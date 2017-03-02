Зарплаты в Минкомсвязи и Роскомнадзоре рванули вверх после недолгого снижения

По статистике, в 2016 г. чиновники Минкомсвязи, Роскомнадзора и Россвязи снова начали в среднем получать более высокие зарплаты. В 2015 г. произошел спад, который теперь можно считать локальным.

ИТ-служащие пошли в рост

Зарплаты чиновников отрасли ИТ и связи после падения в 2015 г. снова выросли по итогам 2016 г. Об этом свидетельствуют данные Ростата в «Справке о численности и оплате труда гражданских служащих».

В Минкомсвязи по итогам 12 месяцев 2016 г. среднемесячная заработная плата составила p83,78 тыс., превысив аналогичный показатель 2015 г. на 6,8%. В Роскомнадзоре чиновники в среднем получали p75,74 тыс., прибавив в доходах на 3,1%. В Россвязи аналогичные параметры составили p60,56 тыс. и 2,6% соответственно.

Что касается численности указанных ведомств, то штат Минкомсвязи в 2016 г. составил 298 человек, то есть оказался укомплектован на 91,7%. При этом год назад в министерстве работал 321 человек при официальном уровне комплектации в 88,9%.

В Роскомнадзоре в 2016 г. трудилось 159 человек (комплектность 82%), а в Россвязи — 75 человек (94,9%). По сравнению с прошлым годом в Роскомнадзоре людей стало меньше на 15 человек, а в Россвязи на 5 больше.

Динамика прошлых лет

Отметим, что спад чиновничьих ИТ-заплат в 2015 г. был фрагментарным локальным явлением. В предыдущие годы доходы в рассматриваемых ведомствах имели устойчивую тенденцию к росту. Так, в 2014 г. среднемесячная зарплата в Минкомсвязи выросла на 4,9% до p85,9 тыс., а в 2013 г. — на 44,5%.

Как ИТ-шники выглядят на фоне других ведомств

Как и год назад, регуляторы отечественных ИТ и телекома в 2016 г. были далеко не лидерами среди федеральных органов госвласти ни по динамике, ни по размеру среднемесячной заработной платы сотрудников. Средние доходы всех федеральных гражданских чиновников Росстат определил на уровне p115,7 тыс., что превышает показатели 2015 г. на 4%.

Cреднемесячная зарплата, численность и укомплектованность должностей Зарплата Сотрудники 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. Размер, тыс.руб. Изменение, % Размер, тыс. руб. Изменение, % Численность, чел. Укомплектованность, % Численность, чел. Укомплектованность, % Минкомсвязи 83,78 6,8 78,42 -8,7 298 91,7 321 88,9 Роскомнадзор 75,74 3,1 73,43 -0,5 159 82 174 80,9 Россвязь 60,56 2,6 59,03 -12,5 75 94,9 80 90,9

Росстат

Лидерами благосостояния стали служащие Аппарата Правительства. Хотя их среднемесячная зарплата по сравнению с 2015 г. уменьшилась на 1,4%, она все же составила рекордные p228,48 тыс.

На втором и третьем местах расположились Администрация Президента и Счетная палата, где сотрудники зарабатывали p218,65 тыс. (на 0,7% больше, чем в 2015 г.) и p180,69 тыс. (падение к прошлому году на 3,7%) соответственно.

Аутсайдер прошлого года — Следственный комитет — прибавил в зарплатах сотрудников 22,5%, увеличив ее в среднем до p57,6 тыс. Благодаря этому меньше всех сейчас получают чиновники из Федерального агентства по делам национальностей — p53,87 тыс. По сравнению с 2015 г. они в среднем потеряли 23,6%.