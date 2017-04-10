Почему в 2017 г. госпрограмма «Информационное общество» подорожала до 114 миллиардов
Утвержденное финансирование госпрограммы «Информационное общество» на 2017 г. укрепляет сложившуюся за последние годы практику, в рамках которой вне зависимости от сумм, фигурирующих в базовых и промежуточных документах, итоговые бюджетные вливания всегда оказываются значительно выше.
«Информационное общество» продолжает дорожать
Финансирование госпрограммы «Информационное общество» в 2017 г. будет увеличено до p113,8 млрд. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства России Дмитрий Медведев, и, судя по указанной сумме, он тем самым он полностью утвердил подготовленный Минкомсвязи в конце 2016 г. законопроект. Это означает, что Правительство помимо прочего одобрило в текущем году дополнительное финансирование поддержки создания и распространения телерадиопрограмм и электронных СМИ в размере p4,37 млрд, а также мероприятий по участию России в международном информационном обмене на p2,3 млрд и обеспечению безопасности в период подготовки и проведения Кубка конфедераций FIFA на p1,1 млрд.
В пояснительной записке к подписанному Медведевым документу говорится, что размер государственных вливаний в программу был приведен в соответствие с законом «О федеральном бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг.».
Напомним, что по сформированному в 2014 г. плану в 2017 г. на «Информационное общество» предполагалось выделить p108,8 млрд. В конце 2016 г. Минкомсвязи при подготовке нового подписанного сейчас документа сообщало, что в соответствии с методическими рекомендациями объемы бюджета программы на 2017-2019 гг. будут сформированы на уровне 2016 г. (p122,8 млрд), но с учетом поручения Медведева и общих подходов по оптимизации на 6%, 9%, 11% по годам соответственно.
В результате, в соответствии с возвратным распределением расчетный объем бюджетных ассигнований на госпрограмму составил p105,54 млрд на 2017 г., p103 млрд на 2018 г., p98,63 млрд на 2019 г. Однако в итоге Минкомсвязи удалось настоять на увеличении финансовых вливаний — не только в текущем году, но и в последующих. В частности, в 2018 г. предполагается бюджет на уровне p106,1 млрд, в 2019 г. — p98,8 млрд. Ориентировочный бюджет на завершающий 2020 г. программы сейчас прописан на уровне p98,83 млрд.
Кроме того, нужно отметить, что выбранный за базовый размер бюджета 2016 г. накануне его принятия и так был существенно увеличен. По сформированному в 2014 г. плану, на программу в этот период предполагалось выделить всего p91,5 млрд. В конце 2015 г. речь уже шла о p108,92 млрд. Позже Минфин решил сократить финансирование до p97,77 млрд. Но с учетом ряда решений Правительства, реальный объем средств и составил вышеупомянутые p122,8 млрд.
Из-за чего госпрограмма дорожала раньше
Как было отмечено выше, вне зависимости от того, какое финансирование прописано в базовых и промежуточных документах, реальный итоговый объем бюджетных вливаний в «Информационное общество» в последние годы превышает плановые значения.
В 2016 г. увеличение финансирования было объяснено Минкомсвязи появлением распоряжения Правительства от 27 января 2015 г. № 98-р, в соответствии с которым в программе были изменены приоритеты — для финансирования наиболее важных направлений и дополнительных антикризисных мер.
Порядка p22,7 млрд дополнительных средств, которые тогда получила подпрограмма «Информационная среда», можно было отнести к расходам на пропаганду. Эти деньги пошли на выпуск телевизионных и радиопрограмм (p9 213 млрд), вещание ТВ за рубежом (p5,557 млрд), освещение в СМИ внешней и внутренней политики России (p3,448 млрд), вещание телерадиоканалов в населенных пунктах РФ с населением менее 100 тыс. человек (p2,884 млрд), обеспечение выпуска материалов по приоритетным направлениям госполитики в печатных СМИ (p0,871 млрд).