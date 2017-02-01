Регионы получат на информатизацию меньше денег, чем год назад. Конкурса не будет

Минкомсвязи в 2017 г. снова распределит между регионами меньше денег на поддержку в них проектов, связанных с развитием информационного общества, чем годом ранее. При этом посостязаться друг с другом за право получить эти средства субъекты России не смогу — традиционный конкурс отменен.

Денег опять стало меньше

В 2017 г. на мероприятия, направленные на становление в субъектах РФ информационного общества, регионы России получат в виде субсидий p343 млн — почти на p22 млн меньше, чем годом ранее. При этом число этих поддерживаемых Минкомсвязи регионов останется прежним — 25. Соответствующие документы появились на сайте министерства.

Данное субсидирование, осуществляющееся в рамках госпрограммы «Информационное общество (2011–2020 годы)», подразумевает, что регионы вложат в поддерживаемые проекты и собственные средства, суммарный объем которых составит p111,7 млн.

Напомним, что в наступившем году деньги будут выделены на продвижение электронных госуслуг. В частности контрольными показателями для субъектов РФ установлены минимальное число граждан, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и доля жителей, получающих услуги в безбумажном виде.

Финансирование регионального информационного общества продолжает сокращаться

Отметим, что это не первое сокращение финансирования регионов по данной тематике. В 2016 г. общий объем выделяемых средств составил p364,7 млн, что в оказалось полтора раза меньше, чем в предыдущие годы. Так, в 2015 г. регионам раздали на проекты p550 млн, а в 2014 г. p1,16 млрд были распределены сразу за 2013 г. и 2014 г. Причины снижения объемов дотаций в Минкомсвязи в 2016 г. объяснили CNews тем, что сумма дотаций определяется законом о бюджете, в то время как «ежегодно идет сокращение бюджетных расходов».

Конкурса на субсидии больше нет

Принципиальным изменением подхода к субсидированию региональных проектов стала отмена в 2017 г. традиционного конкурса между субъектами. Несмотря на то, что еще в конце октября 2016 г. Минкомсвязи отказываться от традиции, длившейся с 2012 г., не собиралось, сейчас в документах министерства список конкретных регионов и размеры причитающихся им средств уже четко определены.

В Минкомсвязи сообщили CNews, что «распределение субсидий на конкурсной основе исключено в соответствии с поручением Правительства». По всей видимости, речь идет о документе, разработанным самим министерством и выложенным им 16 декабря 2016 г. на федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

В частности, в нем говорится, что критериями отбора регионов для софинансирования их проектов являются уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта и число граждан, которые с точки зрения ведомства должны быть зарегистрированы в ЕСИА с 1 января по 31 декабря 2017 г. При этом ранжирование регионов происходит по второму из этих показателей.

В результате в число регионов-акцепторов вошли Башкортостан, Дагестан, Крым, Чечня, Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Пермский и Ставропольский края, а также Белгородская область, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Иркутская, Кемеровская область, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Пензенская, Ростовская, Саратовская, Тверская и Челябинская области.

Наибольшие суммы получат Краснодарский край (p25,9 млн) и Дагестан (p24,7 млн). Наименьшие — Белгородская область (p6,8 млн) и Тверская область (p7,8 млн).