Путина просят применить ИТ для борьбы со старостью

Для Президента России подготовлена дорожная карта Healthnet, посвященная развитию высоких технологий в медицине в период до 2035 г. В частности, документ предполагает создание электронных паспортов здоровья, использование ИТ для борьбы со старением, применение технологии Big Data для возрождения отрасли лекарственного растениеводства и т.д. Экономический эффект от реализации мероприятий дорожной карты составит 3,9 трлн руб., также будет создано 300 тыс. новых рабочих мест.

Одобрена дорожная карта Healthnet

Президентский совет по модернизации и инновационному развитию экономики одобрил дорожную карту Healthnet. Под Healthnet подразумевается открытая экосистема, которая поддерживает и развивает компании, создающие, производящие и предоставляющие биотехнологические и медицинские продукты и услуги, которые ведут к значительному улучшению здоровья и качества жизни человека в России и в мире.

Дорожная карта описывает развитие направления Healthnet в период до 2035 г. Документ подготовлен в рамках проекта «Национальной технологической инициативы» (НТИ), запущенного по инициативе Президента России Владимира Путина.

Авторами дорожной карты являются первый замминистра здравоохранения Игорь Каграмазян и председатель совета директоров компании «Р-Фарм» Алексей Репик.

Тренды в медицине и перспективы российских компаний

Основными трендами в медицине являются: персонализация, носимые медицинские устройства, генные технологии (с их помощью могут быть созданы «сверхорганизмы»), биопротезирование (включая 3D-биопринтеры), превентивная медицина (лечение болезней на ранней стадии), «активное старение» и натуропотические методы лечения.

Ключевыми преимуществами российских компаний на рынке Healthnet являются: высокий научно-исследовательский потенциал российских компаний, широкие возможности для проведение исследований (лояльное отношение к использованию живых организмов в медицинских исследованиях, большое разнообразие этнических и расовых различий), наличия опыт в сфере разработки прикладного ПО мирового класса, организация баз данных, опыт применения больших данных, наличия экологически чистых разнообразных природно-климатических зон для выращивания лекарственных растений.

Для Президента России подготовлена дорожная карта Healthnet, посвященная развитию ИТ в здравоохранении.

Кроме того, авторы документа предлагают сделать ставку на традиционную китайскую медицину

Однако, имеют место и ограничения для развития российских компаний, а именно: недостаточная междисциплинарность технологических направлений, импортируемое оборудование, отсутствие единых стандартов инженерной и синтетической биологии, недостаток высокопрофессиональных кадров (биотехнологов, биохимиок, фармакологов).

Объемы российского и международного рынков

В настоящее время мировой рынок здравоохранения составляет 10% от мирового ВВП и растет на 5,2% в год. К 2018 г. он составит $9,3 трлн. Доля Healthnet от мирового рынка составляет 10% ($0,9 трлн). К 2020 г. доля Healthnet увеличится до 19,6% ($1,97 трлн), к 2035 г. – до 58,8% и составит более $9 трлн.

Российский рынок товаров и услуг Healthnet составляет 1,4% от мирового ($13,9 млрд). К 2035 г. доля российского рынка будет составлять 3,58% ($310 млрд) от всего объема мирового рынка. В денежном выражении суммарный эффект от реализация мероприятий, заложенных в дорожную карту, составит к 2035 г. 3,89 трлн руб. В том числе экономический эффект в виде улучшение показателей здоровья составит 1,98 трлн руб., коммерческий эффект - 1,17 трлн руб., привлеченные инвестиции - 738 млрд руб.

Согласно целевым показателям дорожной карты, объем выручки российских компаний Healthnet вырастет с $6,1 млрд в 2016 г. до $106,5 млрд в 2035 г. Доля российских компаний на мировом рынке здравоохранения увеличится с 0,6% до 3%, а доля российских компаний Healthnet на соответствующем мировом рынке – с 7,8% до 57%. Количество технологичесикх российских компаний в сфере Healthnet вырастет с 4 тыс. до 21 тыс., количество выданных международных патентов увеличится с 517 до 11,4 тыс.

Бюджет сэкономит на пенсионных расходах

Количество компаний на российском рынке Healthnet к 2035 г., имеющих капитализацию более $5 млн и созданных не ранее 2015 г., составит 408. Охват населения услугами превентивной медицины вырастит с 6% до 50%. В сегменте «Спорт и отдых» доля производимых в России продуктов вырастет с 10% до 40%, а доля российских компаний на рынке медицинского ПО и персональных медицинских приборов увеличится с 30% до 80%.

Кроме того, благодаря заложенным в дорожную карту мероприятиям, экономика страны выиграет за счет целого ряда факторов, в частности, экономии средств Фонда обязательного медицинское страхования и снижении затрат Пенсионного фонда за счет потенциальной возможности расширения возрастного диапазона работоспособности и сроков трудовой деятельности.

По результатам выполнения мероприятий дорожной карты в России будет создано не менее 300 тыс. новых рабочих мест (инструкторы-парамедики, врачи-консультанты по здоровьесберегающим технологиям, врачи общей практики), а за счет возрождения лекарственного растениеводства в агрокомплексе - еще 1 млн рабочих мест.

Big Data в медицине

Мероприятия дорожной карты разделены на шесть сегментов. Сегмент «ИТ в медицине» предполагает проектирование и реализации устройств и сервисов по мониторингу и коррекции состояния здоровья человека. Важным направлением в этой области является разработка медицинских информационных систем, автоматизирующих деятельность медицинских организаций, автоматизация рабочих мест врачей и подключение их к единым региональным и федеральным информационным системам.

В сегменте «ИТ в медицине» планируется разработать системы поддержки принятия решений (СППР) с использованием алгоритмов обработки больших объемов данных (big data) для локального использования в медицинских организациях при оказании медицинских услуг в дистанционной форме при заболеваниях и высоком риске их развития по назначению врача. Также планируется разработать линейку неинвазивных персональных телемедицинских приборов (ПТП), в том числе основанных на новых физико-биологических принципах диагностики и лечебно-диагностических домашних модулей, организовать их производство на территории России и внедрить SIM-карты для их использования.

Кроме того, должна быть разработана линейка электронных паспортов здоровья (ИМЭК), содержащих, в том числе, генетическую информацию о пациентах. В течение 2017-2025 гг. будет осуществлено полноценное внедрение электронных паспортов, медицинские организации всех форм собственности будут осуществлять предоставление данных историй болезни пациентов в ИЭМК и получают из них необходимые данные историй болезни пациентов.

Суммарный эффект от реализации мероприятий дорожной карты в сегменте «ИТ в медицине» составит 1,7 трлн руб. к 2035 г. Российские продукты в данном сегменте к 2035 г. составят не менее 5% от объема мирового рынка.

Инженерный биоконструктор

Сегмент «Биомедицины представляет из себя рынок персонализированной медицины, новых медицинских материалов, биопротезов, искусственных органов. Сегмент состоит из разработчиков, производителей и дистрибуторов продуктов, основанных на использовании биопрепаратов или технологий для терапии и молекулярно-биологической диагностики.

Продуктами сегмента являются терапевтические моноклональные антитела, онколитические вирусы, вакцины, а также производственные технологии по их синтезу, наборами и комплексами для ПЦР-диагностики, секвенирования и лабораторной масс-спектрометрии.

В сегменте «Биомедицина» будут созданы новые технологии по следующим направлениям: регенеративная медицина и клеточная инженерии; биопрепараты, поливалентные генноинженерные вакцины и таргетные лекарственные средства; модификация про- и эукариотических клеток; получение и обработки омиксных данных; разработка, производство и применение персонализированных лекарственных средств; аддитивные медицинские технологии и иммунобиологическая терапия онкологических заболеваний и хронической вирусной инфекции на основе персонализированных клеточных препаратов.

Также будут созданы платформа и технологии для следующих целей: контроль антибиотикорезистентности, сетевые биобанки тканей и клеточных продуктов (включая ИТ-платформу сетевой инфраструктуры биобанков), аттестованные клеточные культуры человека и животных и сервисная платформа «Инженерный биоконструктор». Планируется разработка неинвазивных технологий и устройств анализа морфофункционального состояния клеточных культур методами прижизненной визуализации, программных продуктов цифровой обработки изображений с возможностью анализа качества и количества клеток в культуре.

В сегменте «Биомедицина» суммарный эффект составит 750 млрд руб. к 2035 г. Мировой рынок вырастит с $186 млрд в 2016 г. до $,18 трлн в 2035 г. Российский рынок в данном сегменте увеличится с $140 млрд в 2016 г. до $2,4 млрд в 2020 г. и до $95 млрд в 2035 г. Объем российского рынка в 2035 г. составит 3% от мирового.

ИТ для долголетия

Сегмент «Здоровье и долголетие» направлен на продление периода здоровой жизни человека и изменение срока наступления болезней на более поздний срок за счет результатов исследований в области геронтологии, гериатрии, генетики и биомедицинских технологий.

В сегменте «Здоровое долголетие» предполагается разработать клинически достоверные системы диагностики возрастных изменений и выявить терапевтические мишени для профилактики возрастных патологических изменений и процессов. В течение 2016-2035 г.г. международным сообществом будут приняты механизмы регистрации антивозрастных терапевтических средств с использованием системы биомаркеров старения в качестве клинической мишени. С 2018 г. будут осуществляться развитие и интеграция ИТ-платформы по анализу знаний в области здорового долголетия.

В сегменте «Здоровье и долголетие» суммарный эффект от реализации мероприятий дорожной карты составит 413 млрд руб. к 2035 г. Мировой рынок в данном сегменте увеличится с $186 млрд в 2016 г. до $1,8 трлн в 2035 г. Российский рынок за этот период увеличится с $140 млн с 2016 г. до $2,4 млрд в 2020 г. и до $95 млрд в 2035 г. К 2035 г российский рынок будет составлять 3% от мирового.

Спорт и здоровье

Сегмент «Спорт и здоровье» включает в себя сбор информации, обработку, доставку потребителю, формирование и реализацию корректирующих рекомендаций и мероприятий, а также создание и внедрение комплекса новых технологических продуктов - спортивного питания, спортивной одежды, спортивного оборудования, средств профилактики, реабилитации и оздоровления.

В сегменте «Спорт и здоровье» будут» проведены исследования в области интерпретации биометрических данных для спортсменов в целях и организации тренировочных и оздоровительных программ. Планируется разработать программную платформу Health Heuristics с использованием технологий Data Mining, Big Data и Machine Learning и программный API для сбора данных с устройств интернета вещей. Также должны быть созданы системы сбора и фильтрации данных (data mining), установлены диагностические комплексы (АПК SCANME) и открыто не менее 35 региональных инкубаторов медицинских и оздоровительных технологий, ориентированных на спорт высоких достижений.

В сегменте «Спорт и здоровье» суммарный эффект составит 148 млрд руб. Мировой рынок в данном сегменте вырастет с $55 млрд в 2018 г. до $390 млрд в 2035 г. Российский рынок вырастет с $3,66 млрд в 2016 г. до $39,7 млрд в 2035 г., доля российских продуктов на мировом рынке составит не менее 10%.

Превентивная медицина и выращивание лекарственных растений

Сегмент «Превентивная медицина» помогает предотвратить развитие заболеваний с учетом индивидуального подхода к диагностике, лечению и реабилитации. В сегменте «превентивной медицины» должна быть образована сеть центров: к 2025 г. центры должны появится во всех регионах России, к 2035 г. – во всех муниципальных районах.

Также должны быть разработаны: база данных интерпретации тестов на ауто-АТ и элементный статус на основе сбора многотысячных выборок профилей иммунореактивности и элементного статуса лиц с разными формами и стадиями отклонений от функциональных норм, СППР в сфере превентивной медицины (с использованием технологий эволюционного моделирования, цифровой модели знаний о здоровье человека и свойствах средств коррекции, обработки больших объемов данных и индивидуального мониторинга функционального состояния) и холистическая цифровая модель знаний о здоровье человека и свойствах средств коррекции на базе теории эволюционного моделирования и гиперграфов классов.

Особый акцент авторы документа сделали на выращивании лекарственных растений. Экспорт лекарственного сырья на порядок выгоднее экспорта традиционных для России пшеницы, сои и рапса, а экспорт готовых традиционных растительных лекарственных средств, изготовленных с использованием современных технологий, на быстро растущие и стабильные рынки Китая, Индии и других Восточно-Азиатских стран, внутреннее развитие которых существенно ограничено из-за перенаселения и загрязнения почв, значительно повышает его привлекательность.

Для развития данного направления необходимо внести изменения в законодательство для упрощенного порядка обращения и регистрации растительных лекарственных средств.

Авторы документа считают необходимым сделать ставку на традиционную китайскую медицину, дополнив ее современными системами поддержки принятия решений (СППР), индивидуальными приборов для оценки функционального состояния в концепции соответствующего направления традиционной медицины, информационными технологиями для передачи, хранения и обработки больших объемов информации, телемедицинскими услугами по консультации граждан врачами по особенностям применения этих методов и средств. Все это сделает для граждан более простым и доступным применение знаний традиционной китайской медицины на практике для сохранения и улучшения своего здоровья.

В сегменте «Превентивная медицина» суммарный эффект составит 370 млрд руб. к 2035 г. Мировой рынок в данном сегменте вырастет с $265 млрд в 2020 г. до $1,33 трлн до в 2035 г. Российский рынок вырастет с $20 млн в 2016 г. до $106,5 млрд в 2035 г., доля российского рынка составит не менее 3% от мирового.

ИТ-платформа для анализа генетических данных

Сегмент «Медицинская генетика» включает в себя генетическую диагностику, биоинформатику, генную терапию, фармакогенетику, популяционную генетику, медико-генетическое консультирование, раннее выявление и профилактика наследственных заболеваний.

В сегменте «Медицинская генетика» будут созданы: новые технологии молекулярно-генетической диагностики для раннего выявления, профилактики, предупреждения и терапии заболеваний; ИТ-платформа биоинформационного анализа геномных и биомаркерных данных, центры геномных данных; новые генактивированные материалы и геннотерапевтические продукты и геннотерапевтические лекарственные препараты и методы генной терапии, направленные на лечение наследственных, онкологических, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний.

Планируется также разработать новые методики лечения с применением технологий молекулярно-генетической диагностики и организовать базу данных о структуре генофонда и геномных вариациях народонаселения России и карту ожидаемой частоты встречаемости наследственных болезней.

В сегменте «Медицинская генетика» суммарный эффект составит 510 млрд руб. к 2035 г. Мировой рынок в данном сегменте вырастет с $2,8 млрд в 2016 г. до $1,15 трлн в 2035 г. Российский рынок за этот период вырастет с $40 млн до $9,3 млрд, доля российского рынка составит не менее 3% от мирового.

Более подробно о дорожной карте Healthnet и заложенных в ней мероприятиях читайте в отдельном материале CNews.