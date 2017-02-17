«Воентелеком» начинает добывать золото

«Воентелеком» приступил к реализации амбициозной программы утилизации устаревшего телекоммуникационного оборудования. Планируется, что из старой техники связи будут извлечены драгоценные металлы, доход от продажи которых уйдет в бюджет государства.

«Воентелеком» займется утилизацией

Государственный оператор «Воентелеком», обслуживающий интересы Минобороны, приступил к программе утилизации устаревшего военного оборудования связи. Об этом CNews сообщили представители компании.

Точное количество техники, предназначенное к утилизации, не разглашается. Известно, что до конца 2017 г. планируется утилизировать более 1,15 тыс. единиц техники.

Актуальность утилизации старого оборудования связи связи появилась в конце 2000-х годов, когда «Воентелеком» начал комплексную программу модернизации телекоммуникационного оборудования. После этого на воинских частях стало скапливаться большое число техники, подлежащей утилизации.

В поисках золота

Как отмечают в «Воентелекоме», старая радиотехники советского производства не только содержит громоздкие платы с многочисленными транзисторами, конденсаторами, резисторами и прочее, но и является ценным сырьем для аффинажного производства (аффинаж - металлургический процесс получения драгоценных металлов путем очищения их от загрязняющих примесей). То есть из данной техники можно извлечь драгоценные металлы: золото, серебро, платину и др.

«Воентелеком» начал утилизировать устаревшую технику связи для извлечения из нее драгметаллов

Различная номенклатура военной техники связи содержит разное количество драгметаллов. Так, например, устаревшая АТС «Квант» по паспорту содержит в разных модификациях 1,7-1,8 кг золота и более 3,5 кг серебра. Типичное для специализированных устройств связи паспортное содержание драгметаллов оценивается как десятки граммов золота и серебра и единицы граммов платины на каждое.

Почему «Воентелеком»

Минобороны поручило работы по утилизации старой техники «Воентелекому», поскольку предприятие обладает необходимыми лицензиями. Сумма соответствующего контракта не разлагается. Списанную технику будет аккумулировать на двух филиалах «Воентелекома» - Приморском (741-й ремонтный завод средств связи) и Рыбинском (190-й центральный ремонтный завод средств связи).

На этих предприятиях будет проводиться демонтаж и распайка печатных плат с последующей сортировкой радиодеталей. Затем полученные таким образом продукты будут отправлены на специальные аффинажные заводы. Всего в России насчитывается 11 таких предприятий, из которых 8 аккредитованы в Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов.

Вырученные от продажи драгоценных металлов средства будут направлены в Федеральный бюджет. Всего долю вторичных драгоценных металлов в общем объеме производимых в России драгметаллов оценивают в 40%.

Реализация данного проекта позволит «Воентелекому» стать предприятием полного жизненного цикла технологий. Компания разрабатывает, размещает и осуществляет гарантийную поддержку современного телекоммуникационного оборудования, но также занимается сервисным обслуживанием, восстановлением и ремонтом, а теперь еще и утилизацией.