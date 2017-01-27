В России с годичной задержкой появился Фонд развития ИТ

Правительство России постановило учредить Фонд развития иформационных технологий, запланированный еще в начале 2016 г.

В России создается Фонд развития информационных технологий, постановление о чем опубликовано на сайте Правительства. Постановление Правительства об учреждении Фонда 24 января 2017 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Российский фонд развития информационных технологий (сокращенное название РФРИТ, английское название Russian Information Technology Development Foundation) будет зарегистрирован по физическому адресу Минкомсвязи - Москва, ул. Тверская, 7. Минкомсвязи отвенно за регистрацию Фонда.

Тем же постановлением Правительства утвержден устав Фонда.

По уставу, Фонд будет преследовать пять задач: финансовое обеспечение и иная поддержка научной, научно-технической деятельности в сфере ИКТ; содействие продвижению продукции, интеллектуальных прав, работ и услуг российских организаций в сфере ИКТ на российском и зарубежных рынках; содействие импортозамещению высокотехнологичной продукции, включая ПО, компьютерное и коммуникационное оборудование; содействие обеспечению кадровых потребностей российских организаций в сфере ИКТ; популяризация деятельности и профессий в сфере ИКТ.

Идея создания РФРИТ возникла в Минкомсвязи и была документально оформлена в «Плана действий Правительства России, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 г.», подписанном Дмитрием Медведевым в феврале 2016 г. Однако, учреждения Фонда Минкомсвязи не удавалось добиться весь 2016 г.

Правительство учредило в России Фонд развития информационных технологий

Нынешнее Постановление Правительства не упоминает объем Фонда, однако, в «Плане действий Правительства России... на 2016 г.», его размер упоминается и обозначен, как 5 млрд руб., получаемых из внебюджетных источников.

В том же «Плане» указывается, что наполнение Фонда должно происходить «за счет платы пользователей радиочастотным спектром, по результатам проведенных в 2016 г. аукционов на получение лицензии на оказание услуг связи».

Представители Минкомсвязи к моменту публикации нынешнего материала не ответили на вопросы CNews о нынешних планах об объемах и источниках наполнения Фонда.