мобильные ПК. Он совместим с ОС Windows начиная с версии XP и выше. Подключение к интернету для работы не требуется. Компания планирует к началу следующего учебного года добавить поддержку ОС «Альт Образование 8» на базе Linux.

«МойОфис Образование» содержит инструменты для работы с текстами, таблицами и презентациями



Это намерение прокомментировал Алексей Смирнов, советник генерального директора компании BaseALT, разработавшей «Альт Образование 8». По его мнению, использование продуктов МойОфис в «Альт Образование 8» станет для школьников полезным опытом решения одних и тех же задач в разных ОС, с помощью разного ПО, но с одинаковой эффективностью. «Активное сотрудничество российских разработчиков ПО в рамках программ импортозамещения нацелено на создание комплексных решений, отвечающих всем потребностям пользователей», – отмечает Смирнов.

Что умеет «МойОфис Образование»

«МойОфис Образование» состоит из следующих компонентов: МойОфис Текст, МойОфис Таблица и МойОфис Презентация. МойОфис Текст – это редактор, предназначенный для работы с текстовыми документами. В документах могут присутствовать графические объекты и таблицы. МойОфис Текст работает с форматами XODT, ODT, DOC, DOCX, RTF, TXT.

МойОфис Таблица – это редактор, который позволяет создавать электронные таблицы в форматах XODS, ODS, XLS, XLSX. МойОфис Презентация представляет собой приложение для создания и редактирования презентаций, в число поддерживаемых форматов входят ODP, PPTX, PDF.

По словам директора по продуктам МойОфис для массового сегмента и образования Петра Щеглова, «МойОфис Образование» специально адаптирован под учебные нужды. С учебными заведениями, где он будет использоваться, компания проведет обучающие вебинары и предоставит им методологические рекомендации. Все компоненты пакета разработаны с учетом Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)

Панель инструментов «Образование»

Частью пакета «МойОфис Образование» является панель инструментов «Образование». Через нее возможен быстрый доступ к различным образовательным сервисам, например, к «Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов» и сервису онлайн-перевода Translate.Ru. Пользователь может выбирать среди более чем 111 000 ресурсов коллекции, где представлены почти все учебные предметы. Также в коллекции есть цифровые материалы ко многим учебникам, рекомендованным Минобрнауки РФ. Кроме того, там можно найти учебно-методические разработки, различные подборки по предметам и темам и т. п. Физически хранилище коллекции расположено в дата-центре ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика».

Онлайн-сервис Translate.Ru разработан компанией Promt. В его основу легли собственные лингвистические решения вендора. Сервис воспринимает более 15 европейских и азиатских языков, поддерживает более 60 языковых пар. Translate.Ru автоматически переводит тексты и сайты. В нем также присутствует словарный сервис, который осуществляет перевод слов и устойчивых словосочетаний. Словарь выдает грамматический комментарий, показывает таблицы склонений и спряжений, приводит примеры употребления лексических единиц в реальных текстах.

Помимо коллекции ресурсов и Translate.Ru в панель «Образование» можно добавить доступ к другим сервисам, например, электронному дневнику или местной библиотеке ресурсов.

Примечательные факты о компании-разработчике

«Новые облачные технологии» занимаются разработкой полнофункционального офисного ПО для рабочих станций и мобильных устройств. Компания с 2013 г. создает программные продукты и облачные сервисы для российских корпоративных пользователей под брендом «Мой офис». Приложения адаптированы под Windows, OS X, Linux, мобильные платформы Android, iOS и Tizen.

В проекте занято порядка 300 человек, 80% которых являются разработчиками. Часть из них, как утверждает сайт проекта, в свое время принимала участие в создании редактора «Лексикон» и пакета QuickOffice.

Основным владельцем компании «Новые облачные технологии» с долей 59% является бывшей старший вице-президент «Ростелекома», предприниматель Андрей Чеглаков. По 10% акций принадлежат адвокату Алексею Кирсанову и бизнесменам Виталию Кривенко и Александру Давидану, 6% находятся у генерального директора «Новых облачных технологий» Дмитрия Комиссарова. Экс-президент «Акадо» Виктор Савюк владеет 5% компании.