Путина просят создать в России «интернет энергий»

В рамках проекта Национальной технологической инициативы утверждена дорожная карта EnergyNet, посвященная развитию рынка «умной энергетики». Реализация мероприятий, заложенных в дорожной карте, позволит к 2035 г. создать в России внутренний рынок объемом $40 млрд, а российские ИТ- и телекоммуникационные компании смогут занять достойное место на мировом рынке.

Дорожная карта EnergyNet

Президентский совет по модернизации и инновационному развитию экономики утвердил дорожную карту EnergyNet. Документ предусматривает мероприятия по развитию рынка «умной энергетики» до 2035 г. и создан в рамках проекта Национальной технологической инициативы, реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина. Документ создавался под руководством первого заместителя министра энергетики Алексея Текслера и управляющего партнера Bright Capital Бориса Рябова.

Под EnergyNet авторы документа понимают рынок оборудования, ПО, инжиниринговых и сервисных услуг для разномасштабных комплексных систем и сервисов интеллектуальной энергетики. «Лучшей метафорой для описания рынка является интернет энергии — экосистема производителей и потребителей энергии, которые беспрепятственно интегрируются в общую инфраструктуру и обмениваются энергией», - говорится в описании дорожной карты.

Что происходит на мировом рынке энергетики

Мировой рынок энергетики переживает значительные технологические изменения. В основе энергетики нового уклада будут лежать разномасштабные (от городов до домохозяйств) комплексные системы и сервисы интеллектуальной энергетики, построенные на открытой сетевой архитектуре.

Активные потребители, владельцы распределенных энергетических объектов (в т.ч. мобильных), пользователи устройствами с управляемой нагрузкой должны иметь возможность также просто подключаться и пользоваться энергосистемой так, как это происходит в случае использования интернета. Для этого потребуется создать новые кибер-физические устройства преобразования и коммутации энергии, интеллектуальные системы управления, открытые сервисные платформы, технологии интернета вещей, гибкие и динамичные энергетические рынки.

Президентский совет по модернизации утвердил дорожную карту EnergyNet,

обещающую создать в России рынок «умной энергетики» объемом $40 млрд

В части энергетических технологий речь идет о малой и микрогенерации, накопителях энергии, широком спектре устройств с регулируемой нагрузкой (вплоть до «умного» холодильника), электротранспорте. Масштабное появление на их базе распределенных энергетических объектов приведет к преобразованию архитектуры энергосистем - они станут фрактальными, «ячеистыми», как интернет или сотовая телефония.

В части информационных технологий формируется множество технологий и решений в рамках инициатив, ориентированных на переход к кибер-физическим устройствам: «энергетическим роутерам», распределенным (мультиагентным) системам управления, интернету вещей, платформоориентированным решениям, системам управления жизненным циклом производственных систем. В части социальных технологий будут активно появляться сервисы агрегирования, развивающее инвестирование, локальные энергетические рынки, маркетплейсы приложений для сервисов, ценообразование, близкое к реальному времени.

Принципиальным вопросом в создании решений для новой энергетики станет использование открытой архитектуры интеллектуальных энергосистем, позволяющей «легко» интегрировать в общие системы энергообмена производителей и потребителей различного типа, поставщиков сервисов. Кроме того, использование концепции открытой архитектуры позволит формировать разнообразные варианты кооперации для производителей оборудовании и программного обеспечения.

«Окно возможностей» для российских компаний

У России в этой сфере есть хорошие предпосылки для занятия существенных позиций на глобальных рынках. Речь идет о научных заделах, профильных стартапах, развитой инфраструктуре и механизмах поддержки инновационных компаний.

Авторы дорожной карты выделяют три сегмента на рынке EnergyNet: надежные и гибкие распределительные сети, интеллектуальная распределенная энергетика и потребительские сервисы. Объектная область «дорожной карты» ограничивается вопросами развития систем и сервисов на уровне распределенной генерации (включая возобновляемые источники энергии) уровня напряжения 110 кВ и ниже, распределительных сетей и управления потреблением у конечных потребителей.

В новых сервисных сегментах конкурентным преимуществом обладают не действующие игроки на рынке, а игроки имеющие компетенцию в IoT-технологиях – в частности, телекоммуникационные компании и ИТ-компании. Эти компании начинают занимать лидирующие позиции в новых нишах и забирать долю бизнеса у традиционных энергокомпаний. По мере того, как технологии интернета вещей кардинально упрощают интеграцию решений и разработку приложений, превращая электронные и механические компоненты системы во взаимозаменяемый товар, маржа и добавленная стоимость переместится к разработчикам алгоритмов и приложений, способных решать конкретные задачи клиента и создать для него уникальную бизнес- модель.

В частности, телекоммуникационные компании уже несколько лет эффективно конкурируют за сегменты, которые раньше относились к сфере энергетики. Практически все крупные телекоммуникационные операторы создали собственную IoT-платформу, на базе которой они выстроили продуктовую цепочку энергетических продуктов и сервисов. На консервативность традиционных энергетических компаний затрудняет для них конкуренцию с новыми игроками, которые обладают большим опытом и потенциалом работы в рыночной среде

Для российских компаний такая ситуация открывает «окно возможностей». Ситуация, когда конкурентное преимущество определяют алгоритмы программных приложений и бизнес-модели, благоприятна для российских компаний, так как здесь имеется «история успеха» и на рынок могут выходить не «традиционные игроки», а высокотехнологичные конкурентные компании из секторов ИТ и телекоммуникации, по необходимости заключая партнерства с «традиционными» энергетиками.

Кроме того, новые технологии позволяют создать конкурентные преимущества для продвижения на глобальный рынок традиционных технологий, где у России уже есть сильные позиции. Хотя стимулом для развития «интернета энергии» в Европе, в первую очередь, является развитие «зеленой» энергетики, авторы дорожной карты подчеркивают, что ошибочно было бы считать, будто бы возобновляемая энергетика является главным бенефициаром технологии «интернета энергии».

Стратегический интерес для России

Технологии, позволяющие управлять нагрузками, равным образом положительно сказываются на других видах генерации, в частности, стратегии в области «интернета энергии» могут быть построены в связке практически с любым видом генерации, что может обеспечить продвижение на рынок атомной генерации и газовой генерации. Эти стратегии привлекательны для российских игроков, так как усиливают позиции тех сегментов, где у России исторически сложились конкурентные преимущества (в отличие от возобновляемой энергетики, где у России нет объективных преимуществ и где уже большое число технологий защищено патентами).

Кроме того, с точки зрения национальной безопасности для России основным вызовом в энергетике является тот факт, что в Северо-Восточной Азии усилиями Японии, Кореи и Китая происходит формирование нового полюса генерирования общественного богатства, потенциально сопоставимого со всей существующей мировой экономикой. Основу этого полюса составит неоиндустриализация, новые формы урбанизации и переосвоения территорий, использование технологий, дружественных к природе. Россия может сохранить суверенитет, только став субъектом формирования экономического полюса нового типа. В случае невозможности занять подобную позицию российскому Дальнему Востоку и Сибири будет отведена функция периферийного сырьевого придатка для обслуживания экономик стран Северо-Восточной Азии.

Прогнозы рынка

Авторы дорожной карты разделяют рынок EnergyNet на три сегмента. Сегмент «Надежные и гибкие распределительные сети» включает в себя комплекс решений, обеспечивающих эффективную и надежную работу распределительной сети, открытой и адаптивной к новым объектам и участникам рынка. Сегмент «Интеллектуальная распределенная энергетика» – это комплекс решений, обеспечивающих интеграцию в энергосистемы и совместную работу распределенной генерации, накопителей, средств регулирования нагрузки, а также обеспечивающих работу различного типа агрегаторов распределенных объектов энергетики. Наконец, сегмент «Потребительские сервисы» включает в себя комплекс решений, обеспечивающих конечным потребителям кастомизированные сервисы энергоснабжения и управления инженерной инфраструктурой (в т.ч. автономными источниками энергии).

В России сегмент «надежные и гибкие сети» вырастет с $200 млн в 2014 г. до до $15 млрд в 2035 г., сегмент «интеллектуальная распределенная энергетика» – с $25 млн до $14 млрд, сегмент «потребительские сервисы» – с $790 млн до $11,7 млрд.

Всего объем российских производителей рынка EnergyNet вырастет с $1,125 млрд в 2014 г. до $40,7 млрд в 2035 г., доля российских производителей от рынка «целевых стран» (группа стран, выделенных в дорожной карте) за аналогичный период увеличится с менее чем 1% до 5,3%.

Подробнее о перспективах рынка «умной энергетики», а также о заложенных в дорожную карту EnergyNet мероприятиях читайте в отдельном материале CNews.