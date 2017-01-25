Путина просят «расщепить» на границе платежи россиян интернет-магазинам

В Администрации Президента поддержали предложения о налогооблажении трансграничной интернет-торговли, изложенные в проекте дорожной карты «Интернет-Торговля». Более того, чиновники считают необходимым разработать механизм «расщепления» в России платежей, которыми россияне оплачивают покупки в зарубежных интернет-магазинах.

НДС-регистрация для иностранных интернет-магазинов

В распоряжении CNews оказался проект дорожной карты «Интернет+Торговля» с рукописными замечаниями из Администрации Президента. Напомним, данный документ готовится Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ) для помощника Президента России Игоря Щеголева. Затем он будет представлен Владимиру Путину.

Авторы документа основной угрозой рынку видят развитие трансграничной интернет-торговли, объем которой в 2015 г. составил 219 млрд руб. При этом доля российских интернет-магазинов в общем объеме интернет-покупок россиян снизилась с 92% в 2010 г. до 71% до 2015 г.

Для прекращения торгового дисбаланса авторы документа предлагают ввести в России инструмент НДС-регистрации для иностранных торговых площадок (товарных агрегаторов, посредников и агентов) и интернет-магазинов: они должны будут становиться на налоговый учет в России и уплачивать налог на добавленную стоимость.

При этом на сайте зарубежного онлайн-магазина цены для россиян должны будут содержать все необходимые фискальные платежи, и покупателям не придется дополнительно что-либо оплачивать. В АКИТ уверены, что издержки на уплату НДС иностранные интернет-магазины смогут покрыть за счет своей прибыли, так как маржинальность их бизнеса выше в силу отсутствия целого ряда издержек, которые есть у российских магазинов: НДС, таможенные платежи, сертификация, маркировка, гарантийное обслуживание и т.д.

Интернет-платежи россиян будут «расщепляться» на Родине

Неизвестный сотрудник Администрации Президента добавил свои предложения по данному пункту проекта дорожной карты «Интернет+Торговля». По его мнению, нужно контролировать оплату россиянами товаров из иностранных интернет-магазинов и их доставку по российским адресам.

Страница дорожной карты «Интернет-Торговля» с рукописным предложением

сотрудника Администрации Президента «расщеплять» на границе платежи

Налог же следует взимать до ухода денег покупателей из России за рубеж: для этого нужно либо «расщеплять» трансграничные платежи россиян, вычитая из них НДС, либо обязать иностранные магазины заводить счета в России. Данным вопросом, как считают в Администрации Президента, должен заняться Центробанк.

В АКИТ уточнили, что надо разработкой механизма «расщепления» платежей сейчас работают банки. Сама идея обложения НДС товаров из иностранных интернет-магазинов аналогична недавно введенному в России «налогу на Google», когда иностранные продавцы «виртуальных товаров» (софт, контент, интернет-услуги и пр.) должны становится на налоговый учет в России и уплачивать НДС с покупок россиян.

Дорожная карта уже содержит целый ряд предложений, направленных на введение налогообложения иностранной интернет-торговли. Помимо изменений в Налоговый кодекс, документ предполагает обязать логистических операторов регистрировать все международные почтовые отправления (МПО) для личного пользования и вносить их в единую информационную систему.

В рамках взаимодействия между «Почтой России», Федеральной налоговой службой и Федеральной таможенной службой (ФТС) предполагается обеспечить в режиме онлайн отслеживание МПО, статус их налогоплательщиков и доставку.

Кроме того, предполагается разработка системы отслеживания трансграничных платежей россиян за покупки в зарубежных интернет-магазинах. А внутри Евразийского экономического союза предполагается наладить работу единой системы налогового и таможенного администрирования и мониторинга перемещения товаров.

Борьба с контрафактом в интернете и регулирование товарных агрегаторов

Поддержали в Администрации Президента и другие идеи, заложенные в дорожной карте. Так, нашло поддержку предложение упростить механизм блокировки доступа к интернет-магазинам, торгующим контрафактной продукцией. Сейчас Роскомнадзор блокирует такие магазины во исполнение судебных решений, предлагается же ввести досудебные механизмы блокировки.

Другое предложение состоит в регулирование деятельности товарных интернет-агрегаторов. В частности, агрегаторов предлагается обязать проверять информацию о своих партнерах – интернет-магазинах. «Нужна система требований к интернет-магазинам, которая будет полностью распространяться и на интернет-агрегаторов», - говорится в рукописных замечаниях сотрудника Администрации Президента.

Ранее Роспотребнадзор вместе с АКИТ уже занялись разработкой законопроекта о регулировании деятельности агрегаторов. В то же время в компании «Яндекс», владеющей крупнейшим агрегатором – «Яндекс.Маркет» - считают, что отдельного регулирования для агрегаторов не требуется, а существующее законодательство в полной мере защищает права потребителей.