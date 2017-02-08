Путин ужесточил ответственность за ненадлежащую обработку персональных данных

Президент РФ подписал поправки к кодексу административных нарушений, которые дифференцируют нарушения в сфере обработки персональных данных и устанавливают новые, более высокие штрафы для каждого случая. Если раньше по результатам проверки налагался один штраф, то теперь их может быть сразу несколько.

Путин заверил новую статью о персональных данных

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях, который регулирует защиту персональных данных. Согласно закону, статья кодекса под номером 13.11 получила новую редакцию и новое название – «Нарушение законодательства РФ в области персональных данных». Изменения вступят в силу с 1 июля 2017 г.

Прежнее название статьи 13.11 звучит как «Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных)». За соответствующие нарушения существует наказание в виде предупреждения или административного штрафа. Для обычных граждан сумма штрафа составляет от p300 до p500, для должностных лиц – от p500 до p1 тыс. Юридические лица платят от p5 тыс. до p10 тыс.

Новые нарушения и штрафы

С 1 июля 2017 г., если обработка персональных данных выходит за рамки случаев, предусмотренных законодательством, или является несовместимой с целями сбора данных, то за нее следует наказание в виде предупреждения или штрафа. Для обычных граждан штраф составит от p1 тыс. до p3 тыс., для должностных лиц – от p5 тыс. до p10 тыс., для юридических лиц – от p30 тыс. до p50 тыс. Все это – только в том случае, если такая обработка данных не содержит уголовно наказуемой составляющей.

В ряде случаев законодательство требует получить письменное согласие субъекта на обработку персональных данных. Если это согласие не получено, а данные тем не менее обрабатываются, нарушитель выплачивает штраф. Для граждан сумма штрафа составит от p3 тыс. до p5 тыс., для должностных лиц – от p10 тыс. до p20 тыс., для юридических лиц – от p15 тыс. до p75 тыс. Это же наказание применяется, если изменен состав сведений, на обработку которых дал согласие субъект.

Владимир Путин подписал поправки к кодексу административных нарушений, касающиеся обработки персональных данных

Если оператор не обеспечил доступ к документу, где изложена его политика в отношении обработки персональных данных, то этот оператор получает предупреждение или платит штраф. Для обычных граждан сумма штрафа составит от p700 до p1,5 тыс. Должностные лица будут платить от p3 тыс. до p6 тыс. Индивидуальные предприниматели будут штрафоваться на сумму от p5 тыс. до p10 тыс., юридические лица – от p15 тыс. до p30 тыс.

Дифференциация нарушений и ее следствия

Таким образом, в новой редакции статьи 13.11 нарушения и штрафы были дифференцированы, а размеры штрафов увеличены. Дифференциация может привести к тому, что во время одной проверки одного субъекта будет обнаруживаться несколько различных нарушений, за каждое из которых придется платить штраф. Раньше в силу обобщенной формулировки статьи нарушение обычно было одно, как и следовавший за ним штраф.

В то же время в новую редакцию статьи не попали некоторые распространенные нарушения, например, касающиеся территориальности персональных данных. Также не предусмотрено наказание в случае, если типовая форма, куда вносятся персональные данные, или поручение их обработки не соответствуют требованиям.

Изменения в процедуре

Срок, в течение которого нарушителя следует привлечь к ответственности по статье 13.11, по-прежнему составляет 3 месяца, но теперь в него легче будет уложиться, поскольку процедура значительно сократилась. Дело в том, что раньше протоколы о нарушении этой статьи составлялись прокуратурой, а с 1 июля 2017 г. этим займутся чиновники Роскомнадзора и его региональных подразделений.

То есть, сейчас Роскомнадзор, выявив нарушение, обращается за протоколом в прокуратуру, и уже она направляет этот протокол в суд. Согласно новому закону, прокуратура выпадает из процесса. Это должно ускорить ход подобных дел. Если сейчас штрафы часто не взимаются из-за истечения срока давности, то с 1 июля 3 месяцев должно быть вполне достаточно.