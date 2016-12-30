Путин подписал закон о льготах для ИТ-компаний

Президент России подписал закон, который сохранит ставку страховых взносов для ИТ-компаний на уровне 14% до 2023 г. Пониженные тарифы подразумевают 8-процентные отчисления в Пенсионный фонд, 4-процентные – в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 2-процентные – в Фонд социального страхования.

Правительство продлило льготы для ИТ-компаний

Правительство продлило действие льготных тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для ИТ-компаний до 2023 г. Соответствующий закон, который вносит поправки в Налоговый кодекс РФ, был подписан президентом Владимиром Путиным.

Закон устанавливает следующие тарифы страховых взносов. Взнос на обязательное пенсионное страхование будет взиматься в размере 8%. Взнос на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составит 2%, а взнос на обязательное медицинское страхование – 4%.

В общей сложности сниженная ставка составляет 14%, в то время как стандартный страховой взнос в других отраслях равен 30%.

Снижение страховых взносов для российских ИТ-компаний, аккредитованных Минкомсвязи, было проведено в январе 2010 г. Льготы должны были действовать до конца 2017 г., после чего Минфин намеревался постепенно повышать ставку для ИТ-компаний. В 2018 г. она должна была составить 21%, в 2019 г. – 28%, а с начала 2020 г. компании начали бы платить стандартные 30%.

История вопроса

Поручение проработать вопрос о продлении срока действия льгот после 2017 г. было дано Минкомсвязи, Минфину и Минтруда главой правительства Дмитрием Медведевым еще в конце 2012 г. Исполнить его следовало до 25 апреля 2013 г.

Закон о продлении льгот ИТ-компаниям до 2023 г. был подписан Владимиром Путиным

В конце декабря 2015 г. Владимир Путин на форуме «Интернет-экономика» встретился с представителями ИТ-индустрии, в том числе с основателем «Яндекса» Аркадием Воложем, гендиректором Mail.ru Group Дмитрием Гришиным, президентом холдинга «Рамблер» Александром Мамутом, руководителем компании Infowatch Натальей Касперской, гендиректором холдинга РБК Николаем Молибогом и руководством Института развития интернета (ИРИ). Участники встречи обсудили продление льгот после 2017 г., которое не вызвало возражений у президента.

По итогам форума 29 января 2016 г. Путин подписал ряд поручений правительству. В одном из них Минфину, Минкомсвязи и Минэку, совместно с заинтересованными госорганами и ИРИ, предписывалось представить предложения по продлению льгот в срок до 1 апреля 2016 г.

В мае 2016 г. Минэкономразвития подготовило законопроект, предусматривающий продление действия 14-процентной ставки по страховым взносам для ИТ-компаний на бессрочный период, а также распространение этой ставки на организации, оказывающие инжиниринговые услуги.

В том же месяце Путин подписал поручение премьер-министру Медведеву продлить льготы на выплату страховых взносов для российских ИТ-компаний до 2023 г.

Предложение Касперской

На встрече Путина с представителями ИТ-отрасли Наталья Касперская предложила лишить страховых льгот зарубежные компании, работающие в России, такие как Cisco и Microsoft. В целом президент эту идею поддержал, но отметил, что над некоторыми ее аспектами предстоит еще подумать. «Вопрос только в том, что нужно это сделать как-то, не нарушая правила ВТО», – пояснил он.

За время своего действия, страховые льготы смогли доказать свою эффективность. Так, Касперская на встрече с Путиным указывала, что оборот по программным продуктам и услугам вырос с 330 млрд руб. в 2010 г. до 624 млрд руб. в 2014 г. При этом компании, включенные в соответствующий реестр Минкомсвязи и получающие льготы, увеличили свою выручку за этот период с 28 млрд руб. до 102 млрд руб.

Успехи ИТ-отрасли

Обращаясь в прошлом месяце с посланием к Федеральному Собранию Владимир Путин отметил успехи российской ИТ-отрасли и связал их с предоставленными льготами.

Президент указал, что в 2010 году налоговые отчисления ИТ-компаний составляли 28 с небольшим млрд руб., а через два года – уже 54 млрд руб.

По данным Путина, объем экспорта российских ИТ-компаний вырос до $7 млрд. Эта цифра совпадает с последними данными Некоммерческого партнерства разработчиков ПО «Руссофт». В середине ноября 2016 г. оно представило результаты ежегодного исследования экспортной индустрии разработки софта в России. По данным организации, объем зарубежных продаж ПО и услуг по его разработке отечественных компаний за отчетный период вырос на 12% и достиг $6,7 млрд.