Запуск ГИС ТЭК просрочен на полтора года. «Ланит» и РЭА Минэнерго обменялись исками на сотни миллионов

Шестисотмиллионный проект по созданию ГИС ТЭК забуксовал на полтора года. РЭА Минэнерго как заказчик системы через суд решило наказать подрядчика «Ланит» на 273 млн руб. «Ланит» подал встречный иск.

Полуторогодовалая просрочка

Как стало известно CNews, масштабный проект по созданию государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса России (ГИС ТЭК) выбился из графика на полтора года. В соответствии с 600-миллионным контрактом, заключенным в октябре 2014 г. между ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики (РЭА) и «Ланитом», работы должны были быть приняты заказчиком до 1 октября 2015 г., однако по факту этого не произошло до сих пор.

Речь идет о системе, предназначенной для автоматизации сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии и прогнозе развития топливно-энергетического комплекса России.

Ситуация с задержкой привела к тому, что 19 января 2017 г. РЭА подало в Арбитражный суд Москвы иск к «Ланиту» о взыскании неустойки в виде пени по вышеупомянутому договору в размере p273,5 млн.

В пресс-службе «Ланита» сообщил CNews, что с точки зрения компании причины временных задержек в основном находились в организационной плоскости, поэтому требования искового заявления заказчика «Ланит» считает необоснованными. На основании этого компания подала к РЭА встречный иск. Его сумму в «Ланите» не раскрывают, однако она со дня на день станет достоянием общественности после публикации судом соответствующих документов.

Масштабный проект по созданию ГИС ТЭК забуксовал на полтора года и оброс судебными исками

Первое заседание суда состоялось 27 марта 2017 г. По данным пресс-службы «Ланита», по его итогам два иска были объединены в одно делопроизводство, а новые судебные слушания назначены на 26 мая 2017 г.

О том, что проект начинает выбиваться из графика, CNews узнал еще в ноябре 2015 г. Однако тогда в РЭА заверили редакцию, что рассчитывают полностью принять систему уже в декабре.

В каком состоянии ГИС: комментарии «Ланита» и Минэнерго

Отвечая на вопросы CNews о том, в каком состоянии пребывает проект ГИС ТЭК, в департаменте внешних связей РЭА Минэнерго подготовили ответ, консолидированный с «Ланитом». Из него следует, что календарный план к договору определял 17 этапов выполнения работ. «Шестнадцать из них завершены — подписаны акты сдачи-приемки», — заверяют заказчик и исполнитель.

Далее партнеры сообщают, что при разработке системы было решено отказаться от использования лицензионного ПО в пользу софта, разработанного на базе открытого исходного кода. «Это позволило снизить стоимость поддержки, обеспечило независимость от зарубежных поставщиков и возможность проводить техническую поддержку программного обеспечения ГИС ТЭК силами отечественных ИТ-специалистов», — говорится в письме.

По заверению сторон, в настоящий момент разработка ГИС ТЭК и ее опытная эксплуатация завершены. Ведутся приемо-сдаточные испытания, которые прописаны в 17 этапе: проверка всей выполненной работы на соответствие госконтракту и связанным нормативным актам. Проверяется каждое требование ТЗ, тестируется каждая функция, фиксируются и устраняются замечания заказчика. Запустить систему в промышленную эксплуатацию заказчик планируется в 2017 г.

Причины задержки проекта

В рамках того же консолидированного комментария в РЭА и «Ланите» утверждают, что сроки реализации проекта увеличились, поскольку возникали неочевидные на этапе конкурсных процедур трудности.

«Выяснилось, что существующая нормативная база требует значительной переработки и актуализации, — заверяют стороны. — В частности, распоряжение Правительства от 26 декабря 2013 г. № 2556-р не отражает как реальных потребностей Министерства энергетики в предоставляемой с помощью системы информации, так и возможностей субъектов предоставлять эту информацию. Это привело к необходимости проведения дополнительных работ по актуализации нормативной базы и переработке системы».

Также, по утверждению партнеров, на увеличение сроков сказались сложности в организации совместной работы и в синхронизации действий большого числа участников процесса. «Над проектом работали 12 департаментов Минэнерго, десятки субъектов ТЭК — поставщиков данных и сторонние организации, каждый из которых имел свое мнение, — говорится в письме. — Помимо этого, было решено продлить опытную эксплуатацию ГИС ТЭК до декабря 2016 г., так как РЭА и Минэнерго посчитали недостаточным продолжительность законтрактованной опытной эксплуатации системы».

В итоге акты сдачи-приемки работ не были подписаны в установленные календарным планом сроки. «Поэтому РЭА, руководствуясь постановлением Правительства от 25 ноября 2013 года № 1063, рассчитал пени и подал иск в арбитражный суд Москвы, требуя взыскать с “Ланита” полученную в результате расчета сумму, высказав тем самым претензии только к срокам выполнения работ», — завершается письмо ремаркой РЭА.

История заключения контракта

Начальная (максимальная) цена разыгранного в конце 2014 г. на создание ГИС ТЭК лота РЭА была установлена на уровне p700 млн. При этом поданные заявки предполагалось ранжировать не только по запрашиваемой за работу сумме, но и по нестоимостным критериям: качественным, функциональным и даже экологическим характеристикам, а также уровню квалификации соискателей (наличию у них финансовых ресурсов и оборудования, опыта работы, деловой репутации и пр.).

После вскрытия конвертов, состоявшегося 9 октября 2014 г., выяснилось, что заявки на участие в тендере подали пять компаний. Максимальную цену запросил «Крок» (p665 млн), минимальную — R-Style (p590 млн). «Ланит» готов был выполнить работу за p607 млн, Университет нефти и газа (в консорциуме с ним выступила компания «Прогноз») — за p630 млн, «Информзащита» — за p645 млн.

По результатам рассмотрения заявок 16 октября с дистанции сошли Университет нефти и газа и «Крок». Заявка «Керосинки» была признана несоответствующей закону о контрактной системе из-за того, что документы были поданы от двух организаций, в то время как непосредственно университет не имел лицензий, необходимых для выполнения работ. В свою очередь «Кроку» было отказано в борьбе за тендер по той причине, что в его заявке не был указан конкретный срок исполнения контракта. После оценки документации оставшихся претендентов наивысший рейтинг получила компания «Ланит» — 58,47 балла.

До подписания с ней контракта на результате тендера были поданы жалобы в ФАС со стороны R-Style и «Керосинки», однако эффекта они не возымели.