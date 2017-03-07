МФЦ по всей России будут страховать имущество компаний и оформлять бизнесу микрозаймы

Пилотный проект по предоставлению в МФЦ услуг для бизнеса будет расширен на всю страну. Соответствующие изменения вносятся в правила организации деятельности этих центров.

От МФЦ — к МФЦ для бизнеса

На базе многофункциональных центров предоставления госуслуг (МФЦ) начнут полноценно оказываться негосударственные услуги, необходимые для начала и ведения предпринимательской деятельности. Текст соответствующего постановления, подготовленного Минэкономразвития и подразумевающего появление МФЦ для бизнеса, появился на сайте Правительства.

В пояснительной записке к документу утверждается, что сеть обычных МФЦ на территории страны сейчас уже полностью развернута. При этом отмечается, что в ряде субъектов России практика организации деятельности МФЦ для бизнеса уже также сложилась.

«В 2016 году в 39 регионах реализован пилотный проект по созданию таких центров, — говорится на сайте Правительства. — В рамках пилотного проекта регионы продемонстрировали возможные модели организации МФЦ для бизнеса. В большинстве случаев МФЦ для бизнеса созданы на базе действующих многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (93%)».

МФЦ начнут оказывать негосударственные услуги для бизнеса по всей стране

Предполагается, что центры для бизнеса могут создаваться в обычных МФЦ путем создания дополнительных окон обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Какие услуги сможет получить бизнес

На базе МФЦ для бизнеса предоставляются такие услуги как разработка бизнес-планов, товарная и правовая экспертиза, оценка бизнеса и рисков, юридическое сопровождение, страхование имущества физических и юридических лиц, прием заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий, на получение микрозаймов и ряд других.

Из МФЦ исчезнут «посторонние» чиновники

Примечательной особенностью постановления является уточнение, вносимое в правила организации деятельности МФЦ, которое вступит в силу с 1 января 2018 г. С этой даты для полного соблюдения принципа «одного окна» в МФЦ останутся только их работники, а взаимодействие граждан с сотрудниками каких-либо госорганов будет исключено.

Напомним, что вышеупомянутые правила были утверждены постановлением Правительства от 22 декабря 2012 года №1376.