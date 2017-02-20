ИТ-экспортер «Ростеха» сменил владельца

«Ростех» передал в управление НЦИ компанию «Росинформэкспорт», которая продвигает российское ПО и ИТ-услуги за рубежом. НЦИ является разработчиком некоторых продуктов, продвижением которых занимается «Росинформэкспорт». Задача компании – продавать на мировом рынке ИТ-системы проектов «Электронное правительство», «Умный город» и других.

«Ростех» переместил «Росинформэкспорт»

«Ростех» передал в управление Национального центра информатизации (НЦИ) компанию «Росинформэкспорт», ранее находившуюся в управлении холдинга «РТ-развитие бизнеса». «Росинформэкспорт» занимается продвижением на зарубежных рынках российского ПО и различных услуг, оказываемых в ИТ-секторе. Теперь в процессе продвижения будет непосредственно участвовать НЦИ. Передача компании из одной структуры в другую была одобрена в декабре 2016 г.

Цели передачи «Росинформэкспорта»

«Ростех» планирует вывести на мировой ИТ-рынок комплексные продукты и услуги российского происхождения. Поэтому теперь НЦИ будет выполнять не только функции центра компетенции по разработке ПО для государственных и общественных нужд, но и функции экспортера отечественных решений на зарубежные рынки.

По словам директора по особым поручениям «Ростеха» и председателя совета директоров НЦИ Василия Бровко, под управлением НЦИ компания «Росинформэкспорт» будет искать новые рынки для российского ПО, продвигать на зарубежные рынки разработки НЦИ, а также займется непосредственно распространением и внедрением отечественных разработок. Бровко отмечает, что передача компании в управление НЦИ – это «логичный шаг» в процессе консолидации ИТ-активов «Ростеха», выполняемой НЦИ.

Включение команды по экспорту в общую схему работы НЦИ поможет центру более непосредственно контактировать с зарубежными заказчиками и управлять их ожиданиями, что сделает его более конкурентоспособным на мировом рынке интегрированных ИТ-продуктов. «Ростех» сможет через НЦИ работать на высокотехнологичных рынках, в сегментах цифровой экономики и формирования Индустрии 4.0.

Госкорпорация «Ростех» собирается продвигать российское ПО на мировом рынке

НЦИ как разработчик экспортных продуктов

В НЦИ были разработаны некоторые системы, которые «Росинформэкспорт» собирается продвигать на зарубежных рынках. В их число входит Единая информационная система здравоохранения, к которой присоединилось около 6,5 тыс. медицинских учреждений в 83 регионах РФ. Также в НЦИ был разработан проект ИТ-инфраструктуры для чемпионата мира по футболу, который Россия будет принимать в 2018 г.

НЦИ не только создает ИТ-системы для госсектора и оборонной промышленности. Помимо этого он разрабатывает базовые ИТ, защищенные системы хранения больших массивов данных, автоматизированные системы управления, системы поддержки принятия управленческих решений и системы управления жизненным циклом изделия.

Чем занимается «Росинформэкспорт»

Компания «Росинформэкспорт» была основана в мае 2016 г. как дочернее предприятие инвестиционного холдинга «РТ-Развитие бизнеса», входящего в состав «Ростеха». Целью создания компании было увеличение продаж ИТ-прудукции «Ростеха» и других российских производителей на мировом рынке. Компания ориентируется в основном на рынки СНГ, Восточной Европы, Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Потенциальные заказчики – госорганы различных стран этих регионов.

Портфель «Росинформэкспорта» насчитывает более 200 информационных систем для автоматизации государственного управления. В их число входят «Электронное правительство», «Умный город», ГАС «Выборы», Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства, а также информационная система государственных и муниципальных платежей, электронное образование, телемедицина и информационно-аналитические системы. С помощью «Росинформэкспорта» продвигает за рубеж свои решения компания «Новые облачные технологии», разработчик программных продуктов «Мой офис».



«Рос» или «рус»

Примечательно, что в информационных сообщения «Ростеха» фигурирует название ООО «Росинформэкспорт», в то время как в базе ЕГРЮЛ присутствует только ООО «Русинформэкспорт» (через «у»). Из реестра следует, что юридическая передача этой организации в полное распоряжение НЦИ состоялась 15 февраля 2017 г.

Гендиректором «Русинформэкспорта» заявлен Алексей Чуйков. Предыдущим гендиректором являлся Павел Басин, с которым в конце декабря 2016 г. был досрочно прекращен контракт «в связи с невыполнением бизнес-плана и неудовлетворительными результатами работы». «Ростех» заявляет, что кадровое обновление менеджмента уже успело положительно повлиять на продвижение российских цифровых продуктов на мировом рынке.