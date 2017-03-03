В России появится реестр компаний, на которые не распространяется конкуренция

С 1 июля 2017 г. на сайте zakupki.gov.ru заработает реестр единственных поставщиков – компаний, которые могут продавать товары государству в обход тендера. В реестре будут представлены российские компании, так как речь идет о товарах, производство которых создается или модернизируется и (или) осваивается на территории России.

Новый раздел ЕИС по госзакупкам

На сайте единой информационной системы (ЕИС) по госзакупкам появится новый раздел, содержащий реестр единственных поставщиков товара, производство которого создается или модернизируется и (или) осваивается на территории России. Соответствующее постановление правительства было подписано 27 февраля 2017 г. Созданием реестра займутся Федеральное казначейство и Минэкономразвития, он должен быть готов к 1 июля 2017 г.

Запись в реестре единственных поставщиков должна содержать название заказчика, название и контакты поставщика, наименование и цену товара, данные о контракте и т. п. Пока новый раздел не заработает, эту информацию можно будет найти на сайтах ведомств, которые заключили контракт. В случае подписания специального инвестиционного контракта, это будет сайт федерального органа исполнительной власти, в случае заключения госконтракта со встречными инвестиционными обязательствами – сайт органа исполнительной власти субъекта РФ.

Данные по контрактам с единственными поставщиками должны быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица федерального или регионального органов власти. После 31 июля 2017 г. данные с сайтов ведомств будут направлены в Казначейство с целью занесения в реестр. Информация из реестра будет находиться в общем бесплатном доступе, вести его будет Федеральное казначейство, добавляя или меняя записи в ЕИС по госзакупкам. Правила подачи информации в реестр определяет Минфин.

Как стать единственным поставщиком государства

Единственный поставщик товаров или услуг – это компания, с которой заключается прямой контракт, в обход тендера или другой процедуры конкурентного отбора. При этом заказчик, хоть и имеет право обращаться к такому поставщику в обход тендера, не обязан это делать. Предполагается, что единственными поставщиками становятся компании, которые предоставляют продукт нужного качества и в оптимальные сроки.

На сайте zakupki.gov.ru появится список компаний, продающих товары государству без тендера

В июле 2016 г. был подписан закон, обеспечивший правительству право определять для госзакупок единственного поставщика товара, который создается, модернизируется или/и осваивается на территории РФ. Таким поставщиком может стать инвестор, работающий по специальному инвестиционному контракту, или привлеченное этим инвестором лицо. В этом же законе было прописано создание реестра таких поставщиков в ЕИС по госзакупкам.

Спецконтракт заключается между инвестором, который создает/модернизирует/осваивает какое-либо производство на территории России, и правительством РФ. Соответственно, инвестор обязуется в течение контрактного срока заниматься этим производством, а правительство – стимулировать ту сферу промышленности, к которой относится товар. Инвестором можно стать только на определенных условиях. Во-первых, объем инвестиций должен превышать p3 млрд, во-вторых, страной происхождения товара должна быть Россия, и производить этот товар на территории страны должно российское юридическое лицо.

Кроме того, по такому контракту поставщик может продавать не более 30% от своей продукции. Для заказчиков ограничений нет – они могут закупать все 100% требуемого товара у единственного поставщика. Для однотипных товаров правительство может выбрать нескольких поставщиков. Единственный поставщик определяется по результатам конкурса, максимальный срок его контракта составляет 10 лет. Принятый в июле 2016 г. закон разрешает регионам, которые заключают спецконтракт с инвестором-поставщиком, требовать от него создания нового производства на территории региона. За это инвестору положены льготы.

Что такое ЕИС по госзакупкам

Единая информационная система в сфере закупок начала работу 1 января 2016 г. на сайте zakupki.gov.ru. Ее создание было предусмотрено законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», принятым в апреле 2013 г. Созданием ЕИС занимались Минэкономразвития и Федеральное казначейство. С 1 октября 2016 г. начался перевод всех госзакупок РФ в электронный вид и перенос их в систему. Процесс должен завершиться 31 марта 2017 г.

ЕИС по госзакупкам обеспечивает информационную поддержку процесса закупки от этапа планирования до этапа окончания контракта. Она состоит из подсистем, посвященных различным видам поставок, выполняемых работ и оказываемых услуг. ЕИС в целом сохранила прежние интерфейсы сайта zakupki.gov.ru, однако возможности у нее шире, чем у сайта. Она обменивается информацией с другими информационными системами, проверяя таким образом данные, больше внимания уделяет малому и среднему бизнесу, позволяет улучшить аудит. Одно из требований ЕИС – размещение документов в виде распознаваемого, а не отсканированного текста, что значительно облегчает поиск конкретной закупки.