Генпрокуратура пошла войной на свой многомиллионнный бумажный документооборот

Генпрокуратура намерена разобраться со своим крайне масштабным документооборотом, включающим миллионы обращений граждан в год, преимущественно на бумаге. Это станет первоочередной задачей созданного на днях совета ведомства по ИТ.

Генпрокуратура решила разобраться с «бумагой»

Генпрокуратура ищет пути для оптимизации своего сверхмасштабного документооборот, который на данный момент включает свыше 5 млн ежегодных обращений граждан, из которых лишь незначительная часть представлена в электронном виде.

Об этом CNews рассказал представитель надзорного органа Александр Куренной. «Интеграция высокотехнологичных инструментов для работы с обращениями граждан может значительно повысить оперативность реакции на обращения и “пропускную способность” приема и обработки обращений», — считает он.

Оптимизация оборота «бумаги» станет первоочередной задачей созданного на дня Экспертного совета по ИТ при данном ведомстве. Стартовая задача для экспертов этого совета — провести своего рода аудит внутренних процессов функционирования ведомства и разработать концепцию их технологического обновления. При этом система документооборота однозначно попадет в поле зрения экспертов, потому что это самый масштабный элемент работы Генпрокуратуры в части обмена информации, поясняет Куренной.

Генпрокуратура привлекла ИТ-шников, чтобы оптимизировать свою работу

В прокуратуре также не исключают, что совет сможет оказать ведомству экспертную помощь по налаживанию интерактивных каналов коммуникации с государственными ведомствами и институтами гражданского общества.

Кто вошел в совет и как он будет работать

В состав совета, с точки зрения ведомства, вошли ведущие эксперты ИТ-отрасли: вице-президент НИУ «Высшая школа экономики» Игорь Агамирзян, директор и соучредитель Автономной некоммерческой организации «Информационная культура» Иван Бегтин, первый заместитель АО «Главный научный инновационный внедренческий центр» Олег Богатырев, председатель совета директоров WikiVote! Василий Буров, управляющий директор – начальник управления рисками ПАО «Сбербанк России» Максим Еременко, генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский, советник ректора Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Алексей Солдатов, и.о. директора ФГБУ «Центр экспертизы и координации информатизации» Роман Урнышев, руководитель направления «Институты и общество» Фонда «Центр стратегических разработок» Мария Шклярук.

Несколько экспертов свое участие в проекте CNews подтвердили. По словам Александра Куренного, упомянутые специалисты были подобраны не по принципу «один человек — одна экспертная область». «Скорее, речь идет о выдающихся экспертах-универсалах в сфере ИТ с опытом запуска самостоятельных проектов, которые согласились поработать в одной команде», — отметил он.

Коммуникации между экспертами будут поддерживаться как в формате очных заседаний, которые станут проходить по отдельно согласованной повестке, так и в интерактивном формате для оперативного обмена мнениями. К работе на постоянной основе будут привлекаться сотрудники органов прокуратуры по различному профилю. Алексей Раевский сообщил CNews, что первая встреча экспертов в рамках совета уже состоялась, но она носила, скорее, характер «знакомства» — каких бы то ни было важных решений на ней принято не было.

Что сможет оптимизировать совет, кроме документооборота

Опрошенные CNews члены совета преимущественно воздержались от комментариев относительно того, что именно они собираются привнести в деятельность надзорного органа. Все пока ждут вышеупомянутого аудита.

Правда, Иван Бегтин все же сообщил, что в его случае он надеется продвигать идеи, связанные с его ключевыми компетенциями — с тематиками открытости государства вообще и открытости цифровых данных о его работе в частности. Конкретно это может вылиться в создание каких-либо сервисов Генпрокуратуры для граждан, а также неких проектах, касающихся тематики так называемых больших данных.

Есть ли у Генпрокуратуры особый ИТ-путь

Один из собеседников CNews обратил внимание на то, что Генпрокуратура как силовое ведомство стоит особняком по отношению гражданским госструктурам, и различные инициативы Правительства в части цифровой трансформации министерств его напрямую не затрагивают. То есть Генпрокуратура все последние годы двигалась своим особым путем и, по всей видимости, сейчас ей понадобился дополнительный импульс, чтобы заполнить некий образовавшийся вакуум в части открытости и информатизации.

Александр Куренной с такой постановкой вопроса не согласился. В его понимании, цифровая трансформация является общим трендом для госструктур, и Генпрокуратура в данном случае особняком не стоит. «В противном случае вряд ли генпрокурор учредил бы Экспертный совет по ИТ, — отметил он в разговоре с CNews. — Скорее всего, имелась в виду особая роль органов прокуратуры как надзорного и правозащитного ведомства, которое с особой ответственностью относится к введению любого рода технологических новшеств».

Куренной считает, что любой инновационный инструмент должен отвечать, прежде всего, миссии ведомства, то есть использоваться в деле обеспечения законности и защиты прав граждан.

«Например, мы разработали программное обеспечение для электронного статистического учета, ведем открытый Единый реестр проверок, где каждый предприниматель может ознакомиться с тем запланирована ли в его отношении проверка контрольных органов. Мы запустили таргетированную электронную форму обращений для предпринимателей, открыли для всех желающих канал Telegram, где в режиме реального времени публикуются актуальные новости органов прокуратуры. Наши smm-специалисты ежедневно работают над тем, чтобы подача сообщений в официальных аккаунтах Генпрокуратуры соответствовала соцмедиа и была понятна и доступна широкой аудитории, поэтому мы активно используем инфографику, анимационные ролики, интерактивные опросы».