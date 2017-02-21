Минкомсвязи будет лишать ПО звания отечественного за «кривые» гиперссылки

Минкомсвязи дало российским разработчикам две недели на то, чтобы они проверили адекватность гиперссылок на свои продукты в Реестре отечественного ПО и при необходимости их актуализировали. После завершения этого срока софт с «кривыми» ссылками может быть удален из Реестра.

Две недели — на актуализации ссылок в реестре

Минкомсвязи отвело компаниям, чьи продукты представлены в Реестре отечественного ПО, две недели на то, чтобы актуализировать реестровые интернет-ссылки, ведущие на страницы с исчерпывающей информацией об этих продуктах. Текст соответствующего письма из министерства есть в распоряжении CNews. Документ датирован 17 февраля 2017 г. и подписан заместителем директора Департамента развития высоких технологий Минкомсвязи, ответственным секретарем экспертного совета Салаватом Миграновым.

Актуализировать неработающие или «кривые» ссылки компаниям необходимо до 3 марта 2017 г., оповестив об этом оператора Реестра через форму обратной связи на странице reestr.minsvyaz.ru. «По истечении данного срока будет рассматриваться вопрос об исключении реестровых записей, содержащих нарушения», — говорится в документе.

Отметим, что оператором Реестра выступает не само Минкомсвязи, а назначенная им на эту роль сторонняя организация. На данный момент по безальтернативно заключенному контракту (в формате закупки у единственно возможного поставщика) таковым выступает ФГУП межотраслевой НИИ «Интеграл», чьи услуги на 2017 г. министерство оценило в p12 млн.

Минкомсвязи решило навести порядок в Реестре отечественного ПО

В ряде компаний-разработчиков подтвердили CNews факт получения вышеуказанного письма. В Минкомсвязи, в свою очередь, подтвердили CNews факт рассылки документа и заверили в том, что проштрафившиеся компании, чьи продукты будут удалены из реестра, впоследствии смогут их туда вернуть без повторной процедуры подачи полноценных заявок.

Причины озабоченности Минкомсвязи

В письме отмечается, что в соответствии с правилами формирования Реестра, каждая запись в нем должны содержать адрес страницы сайта правообладателя, на которой размещена документация, содержащая описание функциональных характеристик ПО и информацию, необходимую для его установки и эксплуатации.

При этом в Минкомсвязи утверждают, что в ряде реестровых записей были выявлены нарушения данных правил. «Так, например, реестровые записи содержат неработающие ссылки, ссылки на главные страницы сайтов правообладателей, а не на страницы конкретных продуктов, ссылки на архивы документов, расположенных на сторонних ресурсах и т. д.», — говорится в письме.

Комментарий эксперта

Советник гендиректора «Базальт СПО» Алексей Смирнов в разговоре с CNews выразил мнение, что ошибочная ссылка на продукт чаще всего бывает не злонамеренной, а возникает вследствие, например, переделки сайта компании-разработчика.

Отведенные Минкомсвязи две недели на устранение несоответствий в Реестре, он считает достаточно большим сроком. В понимании Смирнова, отсутствие адекватных описаний по ссылкам, указанным в Реестре, лишает госорганы при проведении закупок возможности ознакомиться с характеристиками отечественных продуктов и принять решение о об их использовании или о необходимости описывать обоснование невозможности их применения и допускать к закупке зарубежное ПО.

«Наличие на указанном в Реестре месте соответствующих описаний важно, а их отсутствие фактически не позволяет рассчитывать на этот продукт при закупке, — говорит Смирнов. — Поэтому исключение в таком случае из Реестра совершенно оправдано».

История возникновения Реестра

В ноябре 2015 г. Правительство России утвердило разработанные Минкомсвязи ограничения на допуск иностранного ПО при осуществлении госзакупок, а также правила формирования и ведения Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Госзакупки были ограничены продуктами, включенными в реестр, за исключением тех случаев, когда в нем отсутствует ПО с необходимыми характеристиками. Cайт реестра впервые был запущен в январе 2016 г.

Для проведения экспертизы ПО на предмет включения его в реестр Минкомсвязи создало специальный экспертный совет. В него вошли представители ведомств, участники по предложениям ассоциаций российских разработчиков ПО, научные и образовательные организации, а также организации, осуществляющие инновационную деятельность или поддержку такой деятельности.