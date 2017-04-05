Крупнейшим ИТ-поставщиком Москвы стала малоизвестная частная компания

ДИТ Москвы проанализировал свои закупки последнего времени и определил крупнейших ИТ-поставщиков, лидером среди которых стала малоизвестная частная компания.

Новый ИТ-лидер столицы

Крупнейшим ИТ-поставщиком Москвы по итогам 2015-2016 гг. стала малоизвестная частная компания «Авилекс». Сумма поставленных ею за этот период товаров и услуг превысила p6 млрд. По данному показателю она обошла государственное унитарное предприятие «Московский социальный регистр», единолично на бесконкурсной основе выпускающее социальные карты москвича, и компанию с госучастием «Ростелеком». Объемы их поставок городу составили чуть выше p4 млрд и несколько меньше p2,5 млрд соответственно. Об этом рассказал глава Департамента ИТ Москвы (ДИТ) Артем Ермолаев.

Такое распределение мест он считает весьма интересным. «Капитализация компании “Ростелеком”, я думаю, раз в сто, если не тысячу, больше, чем у “Авилекс”, — отметил Ермолаев. — Это говорит о том, что крупные проекты у нас ведут не только крупные компании, но и представители среднего и малого бизнеса».

По словам чиновник, приведенная статистика учитывает контракты как отыгранные, так и только объявленные в 2015-2016 гг. Последнее обстоятельство, отметим со своей стороны, и позволило «Авилексу» выбиться в формальные лидеры уже сейчас, потому что основную долю вышеупомянутой шестимиллиардной суммы составляет договор на p5 млрд на поставку программно-технических средств (ноутбуки, серверы, интерактивные панели и пр.) в школы Москвы. Контракт был заключен в феврале 2017 г. Однако соответствующий тендер был объявлен 29 декабря 2016 г.

Артем Ермолаев: «Крупные проекты у нас ведут не только крупные компании, но и представители среднего и малого бизнеса»

По данным ДИТ, среднее число контрактов на одного поставщика в 2015 г. составило 1,9, а в 2016 г. выросло до значения 2,1. При этом доля поставщиков, у которых было больше одного контракта, в 2015 г. равнялась 36%, а в 2016 г. — 43%.

Что собой представляет «Авилекс»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Авилекс» было зарегистрировано 25 марта 2009 г. На данный момент его учредителями выступают Антон Буслов (доля в 33,4%), Сергей Уряднов (33,3%) и Сергей Фокин (33,3%). Этим же лицам в равных долях принадлежит ООО «Ю-Би-Эф менеджмент», чьей деятельностью официально заявлено управление финансово-промышленными группами».

«Ю-Би-Эф менеджмент» была зарегистрирована 31 июля 2015 г. и по итогам этого года, по данным «Контур.фокус», принесла ее владельцам чистый убыток в размере p279,0 тыс. В то же время, на эту организацию было оформлено несколько дочерних структур, которые убыточными уже не являются — принесли по итогам 2015 г. прибыль от p12 тыс. до p42 млн.

Слайд из презентации Артема Ермолаева

Сайт у «Ю-Би-Эф менеджмент» отсутствует. На сайте «Авилекса» говорится, что компания позиционирует себя как системный интегратор в отрасли информационных и аудиовизуальных технологий. В качестве целевой аудитории указаны как государственные, так и коммерческие структуры, однако среди главных достижений приводятся проекты исключительно для госструктур и компаний с госучастием.

В базе «Контур.фокус» сейчас содержится информация о 203 госконтрактах «Авилекса» на общую сумму в p9,7 млрд. Кроме ДИТа, заказчиками компании в последнее время становились Реабилитационный центр «Текстильщики», Московский центр технологической модернизации образования, «Газпром», МФЦ Москвы, госучреждение конгрессно-выставочный центр «Патриот», финансово-хозяйственное управление мэрии Москвы, Федеральная служба государственной статистики и др.

Анализ сервисов «Яндекс-новости» и «Google-новости» показывает, что «Авилекс» практически не представлена в медийном пространстве. Некоторые СМИ недавно упомянули его в связи с описанным 5-миллиардным контрактом ДИТа, но в целом ссылки на компанию в новостях носят эпизодический и поверхностный характер.

Общие итоги и тенденции московской информатизации

Основной объем затрат на информатизацию в Москве, по словам Артема Ермолаева, сейчас идет на реализацию социально значимых проектов. «С 2011 г. город инвестировал в образование, здравоохранение и безопасность 60% своего ИТ-бюджета», — отмечает он.

По данным PricewaterhouseCoopers, на которые ссылается ДИТ, в 2016 г. объем финансирования московской программы информатизации уступил только ИТ-затратам Нью-Йорка, составив p26,6 млрд.

С точки зрения ДИТ, анализ ИТ-закупок говорит о постоянном обновлении пула поставщиков в Москве. Более 40% нынешних поставщиков впервые стали участниками городских торгов по информатизации в 2016 г. «Этот показатель здоровой ротации поставщиков демонстрирует высокий уровень открытости, прозрачности торгов для участников закупок», — считают чиновники.

Москва, по данным ДИТ, последовательно снижает долю однолетних контрактов — их доля снизилась до 67% в 2016 г., в то время как в 2011 г. этот показатель составлял порядка 87%.

«Переход к многолетней модели контракта позволяет реализовывать сложные инфраструктурные проекты, — отмечают в ДИТ. — К числу таких проектов относятся созданная в столице система видеонаблюдения и городская сеть Wi-Fi внутри Садового кольца».

Столичное ИТ-импортозамещение

По заверению Артема Ермолаева, в 2015 г. Москвой было закуплено средств вычислительной техники и ПО отечественного производства на общую сумму p384 млн, а в 2016 г. уже на p503 млн — на 30% больше, чем годом ранее.

В общей структуре расходов города на указанные категории товаров закупки отечественного «железа» и софта в 2016 г., по оценкам Ермолаева, достигли 14%.