Скандально сгоревшая библиотека РАН воюет с ФАС, чтобы избавиться от неугодных ИТ-поставщиков

Погорельцы из библиотеки РАН в рамках крупной закупки ИТ-оборудования вступили в конфронтацию с ФАС. Заказчик, вопреки предписанию регулятора, пересмотрел заявки участников уже отыгранного аукциона и отказал всем, включая победителя, в участии в этой уже завершенной процедуре. ФАС продолжает настаивать на неправомерности подобных действий.

Очередной поворот в проблемном тендере

Сверхпроблемный 350-миллионный тендер на поставку аппаратно-программного комплекса для скандально сгоревшей библиотеки РАН с точки зрения заказчика остался без победителя. Этот заказчик — Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) — разместил на сайте госзакупок протокол отказа от заключения контракта. В документе приводится повторный разбор так называемых первых частей заявок на участие в уже прошедшем в середине декабря 2016 г. аукционе. По итогам этого разбора все три участника, включая уже выбранного победителя, были «отстранены от участия в определении поставщика».

По всей видимости в ИНИОНе полагают, что содержание данного протокола освобождает организацию от необходимости исполнять выданное 26 декабря 2016 г. предписание ФАС, по которому ИНИОН обязан до 30 января 2017 г. вернуть компании «Инфоскрипт» статус победителя (за несколько дней до этого она его была лишена заказчиком) и направить в ее адрес контракт. ФАС с такой позицией ИНИОНа не согласилась; подробнее об этом — ниже.

Контрактный управляющий заместитель директора ИНИОНа Владимир Качан к моменту выхода материала не смог предоставить никаких дополнительных комментариев CNews. Его рабочий телефон не отвечал, все письма редакции, отправленные на его электронный адрес с 19 января 2017 г. по 27 января 2017 г. он проигнорировал.

На основании чего ИНИОН отстранил от тендера всех его участников

Из протокола отказа от заключения контракта можно заключить, что ИНИОН ожидал от участников тендера наличия у них исключительных авторских прав на предлагаемое ими в составе поставки программное обеспечение. Но при повторном рассмотрении первых частей заявок институт выяснил, что полным набором таких прав как мимнимум двое из трех претендентов на контракт не обладают.

Сгоревшая библиотека РАН пытается найти способ не исполнять предписание ФАС

Так, компании «Компьютел систем менеджмент» и «ИБС экспертиза» предлагали ИНИОНу использовать «Электронно-библиотечную систему Biblio Stor-M», принадлежащую компании ООО «Алее софтвер». Институт посчитал, что эти претенденты представили недостоверную информацию, что накладывает на ИНИОН как заказчика обязанность отстранить их от закупки — в соответствии с пунктом 9 статьи 31 и пунктом 6.1 статьи 66 закона 44-ФЗ.

Что касается непризнанного на данный момент победителя — «Инфоскрипт», то его ИНИОН обвинил в указании назначения различного софта («ПО обеспечения сервера портала», «ПО обеспечения файловой системы для хранения контента», «ПО резервного копирования» и пр.), но не привел официальные названия конкретных продуктов, по которым можно было бы установить их правообладателей, сверившись с Реестром российского ПО при Минкомсвязи.

«Информации о ПО, содержащемся в заявке, недостаточно для заключения договора», — отметили представители ИНИОНа в протоколе. В этой связи институт присвоил информации в заявке «Инфоскрипта» статус недостоверной и на этом основании отказался от заключения контракта.

ФАС не согласна: действия ИНИОНА «неправомерны»

Отметим, что в пресс-службе Управления ФАС по Москве еще в конце декабря 2016 г. заявляли CNews, что намечавшееся тогда возобновление тендерной процедуры, которое могло привести к изменению ее результатов, является незаконным.

После публикации ИНИОНом информации об отстранении всех участников аукциона позиция надзорного ведомства по данному вопросу не изменилась. В пресс-службе Управления ФАС по Москве сообщили CNews, что решение заказчика об отстранении всех участников закупки от аукциона, оформленное вышеупомянутым протоколом отказа от заключения госконтракта, «неправомерно и не является исполнением предписания, выданного по результатам рассмотрения жалобы» (была подана третьим лицом; подробнее об этом — ниже).

«Кроме того, 44-ФЗ не предусмотрено право заказчика по отказу от заключения контракта с участниками закупки по основаниям, указанным в протоколе», — добавили в ФАС.

Запутанная история вопроса

Напомним, что в начале октября 2016 г. сильно пострадавший в пожаре ИНИОН решил восполнить утраченные ИТ-ресурсы, объявив тендер на поставку «железа» и передачу прав на ПО для создания своей научной электронной библиотеки. Отметим, что этот институт исторически выпускает систему научно-информационных изданий, посвященным научным исследованиям в различных областях социального и гуманитарного знания.

В начале ноября в СМИ появились сообщения о том, что часть коллектива ИНИОНа публично выразили протест в отношении закупки. По уверению протестующих, технику предполагается разместить в другом институте РАН, что, с их точки зрения, означает слияние двух институтов. Также они посчитали, что оборудование не соответствует потребностям института, потому что его выбирали люди, незнакомые с его спецификой.

Кроме того, до начала декабря на организаторов тендера в общей сложности было подано девять жалоб в ФАС — от С. П. Картузова, И. П. Сериков, ООО «Ностромо» (дважды), ООО «Ремстрой» (дважды), ИП А. И. Боровинский, ООО «Кредитлаб» и ООО «Экспертпрофконсалт». Только две из них была признана обоснована, и лишь частично (суть нарушений в контексте данного материала несущественна).

В результате аукцион был проведен 12 декабря 2016 г., его итоги подведены 15 декабря — «Инфоскрипт» был официально признан победителем с предложением в p350,8 млн против стартовых p358 млн. Двумя другими участниками выступили компании «Компьютел систем менеджмент» и «ИБС экспертиза».

По данным сайта госзакупок, 19 декабря 2016 г. на организаторов тендера поступила еще одна жалоба — от ООО «Стройинвест». 21 декабря 2016 г. ИНИОН отменил все свои протоколы, касающиеся аукциона, в том числе и определения победителя. Из материалов состоявшегося 26 декабря рассмотрения вышеупомянутой жалобы следует, что в ходе разбирательств ИНИОН встал на сторону жалобщика и настаивал на том, что заявка «Инфоскрипта», которого он ранее допустил на тендер, не соответствует требованиям аукционной документации — в ней отсутствуют конкретный тип и марка ПО, а также не указано обоснование невозможности соблюдения запрета на допуск иностранного ПО.

Выслушав аргументы сторон, включая представителей «Инфоскрипта», ФАС решила оставить жалобу «Стройинвеста» без рассмотрения. При этом ИНИОНу было предписано отменить извещения об отмене всех протоколов и направить «Инфоскрипту» причитающийся ему контракт.

После этого контрактный управляющий ИНИОНа Владимир Качан сообщил в разговоре с CNews, что институт намерен в середине января 2017 г. повторно рассмотреть так называемые первые части заявок, подать которые смогут только ранее участвовавшие в процедуре компании.

ИНИОН РАН был создан в 1969 г. на основе Фундаментальной библиотеки общественных наук (ФБОН) Академии наук СССР. Он входит в число учреждений, подведомственных Федеральному агентству научных организаций (ФАНО) России. ИНИОН осуществляет подготовку, издание и распространение научных работ аналитического, реферативного, библиографического и справочного характера, в том числе входящих в перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки РФ.

В сферу ответственности института входят автоматизация информационно-библиотечных процессов, создание и развитие баз данных, информационно-библиотечное обслуживание отечественных и зарубежных потребителей, комплектование научных фондов Фундаментальной библиотеки, насчитывающей более 14 млн. единиц хранения, подготовка научных кадров высшей квалификации и пр.

Во время вышеупомянутого пожара, как напоминает федеральный портал «Российское образование», площадь возгорания составляла около 2 тыс. квадратных метров. В результате на площади около 1 тыс. квадратных метров обрушилась кровля и частично внешняя стена здания.

В конце апреля 2015 г. бывшему директору ИНИОН Юрию Пивоварову было предъявлено обвинение в халатности, повлекшей разрушение здания библиотеки и утрату части ценнейшего библиотечного фонда. Портал отмечает, что в январе 2016 г. руководитель дирекции строительства ФАНО Герман Иванов сообщил, что на восстановление пострадавшего от пожара здания ИНИОН РАН направят p5 млрд.

