Китай пригрозил применять военную силу ради своей кибербезопасности

Представляя стратегию безопасности в киберпространстве Китая, глава бюро кибербезопасности Управления киберпространства КНР Чжао Цзэлян заявил, что КНР примет любые меры для обеспечения своего цифрового суверенитета, не исключая и «военные». Чиновник не стал вдаваться в подробности насчет применения военных средств.

Любые меры

Китай намерен принять все необходимые меры для обеспечения своей информационной безопасности, не исключая применения военной силы. Об этом на пресс-конференции в Пекине заявил Глава бюро кибербезопасности Управления киберпространства КНР Чжао Цзэлян (Zhao Zeliang).

Он также призвал к созданию «безопасного и контролируемого» интернета и представил план по аудиту всех «ключевых информационных продуктов и услуг», поставляемых на территорию страны иностранными компаниями. Продажа таких продуктов будет возможна только после комплексной проверки. Разработки, ориентированные на государственные организации и промышленные комплексы, будут проверять с двойным усердием.

Фактор международных отношений

За время президентства нынешнего главы государства Си Цзиньпиня (Xi Jinping) тема кибербезопасности стала существенным фактором международных отношений. Китай регулярно обвиняют в осуществлении целенаправленных кибератак против других стран, в то же время достоянием общественности стала информация о кибершпионских операциях США. В адрес России также слышатся многочисленные обвинения в проведении кибератак.

В ноябре 2016 г. в Китае был принят закон, согласно которому все операторы сетевых ресурсов обязаны оказывать содействие расследованию полиции, а в некоторых случаях вынуждены будут выдавать исходный код своих программных продуктов и ключи шифрования.

Китай не исключает применения военной силы для обеспечения своего киберсуверенитета

По словам Чжао, Китай «будет настойчиво защищать свой киберсуверенитет, используя все средства, включая экономические, административные, научные, юридические, дипломатические и военные». Он не стал уточнять, что подразумевается под военными средствами и насколько далеко Китай готов зайти в их применении.

Кибервооружение?

Известно, что в составе Народно-освободительной армии КНР существуют как минимум два подразделения, отвечающих за проведение военных и разведывательных операций в области компьютерных сетей, - подразделения 61398 («2-е бюро») и 61046 («8-е бюро»). Считается, что первая из этих групп специализируется на кибершпионаже против США и Канады, а второе - против стран Европы.

В 2013 г. компания Mandiant опубликовала результаты обширного расследования. Исследователи утверждали, что давно известная хакерская группировка APT 1, также известная как Comment Crew или «Шанхайская группа», и подразделение 61398 - это одно и то же, и что шпионские операции, проводившиеся этим подразделением, возможны были только при поддержке государства. В последствии власти США открыто обвинили Китай в регулярных хакерских атаках.

Китай решительно отверг обвинения в кибершпионаже, тем не менее существование у КНР собственных кибервойск считается доказанным фактом.

«После того, как в результате ошибки в коде произошла утечка первого широко известного «боевого» компьютерного червя Stuxnet, стало понятно, что кибероружие - это реальность. И вполне логичным будет предположить, что все страны с более-менее развитыми экономиками поспешили заняться формированием собственного военного потенциала в киберпространстве, - считает Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании «Монитор безопасности». По его мнению, заявление Чжао о возможности применения военных средств для обеспечения своего «киберсуверенитета» выглядит как косвенное признание Китаем существования у него кибероружия и готовности его применять.