Москва закупает на 2 млрд руб. компьютеры на ALT Linux и ROSA Linux

Закупка ПК на отечественных ОС



Москва намерена приобрести порядка 30,5 тыс. компьютеров для медицинских работников в рамках модернизации Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). В условиях соответствующего тендера с начальной ценой контракта в p2,19 млрд указано, что оснастить эти ПК город намерен двумя операционными системами: ALT Linux 7 и Rosa 6,8.



Выбор подрядчика пройдет в рамках электронного аукциона. Заявки на него принимаются до 17 января 2017 г. Торги намечены на 27 января.



Стоит отметить, что разработчики указанных дистрибутивов — компании «Альт линукс» и «Роса» некоторое время назад пережили массовый исход своих сотрудников. В частности большинство разработчиков из «Альт линукса» перешло в компанию «Базальт СПО», а «физтеховское» ядро разработчиков «Росы» сейчас трудится в компании «Росплатформа».



Однако, как сообщили CNews в Департаменте информационных технологий Москвы (ДИТ), брать на себя техподдержку указанных ОС город не станет, она будет входить в обязанности будущего подрядчика.

Для ЕМИАС Москвы докупят ПК под ОС Alt Linux и Rosa

Отметим, что, как сообщал в конце 2016 г. в разговоре с CNews заместитель руководителя ДИТ Владимир Макаров, дистрибутив «Альт линукса» был задействован в ЕМИАС и ранее. Что же касается продукта «Росы», то, как выяснилось в разговоре с CNews, о его предыдущем использовании в системе бывшему руководителю «Росы» Владимиру Рубанову (ныне управляющему директору «Росплатформы») ничего не известно.



Что именно закупается



Как следует из тендерной документации, размещенной на сайте госзакупок, приобретаемые компьютеры составят основу так называемых рабочих мест медработников. Помимо ПК (в форм-факторе «моноблок» — то есть со встроенным монитором) они включат клавиатуру, «мышь», считыватели смарт-карт двух типов (для карт медработников и карт пациентов: УЭК, СКМ, электронный полис ОМС), распределитель питания (сетевой фильтр) и набор кабелей.



При этом ПК будет оснащен процессором с числом ядер не менее двух, оперативной памятью DDR4 объемом не менее 8 ГБ с возможностью расширения не менее чем до 16 ГБ, встроенным жестким диском объемом не менее 256 ГБ, встроенной веб-камерой с разрешением не менее 1 мегапикселей и механической шторкой, встроенной в корпус моноблока заводским способом.



Разрешение экрана с диагональю не менее 23 дюймов предусмотрено на уровне не менее 1920х1080 с матрицей не хуже TFT IPS, без функции сенсорного экрана, с яркостью не хуже 250 кд/м2 и контрастностью не хуже 1:1000. Также моноблок должен быть оснащен встроенными микрофоном и стереодинамиками.



Несколько фактов о ЕМИАС



Единая медицинская информационно-аналитическая система была созданна ДИТ Москвы по заказу столичного Департамента здравоохранения в рамках программы «Информационный город».



По итогам 2016 г. в ЕМИАС было зарегистрировано более 20 тыс. врачей амбулаторно-поликлинического звена и более 9 млн. пациентов, из них 800 тыс. добавилось именно в 2016 г. С помощью системы уже было произведено более 285 млн. записей к врачам, более 100 млн. — за последний год.



В 2016 г. более половины поликлиник Москвы начали использовать электронные медкарты (ЭМК). 2,6 млн пациентов уже получили свою ЭМК по мере обращения к врачам. Кроме того, 7 тыс. врачей освоили образовательную программу «Использование электронной медкарты», что должно помочь им максимально задействовать функциональность сервиса.

