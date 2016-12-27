Важнейшие события 2016 г. в отечественной ИКТ-отрасли. Голосование
В преддверии Нового года редакция CNews выбрала 10 наиболее значимых событий 2016 г., имеющих значение для российской ИТ-отрасли.
Уходящий год охарактеризовался повышенным вниманием государства к ИКТ-отрасли, а также рядом примечательных бизнес-проектов.
Редакция CNews составила Топ-10 наиболее существенных событий для отечественного ИТ-рынка в 2016 г.
Приглашаем вас выразить собственное мнение относительно того, что было наиболее значимым для отрасли за последние 12 месяцев, приняв участие в голосовании.
1. Заработал Реестр отечественного ПО, в нем появились программы
В феврале 2016 г. в едином Реестре российского программного обеспечения появились первые продукты, официально признанные государством «отечественным софтом».
Работа реестра и курирующего его Экспертного совета по российскому ПО при Минкомсвязи регламентирована федеральным законом №188-ФЗ от 29 июня 2015 г., который определил порядок и условия признания ПО, происходящим из России, а также создание самого реестра. С 1 января 2016 г. госорганы при проведении своих тематических закупок должны ориентироваться на этот реестр, отдавая предпочтение отечественному софту, либо отдельно обосновывать приобретение зарубежного ПО.
Экспертный совет по российскому ПО — постоянно действующий орган, который проводит экспертизу заявлений компаний на включение сведений об их продуктах в реестр. В совет входят представители федеральных органов власти, институтов инновационного развития и ассоциаций российских разработчиков ПО.
Решения совета принимаются простым большинством голосов его членов, участвующих в заседании, в том числе дистанционно. При равенстве голосов решающим является голос председателя.
2. Владимир Путин впервые уделил пристальное внимание ИТ в послании Федсобранию. Будут продлены льготы для ИТ-компаний
В ежегодном послании к Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин впервые в своей многолетней практике подобных выступлений значительное внимание уделил ИТ-отрасли. В своей речи он высказался за наращивание уровня информатизации здравоохранения, отметил, что объем экспорта отечественных ИТ-компаний приближается к аналогичным показателям «оборонки», составляя $7 млрд в год, и предложил переориентировать экономику в сторону реализации так называемой цифровой модели.
Кроме того, президент настоял на продлении льгот для ИТ-компании до 2023 г. Данное решение он аргументировал тем фактом, что за последнее время заметно выросла выручка ИТ-компаний и налоговые поступления от их деятельности.
Cейчас в рамках госпрограммы поддержки ИТ-отрасли на 2011-2017 гг. для аккредитованных в Минкомсвязи ИТ-организаций предусмотрены страховые льготы — до 14% от фонда оплаты труда вместо 30%. Теперь они сохранятся еще на несколько лет.
3. Принят «пакет Яровой»
Два закона, внесенные группой депутатов Госдумы из «Единой России» во главе с Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, получили у общественности собирательное название «пакет Яровой».
Помимо ужесточения наказания за терроризм и экстремизм и различные ограничения на религиозные проповеди, закон обязывает операторов связи сохранять содержимое звонков и сообщений абонентов на срок до шести месяцев, а информацию о фактах приема, передачи, доставки и обработки сообщений и звонков до трех лет.
При разработке и принятии закона мнение и замечания ИКТ-отрасли не были учтены. Законопроекты были приняты Госдумой в июне 2014 г., а затем утверждены Советом Федерации и подписаны Президентом России.
По оценкам сотовых операторов, исполнение требований закона обойдется им в p2,2 трлн. Как ожидается, потребность в создании хранилищ данных, вызванная принятием «закона Яровой», может стимулировать создание отечественного оборудования и привести к росту ИТ-рынка.
4. Госструктуры начали закупать технику на процессорах «Эльбрус» и «Байкал»
В начале апреля 2016 г. после рекордно долгого перерыва в заседаниях правительственной комиссии по ИТ был утвержден план гарантированных закупок российской гражданской микроэлектронной продукции на среднесрочную перспективу (2016—2018 г.).
Результатом этого стали первые гостендеры, в которых было отмечено стремление ряда госорганов приобрести различного вида системы на отечественных процессорах. В течение нескольких месяцев конкретных российских вендоров в закупочной серверной документации прописали МВД и ФГУП НИИ «Восход», а Пенсионный фонд отчитался об успешном тестировании отечественных решений и планах по расширению опыта их использования.
Если в начале 2016 г. речь шла в основном об «Эльбрусах», то к его концу госведомства обратили внимание и на «Байкалы».
5. «Лаборатория Касперского» выпустила собственную ОС
В августе 2016 г. «Лаборатория Касперского» объявила о завершении разработки безопасной операционной системы Kaspersky OS. По утверждению компании, она предназначена для использования в критически важных инфраструктурах и устройствах и будет поставляться в качестве предустановленного ПО на различных типах оборудования, применяемого в индустриальных и корпоративных сетях.
Несколько месяцев спустя представители компании при подведении итогов года заверили, что данный продукт является симметричным ответом на киберугрозы, направленные на интернет вещей, и отметили, что решениями подобного класса на данный момент в мире располагает лишь несколько компаний, которые можно пересчитать на пальцах одной руки.
6. Разработанная Mail.ru СУБД Tarantool получает поддержку SQL
В 2016 г. Mail.ru Group начала активное продвижение и популяризацию своей СУБД с открытым исходным кодом Tarantool. Разработчики заявили, что к концу года в ней должна появиться полноценная поддержка SQL (от англ. structured query language — язык структурированных запросов), благодаря чему решение получит наиболее востребованную на рынке функциональность и теоретически сможет конкурировать, например, с СУБД Oracle.
Релиз был запланирован на 25 декабря 2016 г. На вопрос CNews, уложились ли разработчики в срок, в Mail.ru Group на момент выхода материала не ответили.
7. «Мегафон» покупает контрольный пакет акций Mail.ru Group
Оператор «Мегафон» покупает контрольный пакет акций интернет-холдинга Mail.ru Group за $740 млн. Продавцом выступят структуры Алишера Усманова, который контролирует и Mail.ru, и «Мегафон».
Совершая покупку, «Мегафон» собирается найти синергию и новую точку роста в условиях стагнации традиционных телекоммуникационных услуг.
8. Российские разработчики разогнали беспроводной интернет до 10 Гбит/с
В июле 2016 г. санкт-петербургская компания «Док» сообщила CNews о разработке и >запуске в производство радиорелейной системы РРС-10G для беспроводной передачи данных на скорости 10 Гбит/с. По заверению производителя, это на данный момент является мировым рекордом быстродействия. Рабочая дальность передачи сигнала заявлена на уровне 6 км для диапазона 71-76/81-86 ГГц и 8-9 км для диапазона 40,5-43,5 ГГц.
В компании значимость своей разработки склонны были пояснять на примере июньского анонса «Мегафона». Оператор тогда одним из первых в мире >продемонстрировал скорость мобильного интернета более 1 Гбит/с, что было названо большим шагом вперед в деле развития технологий 5G.
9. Россия получила новую Доктрину информбезопасности. Приоритет отечественному ПО и «железу»
Подписанная в начале декабря 2016 г. Владимиром Путиным Доктрина информационной безопасности России обновилась впервые с 2000 г.
Новый документ признает существование информационных атак на Россию со стороны иностранных государств и отмечает необходимость создания конкурентоспособной отечественной индустрии информационных и коммуникационных технологий, средств вычислительной техники, радиоэлектроники, телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, электронной промышленности, суперкомпьютеров и систем информационной безопасности.
В документе подчеркнута необходимость снижать зависимость от иностранного ПО и отдавать предпочтение отечественному оборудованию при строительстве сетей связи.
10. Российские ИТ-компании прибегли к властям за защитой от мировых гигантов
За препятствование, чинимые Google производителям смартфонов и планшетов в установке сервисов «Яндекса», главный поисковик мира летом 2016 г. был оштрафован ФАС России на p438,07 млн.
Препятствование состояло в полном запрете предустановки сервисов «Яндекса» на Android-устройствах Fly, Explay, Prestigio и других производителей. Именно усилением конкуренции на мобильных устройствах «Яндекс» объяснил сокращение своей доли на российском рынке интернет-поиска.
На конец декабря 2016 г. Google, вступившая в процессуальное противоборство с ФАС России, не выплатила штраф.
В конце 2016 г. к защите ФАС прибег другой отечественный разработчик — «Лаборатория Касперского», заявивший, что Microsoft сократила срок адаптации сторонних антивирусов под новые релизы Windows 10 до шести дней, что поставило производителей антивирусного ПО в невыгодное положение по сравнению с собственными разработками Microsoft.
В январе 2017 г. «Касперский» собирается обратиться с аналогичной жалобой на злоупотребления доминирующим положением Microsoft в Еврокомиссию.