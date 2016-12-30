США ввели санкции против российских ИТ-компаний и хакеров

Власти США ввели санкции против трех российских ИТ-компаний и двух разыскиваемых «хакеров» - Алексея Белана и Евгения Богачева. Это стало ответом на хакерские атаки против Демократической партии, в которых американские власти обвинили Россию.

Новая порция санкций

Президент США Барак Обама (Barack Obama) расширил санкции в отношении российских граждан и организаций. Указ за его подписью опубликован на сайте Минфина США. Новая «порция» санкций стала ответом на хакерские атаки против Демократической партии США.

В результате атак были украдены тысячи электронных писем из перепески руководителя предвыборного штаба демократов Джона Подесты (John Podesta). Переписка была опубликована на проекте Wikileaks.

После проигрыша кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон (Hillary Clinton) кандидату-республиканцу Дональду Трампу (Donald Trump), Президент США Барак Обама, также представляющей Демократическую партию, обвинил российские власти в организации атак. В качестве ответных мер было решено ввести новые санкции.

Пострадавшие от Обамы компании...

Под санкции попали Главное разведывательное управление (ГРУ) и Федеральная служба безопасности (ФСБ). Также из США будут высланы 35 российских дипломатов и закрыто два российских консульства.

С начала 2014 г. США наложили санкции на большое число российских организаций, обвинив их в участии в воссоединении Крыма с Россией и боевых действиях в Донбассе.

Согласно их опыту, помимо затруднений в логистике и финансовых операциях на территории США, ГРУ и ФСБ ожидает запрет на закупку программного обеспечения и оборудования, произведенного американскими компаниями.

Кроме них в санкционном списке Минфина США оказалось несколько российских организаций и граждан.

Перед исходом из Белого дома Барак Обама подписал указ

о санкциях против трех российских ИТ-компаний и двоих хакеров

В частности, под санкции попали Автономная организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информации» (ПО КСИ), «Специальный технологический центр» и «ЦОР Секьюрити».

ПО КСИ находится в Москве. Основанная в 1990 г. организация занимается разработкой микроэлектроники, оптико-электронных сенсоров и сканеров на их основе, вычислительных систем специального назначения, цифровой картографии, фотограмметрии и геоинформационных систем.

«Специальный технологический центр» находится в Санкт-Петербурге и работает на рынке измерительного оборудования.

«ЦОР Секьюрити» находится в Москве и занимается, согласно ее сайту, «Цифровым оружием и защитой».

...и двое знаменитых хакеров

Из физических лиц подпали под санкции ряд заместителей главы ГРУ: Владимир Алексеев, Сергей Гизунов, Игорь Коробов и Игорь Костюков. Кроме того, под санкции попали Евгений Богачев и Алексей Белан, владеющий паспортами России и Латвии. Белан и Богачев и до этого находились в розыске Федерального бюро расследований США. Белан был объявлен в розыск в 2013 г., Богачев - в 2015 г.

Белан был объявлен в розыск в 2013 г. Его обвиняют в незаконном проникновении в сети трех американских онлайн-магазинов. ФБР предлагает награду в $100 тыс за информацию о нем. Богачев был объявлен в розыск в 2015 г., его обвиняют в причинении ущерба американским компаниям на сумму $100 млн. За информацию о нем предлагается награда в $3 млн.

Российские власти отрицают обвинения в участии в кибератаках и во вмешательстве в американские выборы. В заявлении МИД России новые американские санкции были названы «истерией уходящей администрацией президента США».