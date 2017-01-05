Google может потерять госконтракты США из-за иска американского правительства

Google столкнулась с иском от правительства США, которое требует от компании предоставление конфиденциальных данных о сотрудниках. За отказ предоставить эти данные Google может лишиться правительственных контрактов.

Иск против Google

Министерство труда США подало в суд на Google за отказ предоставить данные и документы по компенсационным выплатам сотрудникам компании. Информация, запрошенная еще в сентябре 2015 г., касается программы равных возможностей для работников Google.

Как утверждает министерство, это часть рутинной проверки компании на соответствие стандартам. Проверка осуществляется потому, что Google является государственным подрядчиком. По результатам судебного процесса компания может потерять все государственные контракты за отказа предоставить данные.

Google утверждает, что за последний год показала правительству «тысячи» различных записей, отказавшись удовлетворить лишь некоторые «чрезмерные» запросы. К таким относится предоставление конфиденциальной информации о сотрудниках.

По словам и. о. директора Управления программ по соблюдению федерального контрактного права США Томаса Дауда (Thomas Dowd), завершение оценки Google как подрядчика возможно только после получения требуемых данных. Управление уверено, что сможет получить их через суд.

Google является правительственным подрядчиком, так как предоставляет свои сервисы различным госведомствам. В частности, ее почтой пользуется Министерство обороны США.

Google отказалась предоставить правительству данные о компенсационных выплатах своим сотрудникам

Google присоединилась к иску против правительства

Google не впервые отстаивает свою политику конфиденциальности перед лицом правительства США. В частности, компания присоединилась к иску компании Microsoft против Министерства юстиции США. Цель иска – упразднить юридический механизм, с помощью которого правительство может запретить компании сообщать клиенту, что его данные используются в федеральном расследовании.

В сентябре 2016 г. иск подписало более 80 крупных американских компаний. В их число вошли Apple и Mozilla, а также авиакомпания Alaska Airlines, энергетическая компания BP America, фотоагентство Getty Images и фармацевтический гигант GlaxoSmithKline. Из организаций самые значительные – это Американский союз защиты гражданских свобод и Торговая палата США. К иску также присоединился крупный информационный канал Fox News, радиосеть NPR и издания Associated Press, Seattle Times и Washington Post.

Просмотр данных ИТ-компаний властями США

Microsoft подала иск против Министерства юстиции США в апреле 2016 г. Компания сообщила, что за последние 18 месяцев была вынуждена держать клиентов в неведении относительно просмотра их данных правительством в 2576 случаях. В большинстве случаев запрет никак не был ограничен по времени. Microsoft считает, что это подрывает ключевые принципы оказания информационных услуг и противоречит Первой поправке к Конституции.

Apple отметила, что только в 2016 г. она получила от правительства США 590 приказов о неразглашении информации клиенту, причем срок действия этих приказов был неограниченным. Компания сообщает, что за время ее существования федеральные службы вынудили руководство предоставить данные 6432 пользователей, и в 51% случаев запретили сообщать им об этом. Примерно в половине случаев приказ не имел временных ограничений.