«Главный бенефициар» российской реформы кассовых аппаратов объявлен во всемирный розыск

Интерпол объявил в розыск Владимира Щербакова, бенефициара единственного в России поставщика фискальных накопителей для касс. Такими накопителями к 1 июля 2017 г. должны быть оборудованы все 2 млн кассовых аппаратов в России. Их единственный поставщик связан с монополистом предыдущей кассовой реформы, прошедшей в середине 2000-х гг.

Интерпол ищет Щербакова

Интерпол объявил в розыск российского предпринимателя Владимира Щербакова, который, по свидетельству депутата Андрея Лугового, является бенефициаром компании «Рик». Компания «Рик» имеет монополию на производство фискальных накопителей для кассовых аппаратов. Таким накопителем к 1 июля 2017 г. должен быть оснащен каждый кассовый аппарат в России, напоминает издание Republic. Через эти чипы кассы будут по интернету передавать данные о продажах в налоговую службу.

На сайте Интерпола размещена ориентировка на Щербакова, объявить которого в розыск попросили российские правоохранительные органы. Щербаков обвиняется в незаконном выводе крупных сумм из России с использованием поддельных документов. Речь идет об организованной преступности, поскольку выводом средств занималась группировка, участником которой он являлся.

Вывод средств производился через БВА-банк, что стало предметом расследования российских правоохранительных органов в 2014 г. Деньги выводились по контрактам Гознака с помощью завышения цен на сырье. Помимо Щербакова обвиняемыми являются собственник компаний-посредников Александр Домрачев и председатель правления БВА-банка Константин Сергутин.

БВА-банк и его связь с кассами

Группировка, в составе которой действовал Щербаков, насчитывает как минимум восемь человек – совладельцев БВА-банка. Все эти лица имели то или иное отношение к кассовой реформе – не этого года, а предыдущей, проведенной в середине 2000-х гг. Прошлая реформа, как и нынешняя, также обязала оборудовать все кассы новым компонентом. Это была защищенная электронная контрольная лента (ЭКЛЗ) – предшественница фискального накопителя. Она отличалась от него меньшим объемом памяти и отсутствием подключения к интернету.

Ориентировка Интерпола на Владимира Щербакова

Единственная лицензия на производство ЭКЛЗ была выдана компании «Безант», которая в 2004-2009 гг. выручила от продажи чипов 26,5 млрд руб. «Безант» закупал компоненты для ЭКЛЗ у сингапурской фирмы Smartronic Projects, а потом и у компании «Корес», которая отстояла в ФСБ свое право предложить те же детали за меньшие деньги. Сам проект переоборудования касс был разработан по заказу ФСБ компанией «Атлас-карт». В 2009 г. производством ЭКЛЗ занялся еще один вендор, компания «Научные приборы», через разных своих сотрудников связанная с ФСБ.

Расследование ресурса Republic показало, что разыскиваемый Интерполом Владимир Щербаков, или же его полный тезка, владел 60% компании «Атлас-карт» через другую фирму. Установить окончательного владельца еще 40% акций «Атлас-карт» не удалось. Расследование деятельности БВА-банка выявило, что Щербаков был его крупнейшим акционером. Следствие полагает, что группировкой, выводившей средства из России, руководил именно он.

Часть акций БВА-банка принадлежит уже упомянутой сингапурской компании Smartronic Projects, поставлявшей компоненты для ЭКЛЗ. Также было установлено, что у Щербакова были связи с сотрудниками «Научных приборов» – они выступали совладельцами одних и тех же фирм.

Согласно ориентировке Интерпола, Щербаков родился на Сахалине в 1959 г. Имеет российское и бельгийское гражданство. В 2008 г. человек с таким именем был членом Консультативно-экспертного совета по контрольно-кассовой технике при Федеральном агентстве по промышленности (Роспром), где был представителем Мининформсвязи, предшественнике нынешнего Минкомсвязи. Также полный тезка Щербакова в 1997 г. фигурировал в СМИ как начальник отдела маркетинга компании «Интеллект-сервис». Компания разрабатывала ПО и поставляла оборудование для торговой сферы.

Фискальные накопители и их производство

Фискальный накопитель – это чип, установленный в кассовом аппарате и подключенный к интернету. На него записываются данные о чеках. 1 июля 2017 г. вступает в силу закон, согласно которому любая касса в России должна будет отправлять данные о каждой продаже в Федеральную налоговую службу. Техническую возможность отправлять данные онлайн обеспечивает фискальный накопитель.

Таким образом, у владельцев кассовых аппаратов осталось три месяца, чтобы оборудовать свои аппараты фискальными накопителями. Стоимость такого чипа составляет 6-8 тыс. руб. Поскольку в России работает порядка 2 млн касс, общая стоимость необходимых накопителей достигает 12-16 млрд руб. Чип служит около года, после этого его приходится менять.

Лицензия на производство чипов есть только у компании «Рик». В марте 2017 г. депутат Андрей Луговой, выступая в Госдуме, назвал «Рик» в числе компаний, которые получают несоразмерно большие прибыли благодаря монополии того или иного характера на кассовом рынке. Бенефициаром «Рик» Луговой указал Щербакова.

Дистрибуцией фискальных накопителей, наряду с двумя другими фирмами, занимается компания ФДО-МЕТТЭМ. Пакетом ее акций владеет компания «Морион», которая до 2008 г. принадлежала Щербакову, а потом связанным с ним лицам. На своем заводе в Татарстане ФДО-МЕТТЭМ выпускает тахографы – приборы для регистрации скорости автомобилей. С 2013 такие приборы с криптозащитой должны иметь на своих авто все юрлица России. Единственным поставщиком средств криптозащиты для тахографов выступает «Атлас-карт». Это не единственная нить, связующая «Рик» с ее фискальными накопителями и «Атлас-карт», пишет Republic.