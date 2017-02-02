Интернет-омбудсмен хочет превратить Крым в биткоиновый рай

Интернет-омбудсмен предложил превратить Крым в российский Гонконг, запустив там криптовалютные биржи и легализовав обращение биткоина. Госдума также рассматривала биткоин, иммунный к политическим потрясениям, как оптимальный выход для стабилизации ситуации на полуострове.

Криптовалютные биржи в Крыму

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев предложил организовать в Крыму криптовалютные биржи, узаконив использование биткоина на полуострове. По его словам, это хорошо увяжется с созданием там свободной экономической зоны. Примером для Крыма могут послужить криптовалютные биржи Гонконга.

Также Мариничев предлагает позволить всем лицам, как физическим, так и юридическим, зарегистрированным в Крыму, совершать операции с биткоинами и конвертировать их в рубли. Предложения прозвучали на конференции «Регулирование криптовалют в России: промежуточные итоги», прошедшей в Москве.

Криптовалюта как выход для Крыма

По словам Мариничева, Крым сейчас – это оффшорная зона, где работа бирж может быть узаконена. По мысли омбудсмена, легализацию криптовалюты следует провести именно в том регионе, «где весь мир ущемляет нас санкциями», приводит его слова ресурс ИКС-медиа.

В настоящий момент в Крыму в связи с санкционным режимом не могут работать многие американские и европейские компании. Сбербанк России прекратил обслуживать клиентов на территории полуострова в мае 2014 г. Российские сотовые операторы федерального значения официально в Крыму не работают, хотя их подразделения в Краснодарском крае фактически предоставляют услуги связи и на полуострове. Биткоин рассматривается как удобный для Крыма способ расчета, поскольку его курс не зависит от политических потрясений.

Иммунный к политическим потрясениям биткоин должен помочь стабилизировать ситуацию в Крыму

По словам Элины Сидоренко, руководителя межведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Государственной думы ФС РФ, в парламенте уже оценивались различные способы стабилизации банковской системы Крыма. Как вариант, предлагалось заменить международные платежи SWIFT системой расчетов в криптовалюте, но в конечном счете Госдума не стала реализовывать этот проект.

Перспективы биткоина в России

Сидоренко также прокомментировала статус биткоина в России, который пока что остается неопределенным. По ее словам, «разрешено все, что не запрещено», а отсутствие запрета на использование биткоина отчетливо прослеживается в письме Федеральной налоговой службы РФ «О мерах по осуществлению контроля за обращением криптовалют», которое было выпущено 3 октября 2016 г. Сидоренко считает блокчейн перспективной технологией, но призывает к осторожности в ее применении.

Также на конференции выступила Ксения Осипова, старший консультант юридической группы Deloitte СНГ, которая назвала три варианта развития событий для криптовалюты. Во-первых, биткоин можно объявить вне закона, как предлагает законопроект Минфина, во-вторых, его можно начать регулировать и облагать налогом, в-третьих, вопрос можно оставить нерешенным до лучших времен. Осипова полагает, что в настоящий момент в России возможны все три варианта.

Биткоин как «денежный суррогат»

В начале 2014 г. Центробанк связал между собой понятия биткоинов, «виртуальных валют» и «денежных суррогатов», заявив, что такая форма расчетов в России будет рассматриваться «как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций», связанных с «отмыванием доходов» и «финансированием терроризма».

В октябре 2014 г. Министерство финансов РФ предложило ввести штрафы в размере до p1 млн за эмиссию денежных суррогатов и проведение операций с ними. Авторы законопроекта также увязали термин «денежный суррогат» с понятиями виртуальная валюта и, в частности, биткоин.

Bitcoin и blockchain

Bitcoin – это популярная криптовалюта, созданная в 2008 г. В ее основе лежит технология blockchain («цепочка блоков»). Она представляет собой аналог публичной книги приходно-расходных операций. Когда пользователь системы решает совершить транзакцию, он объявляет об этом всем участникам системы, и данные о его транзакции записываются в блок. Когда блок достигает определенных размеров, он записывается в конец цепочки блоков.

Технология считается перспективной не только в финансовой сфере. В августе 2016 г. власти Москвы сообщили, что готовы взять на вооружение технологию blockchain для обеспечения надежности подсчета голосов граждан по проблемам городского хозяйства.