В московских школах создадут одну из крупнейших в мире сетей Wi-Fi

До конца 2018 г. в 1840 школах Москвы заработает Wi-Fi, охватывающий всю территорию учебного заведения. Это будет одна из самых крупных в мире сетей, если говорить об учебных заведениях, утверждает ДИТ. 646 школ смогут начать пользоваться беспроводным интернетом уже в 2017 г.

Wi-Fi в московских школах

До конца 2017 г. в 646 школах Москвы появится Wi-Fi. В общей сложности будет организовано 20,5 тыс. точек беспроводного доступа к интернету. В 2018 г. то же самое ожидает еще 1125 московских школ, количество точек доступа будет доведено до 60 тыс. В 2016 г. работа в этом направлении также проводилась: Wi-Fi-сети были созданы в 69 школах, что дает в сумме 2,3 тыс. точек доступа.

Таким образом, в 2018 г. в общей сложности проектом будет охвачено 1840 школ Москвы. По данным городского Департамента информационных технологий (ДИТ), это будет одна из самых крупных в мире сетей Wi-Fi, если говорить об учебных заведениях. Вообще же Москва является второй в мире по числу точек доступа к Wi-Fi.

Похожий проект, который включит тысячи школ в общее интернет-пространство, разворачивается сейчас в Турции. Что касается России, то аналогичную инициативу развивает Казань, которая намерена провести Wi-Fi в 1,6 тыс. школ, создав 8 тыс. точек доступа.

Как это работает

Как правило, в одном здании устанавливается 2-3 точки доступа, к каждой из которых может подключаться до 30 устройств. Доступ к Wi-Fi предоставляться на основании логинов и паролей от электронного дневника или журнала. Таким образом, посторонние лица или анонимы воспользоваться сетью не смогут. Оператор связи будет отвечать за фильтрацию контента, эта мера уже сейчас принята во всех школах.

В настоящий момент московские школы пользуются широкополосным доступом к интернету. Wi-Fi тоже есть, но он обычно работает не на всей территории. Новая сеть решит эту проблему.

В 2016-2018 гг. правительство Москвы планирует реализовать проект «Московской электронной школы»

«Московская электронная школа»

Повсеместный Wi-Fi даст возможность реализовать проект «Московская электронная школа», рассчитанный на 2016-2018 гг. В рамках проекта вводятся электронные уроки, в которых задействованы интерактивные панели. Кроме того, участники инициативы используют общегородской электронный журнал и дневник, через которые возможен просмотр учебных планов, заданий, оценок, а также контроль посещаемости родителями.

Также в рамках проекта планируется создание виртуальной городской школьной библиотеки, где можно будет найти учебники, хрестоматии, задачники, пособия и видеоуроки. Кроме того, будет создана электронная библиотека планов уроков, к которой смогут прибегать педагоги, и система самостоятельного контроля знаний для учеников.

В пилоте «Московской электронной школы» участвуют школы № 627, № 2095, № 1995, № 1194 (Зеленоград), № 1298 и лицей № 1571. В общей сложности в них насчитывается более 7 тыс. учеников и 718 преподавателей. Помимо нового Wi-Fi, в рамках проекта эти школы получили 322 интерактивные панели, 718 ноутбуков и планшетов.

Предыдущая волна компьютеризации школ

Предыдущая инициатива по компьютеризации московских школ имела место в 2010-2013 гг. В рамках проекта школы получили 56,5 тыс. ноутбуков для преподавателей и 10,5 тыс. интерактивных досок. Было оборудовано 1,1 тыс. компьютерных классов для средней школы и 3,4 тысячи мобильных компьютерных классов – для младшей.

Школьным учителям впервые были выданы ноутбуки, во все школы был проведен высокоскоростной интернет. Заработали в своей первоначальной версии единый городской журнал и дневник, начала формироваться система электронного доступа в школу. В некоторых школах появились цифровые лаборатории, мультимедиастудии и робототехника.