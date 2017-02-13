В МВД поставлены сотни отечественных серверов на процессорах «Эльбрус»

Первая поставка российских серверов

Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК) заявила о поставке госведомствам первой партии серверов на отечественных процессорах «Эльбрус». Сервера были использованы для создания дата-центров с повышенным уровнем защиты данных от утечек и взломов. Объем поставки составляет 300 серверов.

Технические характеристики

Сервера, созданные на базе «Эльбрус 4С», носят название «Эльбрус 4.4». Система работает на четырех процессорах. Она комплектуется оперативной памятью различного объема, максимум – 192 ГБ. В них использованы как SSD-накопители, так и обычные диски.

По словам гендиректора ОПК Александра Якунина, сервера имеют полностью отечественное происхождение. Вся разработка, начиная с архитектуры микропроцессора до топологии печатных плат и ПО, проходила в России. То же самое касается производства, вплоть до поверхностного монтажа печатных плат. «Эльбрусы» работают под управлением российской ОС на основе ядра Linux со встроенной защитой данных от несанкционированного доступа. По словам Якунина, все это «обеспечивает самый высокий уровень доверенности оборудования и защищенности от информационных атак».

Выполняемые задачи

Новые сервера были включены в инфраструктуру миграционных служб МВД, что было оговорено заказом Минкомсвязи. Этот шаг является частью общего проекта модернизации паспортно-визового контроля со стороны государства. Это самый сложный проект из всех, где сейчас задействованы сервера на «Эльбрусах». На них были перенесены такие программные пакеты и службы, как ПО серверов баз данных, системы хранения данных, серверов приложений, веб-серверов, средства резервного копирования и мониторинга, средства IP-телефонии, сервис технической поддержки и другие.

Сервер «Эльбрус 4.4»



В январе 2017 г. CNews писал о переводе ведомственного сегмента системы «Мир» с аппаратуры и софта IBM на серверы на процессорах «Эльбрус». В марте 2016 г. стало известно, что ФГУП НИИ «Восход» закупает серверное оборудование, построенное на отечественных процессорах «Эльбрус» и работающее на одноименной ОС, для сегментов государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения.

Кроме того, отечественные сервера были установлены в дата-центрах федеральной информационной системы биометрических учетов и оперативно-розыскных данных МВД РФ. Сервера будут использоваться для проведения более быстрого дактилоскопического анализа, что должно повысить уровень раскрываемости преступлений.

Разработкой и внедрением программно-аппаратных платформ «Эльбрус» занимается Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука. По словам Якунина, сейчас об «Эльбрусах» уже можно говорить как о вычислительной платформе промышленного уровня – они избавились от «детских болезней» и нарастили достаточное количество ПО.

Чем занимается ОПК

Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК) – это холдинг, входящий в состав Госкорпорации Ростех. ОПК включает в себя порядка 60 предприятий и научных организаций радиоэлектронной отрасли. Общее количество сотрудников этих предприятий превышает 40 тыс. человек. В 2015 г. ОПК получила статус головного холдинга Ростеха в области разработки и производства вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования.

В основном ОПК занимается разработкой и производством систем связи, управления и РЭБ для Вооруженных Сил России. Кроме того, приоритетными направлениями являются робототехника, БЛА, медицинское оборудование, телекоммуникационная и вычислительная техника. По данным самой ОПК, ее продукцию закупает около 30 стран мира, основные регионы сбыта за рубежом – страны Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2016 г. ОПК вошла в список 50 крупнейших в мире производителей вооружений. Суммарная выручка предприятий холдинга за год превышает 100 млрд. В 2016 г. продажи гражданской вычислительной и телекоммуникационной техники достигли 5 млрд. Главными заказчиками стали госведомства и крупные корпоративные клиенты, в том числе «Ростелеком», «Почта России», «Вертолеты России», «Объединенная авиастроительная корпорация» и предприятия оборонной промышленности.