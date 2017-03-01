Россиянин получил 11 лет тюрьмы за экспорт электроники в Россию из США

Александр Пособилов, бывший менеджер американской экспортной компании, приговорен к тюремному заключению на срок 11 лет и три месяца за нелегальный экспорт электронных компонентов в Россию.

Еще один срок за незаконный экспорт электроники из США в Россию

Гражданин США российского происхождения Александр Пособилов приговорен к тюремному заключению за участие в нелегальных экспортных поставках электронных компонентов американского производства в Россию на сумму порядка $50 млн. По информации Reuters, решение о тюремном заключении на срок 11 лет и три месяца вынес федеральный судья Стерлинг Джонсон (Sterling Johnson) в окружном суде Бруклина, Нью-Йорк.

62-летний Александр Пособилов, бывший менеджер по закупкам компании Arc Electronics из Хьюстона, Техас, уже поставил суд в известность о подаче апелляции на судебное заключение и приговор. Адвокат Пособилова отказался от официальных комментариев.

Ранее сообщалось, что Пособилов имеет двойное гражданство США и России. В США он проживает с 2001 г., гражданство страны получил в 2008 г.

В октябре 2015 г. Пособилов был обвинен в соучастии в экспортных поставках и планах экспорта микропроцессоров и другой современной микроэлектроники, подпадающей под государственное регулирование в связи с потенциальной возможностью двойного применения в интересах оборонной промышленности и спецслужб. Дополнительное обвинение было выдвинуто в части утаивания информации о покупателях экспортируемой продукции от американских властей и поставщиков, а также в отмывании незаконно полученных средств.

Главным обвиняемым по этому делу проходил российский эмигрант Александр Фишенко, руководивший двумя снабженческими компаниями — американской Arc Electronics и московской Apex System. По обвинению он проходил как «иностранный агент» российского правительства в США, поставлявший в Россию с октября 2008 г. товары без американской экспортной лицензии. По информации ФБР, одна из дочерних компаний Apex System была «сертифицированным поставщиком» высокотехнологичной электроники для российской армии и российских спецслужб.

Изъятие документов в офисе Arc Electronics в 2012 году

Первой о нелегальных закупках в США электронных компонентов для России распространила компания Taia Global из штата Вирджиния, которая обеспечивает физическую безопасность и безопасность в киберпространстве для американских правительственных чиновников. Исследовательские интересы Taia Global в большой степени касаются России: в 2011 и 2012 гг. компания опубликовала доклады об информационной безопасности в нашей стране.

В начале сентября 2015 г. Александр Фишенко полностью признал свою вину в незаконных поставках по всем 19 пунктам обвинения. В июне 2016 г. Фишенко получил 10 лет тюрьмы за нарушение экспортного законодательства США и незаконную деятельность в качестве агента российского правительства.

В то же время, адвокат Фишенко в суде заявил, что несмотря на признание его клиента вины за действия в качестве агента российского правительства, «Фишенко не был шпионом».

Александра Пособилова сторона обвинения называла «правой рукой» Александра Фишенко. По данным следствия, специальное разрешение Минобороны на закупки получили семь из десяти крупнейших покупателей Arc Electronics, в том числе, подразделение ФСБ и разработчики систем ПВО.

По данным обвинения, Фишенко и Пособилов учили русскоговорящих подчиненных фальсифицировать отчеты об отправках экспортных партий и обманывать партнеров в плане действительных получателей закупаемых технологий.

Сеть закупок существовала на базе компании Arc Electronics в 2008-2012 г.г. в Хьюстоне, штат Техас. В 2012 г. по делу о нелегальном экспорте электроники в Россию было задержано 11 выходцев из СССР – бывших сотрудников Arc Electronics и Apex System, которые обвинялись в помощи Фишенко в незаконном экспорте электроники из США на «десятки миллионов долларов». Кроме Фишенко, еще четверо фигурантов дела признали вину в суде: одновременно с Пособиловым приговоры получили еще два сотрудника Arc. Трое из подозреваемых, по данным стороны обвинения, до сих пор остаются на свободе.

Предыстория вопроса

Обвинение, выдвинутое в октябре 2012 г. прокуратурой Бруклина, настаивало на версии экспорта микроэлектроники «под строгим правительственным контролем ввиду возможного использования во многих военных системах». Список включает радары, системы наблюдения, системы наведения огня, детонаторы, аналогово-цифровые конвертеры, чипы статической памяти и микроконтроллеры.

Всего, под данным прокуратуры, в торговой «цепочке» было задействовано 165 участников, каждый из которых впоследствии был арестован. Глава офиса ФБР в Хьюстоне Стивен Моррис (Stephen L. Morris) называл это дело примером того, как некоторые страны ищут пути обхода экспортных ограничений для «повышения собственной обороноспособности и обновления систем вооружения за счет американских налогоплательщиков».

Ранее отмечалось, что обвиняемые по этому делу могут получить огромные сроки заключения. Так, Александру Пособилову грозило до 185 лет тюремного заключения, Шавкату Абдулаеву, бывшему менеджеру по доставке Arc Electronics, грозил срок до 65 лет, Анастасия Дятлова, агент по продажам Arc Electronics, могла получить до 25 лет тюрьмы.

В процессе судебного разбирательства адвокаты обвиняемых утверждали, что Пособилов, Абдуллаев и Дятлова не были осведомлены о преступной схеме.

По заявлению адвокатов стороны защиты в суде, Arc создавалась с целью функционирования в качестве законопослушной экспортной компании, однако в результате недопонимания законодательства «были ошибочно перепутаны требования лицензирования со свободой предпринимательства».