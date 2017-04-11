Каждое рабочее место в ОЭЗ обошлось государству в 21 миллион

Счетная Палата подвергла критике работу Особых экономических зон (ОЭЗ). По подсчетам аудиторов, создание одного рабочего места в ОЭЗ обошлось в 21 млн руб.

Проверка ОЭЗ

Коллегия Счетной Палаты рассмотрела доклад аудитора Сергея Агапцова относительно работы Особых экономических зон (ОЭЗ). Коллегия пришла к выводу, что действенным механизмом развития экономики ОЭЗ так и не стали.

Что такое ОЭЗ

Механизм ОЭЗ был запущен в 2005 г. Он предполагает создание в различных регионах специализированных экономических зон, развитие которых субсидируется государством. Координатором ОЭЗ является Минэкономразвития.

Всего в России было создано 36 ОЭЗ на территории 31 региона, но деятельность 10 из них была досрочно прекращена. Сейчас в России на территории 23 регионов действует 26 ОЭЗ четырех типов. Из них 10 зон промышленно-производственного типа (ППТ), девять туристско-рекреацинного и одна портовая в Ульяновске.

Еще шесть зон относятся к категории технико-внедренческих (ТВТ) и развивают, в том числе, ИТ. Это зоны в Зеленограде, подмосковной Дубне, Санкт-Петербурге, Томске и в Иннополисе (Республика Татарстан).

«Золотые» рабочие места

Всего на строительство инфраструктуры ОЭЗ было потрачено 383,2 млрд руб., из которых федеральный бюджет потратил 127,7 млрд руб., региональные бюджеты – 104,1 млрд руб. В 2017-2019 гг. Минэкономразвития предусмотрело бюджетные инвестиции на развитие ОЭЗ в сумме 13,1 млрд руб.

Счетная палата раскритиковала работу Особых экономических зон

Агапцов отмечает, что за 11 лет своего существования в ОЭЗ было создано всего 21,1 тыс рабочих мест. В среднем на создание одного рабочего места было направлено бюджетных инвестиций на сумму 9,1 млн руб, а с учетом вложений резидентов ОЭЗ сумма затрат на одно рабочее место составила 21 млн руб.

Общий объем осуществленных резидентами ОЭЗ инвестиций составил 217,7 млрд руб. – это 33,5% от заявленного объема. При этом основной объем инвестиций – 77,4% - был привлечен резидентами трех ОЭЗ: ППТ «Алабуга» в Татарстане, ППТ «Липецк» и ТВТ «Санкт-Петербург».

Общий объем уплаченных резидентами ОЭЗ налоговых и таможенных платежей составил 38,8 млрд руб., большая часть из которых приходятся на ППТ «Алабуга» и ППТ «Липецк». В то же время объем предоставленных резидентам ОЭЗ налоговых и таможенных преференций составил 28 млрд руб.

Четыре эффективные ОЭЗ

По мнению Счетной Палаты, всего лишь четыре ОЭЗ можно считать эффективными. Четвертая эффективная ОЭЗ помимо трех упомянутых - это ППТ «Тольятти» в Самарской области. В них объем осуществленных резидентами инвестиций превышает затраты федерального бюджета. В то же время в данных регионах изначально был благоприятный экономический климат.

Остальные же ОЭЗ являются неэффективными либо вообще не осуществляют деятельности. Причиной этому в Счетной Палате считают ненадлежащее исполнение Минэкономразвития, органами исполнительной власти регионов и управляющими компаниями возложенных на них полномочий по управлению, созданию и развитию ОЭЗ.

В 2016 г. Счетная Палата, по итогам прежней проверки ОЭЗ, также раскритиковала их работу. После этого Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству о повышении эффективности деятельности ОЭЗ и оптимизации бюджетных расходов.

В рамках реализации данного поручения было ликвидировано восемь неэффективных ОЭЗ, что позволило сократить обязательства федерального бюджета на 6,1 млрд руб. Расходы федерального бюджета на их создание составляли 3,7 млрд руб. Также Минэкономразвития заключило соглашения с органами исполнительной власти 17 регионов о передачи им полномочий по управлению 20 ОЭЗ.

Кроме того, были утверждены новые перечни объектов инфраструктуры ОЭЗ, в соответствии с которыми на их создание предполагается привлечь средства управляющих компаний в размере 24,5 млрд руб. В большой степени это средства управляющих компаний, полученные от размещения денежных средств на депозитах. За 11 лет таким образом был получен процентный доход в размере 29,6 млрд руб.

В то же время принятых мер недостаточно для повышения эффективности работы ОЭЗ, полагают в Счетной палате. Например, по состоянию на начало года не были определены источники финансирования строительства объектов на общую сумму 75 млрд руб.

Агапцов опасается, что в будущем эти расходы лягут на плечи федерального бюджета. Кроме того, регионы на 39% не выполнили свои обязательства по финансированию создания ОЭЗ.

Минэкномразвития: ОЭЗ полностью состоялись

Со своей стороны, в Минэкономразвития заявили, что проект ОЭЗ, «конечно же, полностью состоялся», и в ближайшие четыре-пять лет он полностью окупится за счет налоговых и таможенных платежей в бюджет. В то же время в министерстве признают и наличие ошибок и недочетов и необходимость работы над ними.

«В прошлом году Правительство приняло новое постановление о порядке оценки эффективности функционирования ОЭЗ с учетом ранее высказанных замечаний и предложений Генпрокуратуры и Счетной палаты, введены меры финансовой ответственности регионов за недостижение установленных показателей эффективности, разработаны новые критерии создания ОЭЗ, - сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. - Это говорит о том, что мы видим и понимаем «слабые» места в механизме и стараемся их устранить, не дожидаясь предписаний и представлений контролирующих органов. Мы не боимся отказываться от не совсем удачных проектов ОЭЗ и переключать неэффективно используемые ресурсы на более перспективные».