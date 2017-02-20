Инвестор госмессенджера купил разработчика GosLinux и российской СУБД

Проинвестировавший в прошлом году ориентированный на госсектор мессенджер «Ответ» фонд Дмитрия Завалишина «Нейронные сети» приобрел за 50 млн руб. компанию «Ред софт», известную по разработке для ФССП свободного дистрибутива GosLinux.

Покупка «Ред софта»

Основанный в 2016 г. Дмитрием Завалишиным фонд «Нейронные сети» купил российскую компанию «Рэд софт», широко известную на рынке как разработчик отечественного дистрибутива GosLinux, созданного по заказу Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Сумма сделки составила 50 млн. О том, что в обмен на эти деньги фонд стал полным собственником компании, CNews рассказал лично Дмитрий Завалишин.

При этом он настаивает на том, что данная операция позиционируется фондом не столько как покупка, сколько как инвестиция. «Деньги не покидают компанию, они все идут в разработку», — утверждает он.

В разговоре с CNews он также уточнил, что финансирование касается не только GosLinux, но и других продуктов «Ред софта», в частности СУБД «Ред база данных» (которая также используется в ФССП) и платформы разработки приложений «Ред платформа документооборота». Потребителями всех этих продуктов, в понимании Завалишина, может стать не только госсектор, но и коммерческий рынок.

Координатором сделки выступил центр компетенций «ИТ + суверенитет» Института развития интернета (ИРИ).

Фонд Дмитрия Завалишина купил за 50 млн разработчика GosLinux

В «Нейронных сетях», которые стали известны в 2016 г. как инвестор «мессенджера для чиновников» «Ответ» компании «Умные коммуникационные технологии», не исключают, что общие вложения фонда в сегмент разработки российского ПО в ближайшее время могут превысить 250 млн.

Отметим, что Завалишин — известный деятель Рунета. В конце 1990-х, до массового увлечения блогами, он вел известный блог DZ, затем работал в «Яндеке», а в 2005 г. создал собственного разработчика ПО DZ Systems, которого и возглавляет до сих пор.

Также стоит напомнить, что это вторая за последнее время сделка, связанная с инвестициями в отечественный коллектив разработчиков ОС. В декабре 2016 г. стало известно, что основная команда разработчиков компании «Альт линукс» во главе с ее бывшим заместителем гендиректора Алексеем Новодворским организовала новую структуру, получившую название «Базальт СПО», и привлекла на создание линейки отечественных ОС 100 млн.

Комментарий эксперта

Бывший руководитель компании-разработчика российской ОС «Роса», а ныне управляющий директор проекта «Росплатформа» Владимир Рубанов заверил CNews, что подобные сделки он может только поприветствовать. В его понимании вложения в отечественные команды-разработчиков дистрибутивов на основе открытых продуктов перспективны как с точки зрения импортозамещения, на которое взяло курс наше государство, так и в плане бизнеса в чистом виде. Инвестиции в доработку уже существующих сложных информационных продуктов, по его мнению, позволяют за счет сравнительно малых затрат достигнуть серьезного экономического эффекта.

Юридические аспекты смены собственников

Факт сделки уже нашел отражение в базе данных ЕГРЮЛ. 16 февраля 2017 г. 99% долей в ООО «Ред софт» стала принадлежать ООО «Нейронные сети». Оставшийся один процент записан на ООО «Мфонд» — 100% «дочку» Гуманитарного фонда поддержки социальных инициатив и проектов «Мфонд», который в свою очередь принадлежит Михаилу Миронову и Радиславу Михайловичу Миронову.

Этим же лицам через ООО «Мфонд» и ООО «УК “Мфонд”» (также 100% «дочка» Гуманитарного фонда) полностью принадлежит и само ООО «Нейронные сети». Гендиректором «Ред софта» в настоящий момент числится генеральный директор «Нейронных сетей» Максим Анисимов — второй сооснователь этого фонда. Роль в проекте Дмитрия Завалишина в ЕГРЮЛ никак не отражена.

До заключения описываемой сделки ООО «Ред софт» в равных долях принадлежало Кириллу Веселкину и Рустаму Рустамову.

Не вполне ясный статус GosLinux как отечественной ОС

Напомним, GosLinux является специально сформированным по требованиям ФССП типовым дистрибутивом Linux со встроенными средствами защиты информации. Его разработка велась в течение 2013 г. на базе свободного дистрибутива CentOS 6.4, который в свою очередь, основан на коммерческом дистрибутиве Red Hat Enterprise Linux. Непосредственным разработчиком GosLinux выступила компания «Ред софт», победившая в марте 2013 г. в конкурсе на доработку, внедрение и сопровождение подсистем АИС ФССП. Сумма госконтракта составила 118,15 млн.

Официально права на GosLinux закреплены за Российской Федерацией (в лице ФССП). В конце августа 2015 г. ФССП совместно с Минкомсвязи разместили GosLinux в Национальном фонде алгоритмов и программ, что подразумевает его свободное и бесплатное использование любыми госорганами России.

С признанием GosLinux истинно российским продуктом все оказалось сложнее. Процедура его включения в курируемый Минкомсвязи Реестр российского ПО, на который обязаны ориентироваться госорганы при покупке софта, в конце 2016 г. застопорилась. Мнения экспертов в его отношении разделились.

Главные претензии к GosLinux в контексте его возможного включения в Реестр, заключаются в том, что он по ряду параметров не является самостоятельным продуктом. По некоторым данным, уровень переработки CentOS в нем составляет менее 5%, что, по мнению ряда экспертов, исключает возможность того, что у кого-то могут быть на него исключительные права.

К тому же части экспертов в принципе не понятно, зачем продукт госоргана, который бесплатно можно взять из Фонда алгоритмов и программ, включать в Реестр, который определяет ориентиры других госорганов при проведении ими госзакупок — то есть указывает, на что предпочтительнее тратить деньги.

Дмитрий Завалишин рассказал CNews, что считает возникшие вокруг GosLinux споры исключительно терминологическими. В российской принадлежности этого дистрибутива он не сомневается, и если ему в ближайшее время откажут во включении в Реестр, Завалишин намерен продолжить дальнейшую борьбу, направленную на изменение такой ситуации.