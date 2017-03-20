Трамп резко увеличит расходы США на кибервойну

Президент США Дональд Трамп планирует увеличить расходы на кибероборону и кибервооружения. В предложенном им проекте бюджета на 2018 г. предлагается выделить ФБР, Пентагону и Министерству внутренней безопасности США дополнительные средства на расширение их присутствия и усиление позиций в киберпространстве.

Против терроризма и шифрования

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) предложил значительно увеличить финансирование киберподразделений ФБР и Министерства внутренней безопасности США. На борьбу с киберпреступностью и отслеживание коммуникаций террористов в интернете планируется дополнительно выделять $61 млн в год.

«ФБР сможет направить расширенные ресурсы своим высококлассным спецагентам и аналитикам, а также вложить на $61 млн больше в борьбу с терроризмом, иностранными разведками и киберугрозами, а также противодействовать угрозам общественной и национальной безопасности, проистекающим из использования агрессорами зашифрованых разработок и сервисов», — говорится в проекте, предложенном президентом Трампом.

В случае принятия этого проекта, бюджет ФБР в 2018 г. в целом вырастет на $249 млн (на 3%, по сравнению с 2017 г.), хотя большая часть дополнительных средств пойдет на борьбу с наркоторговцами.

Дональд Трамп увеличит расходы США на кибервойны на десятки миллионов долларов

Что же касается борьбы с киберкриминалом, то в проекте Трампа содержится призыв к существенному расширению взаимодействия между государственными структурами и частным сектором. Центром обмена информацией об актуальных угрозах должно стать Министерство внутренней безопасности, которому будет выделено $1,5 млрд на обеспечение защиты федеральных сетей и критической инфраструктуры от хакеров.

Усилить силовиков

Дополнительные ассигнования будут также выделены Министерству обороны страны: $50 млрд направляются на «достижение превосходства во всех основных областях вооружений», включая киберпространство.

Еще 7,2 млрд. долларов предлагается выделить Пентагону на проведение различных операций, эксплуатационные расходы, а также развертывание «киберпотенциала». В чем он будет заключаться, не оговаривается.

Проект бюджета Дональда Трампа призван в первую очередь продемонстрировать основные приоритеты новый администрации Белого дома. Судя по документу, ФБР и силовые ведомства получат значительные преференции, в то время как, например, бюджеты Управления по защите окружающей среды и Госдепартамента будут радикальным образом сокращены.

«Намерение нового президента США расширить финансирование киберобороны вполне закономерно, — считает Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании "Монитор безопасности". — Милитаризацию киберпространства можно считать свершившимся фактом, и очевидно, что все страны мира будут стремиться к тому, чтобы обеспечить "киберпаритет", по аналогии с "ядерным паритетом". Проблема в том, что никаких правил применения кибероружия до сих пор не существует, и даже само понятие кибервооружение по-прежнему является сугубо неофициальным, хотя и весьма распространенным термином. Отсутствие правил же чревато самыми драматичными последствиями, поскольку кибероружие в определенных условиях может оказаться не менее разрушительным, чем любое оружие массового поражения».