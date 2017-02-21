Медведев призвал перевести госведомства на российское офисное ПО

На правкомиссии по ИТ премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о двукратном за два года росте контрактов на закупку отечественного ПО и призвал к переходу ведомств и госкомпаний на отечественные офисные пакеты.

Двукратный рост контрактов на отечественное ПО

За последние два года количество контрактов на покупку российского ПО выросло в два раза, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности («правкомисии по ИТ»).

По его словам, в 2016 г. «на закупку серверов, компьютеров, микрочипов и радиочастотных меток» было потрачено почти 4,5 млрд руб. из федерального бюджета.

«Импортный продукт - просто привычка»

«Это еще раз доказывает, что иногда импортный продукт – это просто привычка, вера в то, что иностранное всегда более высокого качества. Российские разработчики выпускают программы, которые не уступают по удобству и по функциональности зарубежным», - заявил глава Правительства.

В 2015 г., когда государство занялось проблемой импортозамещения ПО, «около 75% всего софта, который приобретали для госсектора, были зарубежными программами», говорит Дмитрий Медведев.

Перейти на отечественные офисные пакеты

Сегодня госведомства традиционно используют в своей работе российские справочно-правовые системы и антивирусы, как это и было с 1990-х годов. Вместе с тем нужно провести переход ведомств и госкомпаний на отечественные офисные пакеты. «Делать это надо разумно, чтобы не создавать самим себе проблем», - заявил премьер-министр.

Правительственная комиссия по ИТ

Импортозамещение в сфере ИТ касается не только ПО, но и микроэлектроники, заявил Дмитрий Медведев. С утверждением в мае 2016 г. плана гарантированных закупок российской гражданской микроэлектронной продукции он связывает то, что паспорта нового поколения для выезда за рубеж, водительские удостоверения, полисы обязательного медицинского страхования, платежные карты и другие электронные документы должны изготавливаться с использованием российской микроэлектроники.