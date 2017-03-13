ФСБ против тестирования «Закона Яровой», потому что к нему и так все готово

ФСБ выступила против создания «пилотных зон» по реализации требований «Закона Яровой». Чекисты считают, что все технические условия для реализации требований этого закона уже есть.

«Закон Яровой» может остаться без «пилотных» зон

Рабочая группа «Связь и ИТ» экспертного совета при правительстве обсудила предложения по реализации так называемого «Закона Яровой». Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники, в ходе обсуждения Федеральная служба безопасности (ФСБ) выступила против большинства высказанных предложений.

В повестке заседания было четыре пункта. Три из них касались «пилотных» регионов, в которых будет опробована работа требований из «Закона Яровой». Предполагалось выбрать три-четыре региона, десять операторов связи и пять интернет-компаний, которые приняли бы участие в «пилоте», а также определить источник финансирования для данного проекта. Еще один пункт касался вопроса поэтапного введения требований закона.

Однако представители ФСБ, по данным «Интерфакса», выступили против пунктов, связанных с созданием «пилотных» зон. Также чекисты негативно посмотрели на пункт о поэтапном введении требований закона. Собеседник CNews, присутствовавший на данном заседании, подтвердил, что ФСБ выступили против «пилотов», причем причина их возражений так и осталась не понятной.

СОРМ в помощь

Как пишет «Интерфакс», основной аргумент спецслужбы состоял в том, чтобы на сегодняшний день уже есть все технические возможности для работы закона. ФСБ, по данным агентства, воспринимает ситуацию таким образом, что исполнение требований «Закона Яровой» - это всего лишь усовершенствование Системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), и поэтому сейчас уже имеются все технические возможности для реализации закона.

По мнению ФСБ, технических препятствий к реализации «Закона Яровой» нет

По данным агентства, к 30 июня 2017 г. ФСБ рассчитывает разработать нормативно-правовой акт, конкретизирующий способы, сроки и форматы хранения данных.

Данная система поэтапно создавалась еще с 1990-х годов и позволяет спецслужбам дистанционно перехватывать телефонные переговоры и интернет-трафик абонентов. Последняя модификации системы - СОРМ-3 - появилась в 2013 г. Она обязывает интернет-провайдеров по запросу правоохранительных органов хранить данные определенных абонентов в течение 12 часов, а также вычислять трафик пользователей по их аккаунтам в популярных почтовых системах и ICQ.

Что требует «Закон Яровой»

Напомним, что «Закон Яровой» - это пакет «антитеррористических» поправок в законодательство, разработанный депутатом Ириной Яровой и сенатором Николаем Озеровым, и принятый в 2016 г. Помимо прочего, закон обязывает операторов связи и интернет-компании в течении трех лет хранить данные о переговоров их абонентов и до полугода хранить содержимое самих сообщений.

Норма о хранении содержимого сообщений вступит в силу летом 2018 г., до этого правительство должно принять подзаконные акты, регламентирующие сроки, объемы и правила хранения информации. В конце 2016 г. Минкомсвязи представило проекты соответствующих нормативных актов, согласно которым операторам связи и интернет-компаниям придется хранить содержимое сообщений максимальный срок - полгода.

Участники рынка выступали категорически против принятия данного закона и просили Президента России Владимира Путина его не утверждать. Крупнейшие сотовые операторы предупреждали, что их затраты на исполнение требований «Закона Яровой» составят триллионы рублей, что сделает их бизнес убыточным и полностью остановит инвестиционные программы.

Недавно замминистра связи Алексей Волин заявил, что министерство достигло договоренностей со спецслужбами по «облегчению» исполнения требований «Закона Яровой».

Предполагается, что операторам не придется хранить «тяжелый» контент - IP-телевидение, видео, торренты и т.д. Это позволит в 10 раз сократить объемы трафика, который предстоит хранить операторам связи, а общая сумма затрат на реализацию требований закона сократится до 100 млрд руб., полагает Волин.