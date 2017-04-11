Symantec: Хакерские атаки по всему миру организовало ЦРУ

По мнению американских специалистов в сфере кибербезопасности, к серии хакерских атак на учреждения в ряде стран мира причастны спецслужбы США.

ЦРУ и группа Longhorn

Эксперты в сфере кибербезопасности из американской компании Symantec обнародовали результаты мониторинга нескольких десятков хакерских атак, объектами которых в последнее время стали учреждения в разных частях света. Речь идет о, как минимум, 40 атаках в 16 странах мира в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии и Африке. Также, был атакован один компьютер на территории США, но аналитики считают, что это произошло случайно.

По мнению экспертов, к атакам было причастно Центральное разведывательное управление США (ЦРУ). Как сообщает Reuters, хакерские атаки использовали утилиты, которые недавно были рассекречены на сайте Wikileaks. Напомним, созданный Джулианом Ассанжем (Julian Assange) сайт одноименной некоммерческой организации специализируется на публикации данных от анонимных источников, либо полученных в ходе «утечек».

Обнародованные Wikileaks документы включали внутреннее обсуждение сотрудниками разведывательного ведомства различных инструментов для взлома мобильной техники, компьютеров и другого оборудования, а также вопросы программирования кода для утилит взлома.

В Symantec разглядели в мировых кибератаках след ЦРУ

Представители Symantec добавили, что в связи с политикой компании эксперты не выдвигают официальных обвинений в адрес ЦРУ. В релизе, опубликованном на сайте компании, официально хакеров назвали «группой Longhorn». Эксперты уточнили, что активность этой группы изучается в течение последних трех лет. Впервые же деятельность Longhorn была зафиксирована в 2011 г.

Союзники под прицелом

В ЦРУ отказались подтвердить подлинность выложенных документов, а также комментировать результаты исследования Symantec. Представитель ведомства Хизер Фритц Хорняк (Heather Fritz Horniak) заявила, что расследования Wikileaks направлены на дискредитацию разведывательных структур, они «не только ставят под угрозу персонал и проводимые операции, но и снабжают противников инструментами и информацией, несущими вред». «Отмечу, что ЦРУ законодательно запрещено вести наблюдение с помощью электронных средств за гражданами в их жилье, и ЦРУ соблюдает закон», — добавила Хорняк.

Между тем, представитель Symantec Эрик Чен (Eric Chien) подчеркнул, что описанным кибератакам подвергались не граждане, а госучреждения — в сфере финансов, телекоммуникационных технологий, энергетики, образования и изучения природных ресурсов, а также аэрокосмической отрасли. Некоторые из объектов атак принадлежат союзникам США в Европе. «Есть организации, люди в которых будут крайне удивлены, узнав об этом», — добавил эксперт.