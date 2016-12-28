Из госпрограммы «Информационное общество» удаляют пункт о технологической независимости России

На технологическую независимость нет денег



Минкомсвязи предлагает Правительству отказаться от идеи достижения технологической независимости России в отрасли ИКТ.

Пункт о достижении технологической независимости России отсутствует в обновленном министерством перечне ожидаемых результатов госпрограммы «Информационное общество (2011—2020 годы)». Подготовленный Минкомсвязи проект постановления Правительства, корректирующий программу «Информационное общество», появился 28 декабря 2016 г. на сайте для общественного обсуждения нормативно-правовых актов regulation.gov.ru.

В пояснительной записке к проекту постановления его авторы заявляют, что показатель исключен из госпрограммы «в связи с отсутствием объемов финансирования, необходимых для его достижения».



На момент публикации материала в Минкомсвязи не успели ответить на вопросы CNews относительно того, знакомы ли уже в Правительстве с планами ведомства, обсуждались ли они с вице-премьерами и другими министрами и кто их поддержал.

Пункт о технезависимости страны присутствовал в госпрограмме с момента ее утверждения в ноябре 2010 г.

Увеличение финансирования госпрограммы



Напомним, объем ресурсного обеспечения «Информационного общества» на 2016 г. составил p122,8 млрд. В пояснительной записке к новому законопроекту говорится, что согласно методическим рекомендациям по подготовке предложений по формированию бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы, объемы бюджета на 2017-2019 гг. были сформированы на уровне 2016 г. с учетом поручения председателя Правительства Дмитрия Медведева и общих подходов по оптимизации на 6%, 9%, 11% по годам соответственно.

Из госпрограммы Минкомсвязи «Информационное общество» исчезнет показатель достижения технезависимости России в сфере ИКТ

В результате, в соответствии с возвратным распределением объем бюджетных ассигнований на госпрограмму составил p105,54 млрд на 2017 г., p103 млрд на 2018 г., p98,63 млрд на 2019 г. Однако теперь Минкомсвязи настаивает на увеличении финансовых вливаний. Предлагаемый бюджет 2017 г. составляет p113,8 млрд, 2018 г. — p106,1 млрд, 2019 г. — p98,8 млрд.

Расходы на пропаганду вырастут



Наибольшее изменения касаются финансирования поддержки создания и распространения телерадиопрограмм и электронных СМИ. На них дополнительно предлагается выделить в 2017 г. p4,37 млрд. Также значительные изменения касаются мероприятий по участию России в международном информационном обмене (p2,3 млрд на 2017 г.) и по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. и Кубка конфедераций FIFA 2017 г. (p1,1 млрд в 2017 г. и p2,75 млрд в 2018 г.).



Отметим, что в 2016 г. бюджет «Информационного общества» также подвергся корректировкам в большую сторону — госпрограмма получила на p13,9 млрд больше, чем предусматривал базовый сценарий годичной для того момента давности. Тогда в соответствующих документах сообщалось, что своим новым бюджетом программа преимущественно обязана «ростом расходов государства на мероприятия в сфере СМИ, обусловленное современной ситуацией на внешнеполитической арене».

