Руководить Иннополисом поставили экс-руководителя SAP СНГ

АНО «Город Иннополис», занимающееся развитием инфраструктуры одноименного города, возглавил Евгений Матвеев. До этого он руководил кластером SAP в странах СНГ.

Новый глава АНО «Город Иннополис»

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Город Иннополис» сообщила о назначении своего нового руководителя. Им стал Евгений Матвеев. На своем посту он сменил Константина Шуршина.

Успехи Евгения Матвеева в SAP

Евгений Матеев родился в 1980 г. в Саратове. В 2007 г. стал руководителем департамента интеграции корпорации Microsoft в Приволжском федеральном округе. В 2014 г. перешел на работу в компанию SAP, где в первый год установил рекорд по росту продаж SAP BusinessOne (ERP-решения для малых предприятий).

Матвеев был единственным топ-менеджером SAP в Европейском регионе, который руководил сразу тремя направлениями: BusinessOne, OEM и ISV. Позднее он был назначен руководителем кластера SAP СНГ в пяти странах — Азербайджане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Выходец из SAP Евгений Матвеев возглавил АНО «Город Иннополис»

Своими приоритетами новый глава АНО «Город Иннополис» назвал развитие экосистемы и привлечение партнеров. «У меня есть 12-летний опыт взаимодействия с успешными игроками мирового ИТ-рынка, — говорит Матеев. — Я понимаю, что нужно российским производителям софта. Мы построим в Иннополисе лучшую среду для роста ИТ-компаний».

Напомним, Иннополис — новый город в республике Татарстан, построенный специально для развития ИТ. Активную поддержку проекту оказывает министр связи России и бывший министр связи Татарстана Николай Никифоров. «Сердцем» города является Университет, которым занимается одноименное АНО.

Чем занимается АНО «Город Иннополис»

Что касается АНО «Город Иннополис», то данная организация была учреждена министерством связи и информатизации Татарстана совместно с мэрией Иннополиса. Деятельность организации направлена на «создание уникального качества жизни и развития города в целом».

Один из ключевых проектов АНО «Город Иннополис» — ресурсный центр для обеспечения притока квалифицированных ИТ-специалистов в компании-резиденты Иннополиса. С его помощью уже привлечено более 500 человек.

Недавно у города Иннополис сменился также и мэр. Первым главой города был Егор Иванов, выходец из телекоммуникационной компании «Скартел» (бренд Yota). В конце прошлого года он ушел в отставку, его место занял избранный на сходе жителей Руслан Шагалеев.