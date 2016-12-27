ЦБ начал принимать отчетность в новом цифровом формате. Мнения разработчиков

ЦБ начал пилот по XBRL



Как стало известно CNews, Банк России (Центробанк, ЦБ) начал в тестовом режиме принимать от ряда поднадзорных организаций отчетные данные, подготовленные с использованием специальных шаблонов, для последующей конвертации их в формат XBRL (от англ. eXtensible Business Reporting Language — расширяемый язык деловой отчетности). В настоящий момент регулятор вводит этот формат для сбора и обработки отчетности некредитных финансовых организаций (НФО — страховые компании, инвестиционные и пенсионные фонды, брокер-дилеры, микрофинансовые организации, кредитные кооперативы и пр.). В пилотном проекте участвует 21 компания, в том числе дочерние структуры Сбербанка, Альфа-банка и Тинькофф банка, биржи Москвы и Санкт-Петербурга, НПФ «Лукойл-гарант» и др.



По словам главы Департамента сбора и обработки отчетности НФО в ЦБ Ольги Гончаровой, с 1 января 2018 г. сдача отчетности в Банк России в новом формате станет обязательной для большинства НФО. Напомним, сейчас ЦБ принимает ее в XML и еще более старом формате EDIFACT.



Запуску проекта предшествовало двухлетнее масштабное исследование ЦБ, по результатам которого XBRL получил наилучшую комплексную оценку при сравнении его с другими электронными форматами обмена данных: XML, SDMX, EDIFACT, FpML.



Отметим, что приказом от 1 сентября 2015 г. Центробанком было инициировано создание рабочей группы по вопросам внедрения XBRL, в которую помимо сотрудников регулятора вошли представители ряда министерств и федеральных служб, коммерческих банков, НФО, консалтинговых компаний, профобъединений и саморегулируемых организаций, а также ИТ-компаний, потенциально готовых предложить зарождающемуся в России рынку свои решения. Комментарии некоторых из этих ИТ-компаний мы приводим ниже.

Ольга Гончарова: «Переход на XBRL для участников рынка НФО означает оптимизацию процесса представления отчетности в Банк России, а также сокращение объема представляемых данных за счет устранения проблемы их дублирования»

В конце 2017 г. ЦБ намерен определиться с возможностью масштабирования формата XBRL и на кредитные организации.



Для чего внедряется XBRL



В разговоре с CNews Ольга Гончарова отметила, что XBRL имеет иерархическую структуру данных со свойствами, специфичными для финансовой сферы. «Переход на XBRL для участников рынка НФО означает оптимизацию процесса представления отчетности в Банк России, а также сокращение объема представляемых данных за счет устранения проблемы их дублирования», — сказала она.



Сам ЦБ ключевыми преимуществами XBRL считает улучшение качества и доступности данных, расширенные аналитические возможности и прозрачность информации. «Помимо этого, переход на XBRL означает интеграцию в мировое финансовое пространство, — добавляет Гончарова. — Формат XBRL уже используется большинством стран G20, а в 2015 г. Банк России вошел в состав международного консорциума XBRL International в качестве временной российской юрисдикции».



Технологии для перехода



Для предоставления отчетности в формате XBRL организации на первом этапе смогут воспользоваться бесплатным конвертером данных. Он находится в стадии разработки и будет представлен в начале 2017 г. Правда, как сообщила Гончарова, ЦБ отказался от идеи его бессрочной поддержки — бесплатное использование конвертера запланировано на период до 2021 г. «Мы хотим продвигать использование нового формата внутри наших поднадзорных организаций, — поясняет причины такого решения Гончарова. — При действующем конвертере у рынка не будет стимула переключаться на XBRL, компании будут продолжать выгружать в конвертер неструктурированные данные. А мы все же хотим повышать качество этих данных силами самих поднадзорных организаций».



Таким образом, регулятор намерен подстегнуть участников рынка использовать свои либо сторонние ИТ-решения, интегрированные в их ИТ-инфраструктуру и позволяющие также применять эти продукты для более глубокого внутреннего анализа собственной информации.



В I квартале 2016 г. ЦБ выпустил базовую таксономию XBRL для бухгалтерской (финансовой) и надзорной отчетности некоторых видов НФО (ее расширенная версия стала доступна 31 октября 2016 г.). «Если ИТ-вендоры захотят пойти дальше и прописать языком XBRL какие-то внутренние учетные системы, в этом плане расширив ее, то мы эти расширения будем учитывать. Нам важно, чтобы таксономия расширялась контролируемо, чтобы мы не начали говорить на разных языках», — добавляет Гончарова.



Трудности перехода с точки зрения ЦБ



Предстоящие сложности в процессе перехода НФО на XBRL в ЦБ разделяют на две категории: методологические и технологические. «На данный момент организации не несут существенных затрат при переходе, — считает Гончарова. — Однако можно говорить об издержках на обучение персонала работе с новым форматом и на приобретение в дальнейшем специализированного ПО XBRL. То есть издержки, безусловно, будут, но выгоды от перехода на новый формат значительно их превысят».



Подготовка рынка к переходу



В Центробанке указывают на то, что для облегчения перехода НФО им оказываются консультационные услуги. «В случае запроса на проведение обучающих семинаров со стороны участников рынка НФО мы идем навстречу и организовываем такие мероприятия на бесплатной основе, — говорит Гончарова. — Также нами проводятся регулярные рабочие встречи с представителями ведущих вузов России, на которых мы обсуждаем спектр необходимых образовательных мероприятий, содержание и перспективы будущих образовательных программ по тематике XBRL». По инициативе и при участии Банка России на русский язык также переведена книга «XBRL for Dummies» («XBRL для чайников»), призванная в доступной форме познакомить участников рынка с этим форматом.



Перспективы XBRL для межведомственного взаимодействия



Являясь форматом с широкими аналитическими возможностями, XBRL может быть использован не только для финансовой отчетности — многие страны в рамках общего мирового тренда задействуют его как внутри отдельных ведомств, так и при межведомственном взаимодействии.



Ольга Гончарова напоминает, что ЦБ была разработана дорожная карта по развитию электронного взаимодействия на финансовом рынке, одобренная и подписанная в Правительстве в мае 2015 г. Одним из ее мероприятий является проработка концепции внедрения современного унифицированного формата обмена отчетными данными для участников финансового рынка и реального сектора экономики со всеми заинтересованными ведомствами. «Мы сейчас эту концепцию готовим, создана рабочая группа с участием Минкомсвязи и Минэкономразвития, которая уже несколько раз собиралась, — говорит Гончарова. — Планируется, что концепция будет готова в первой половине 2017 г.

Комментарии ИТ-компаний, входящих в рабочую группу при ЦБ

О перспективности XBRL



Руководитель направления Cognitive Value Consulting в IBM в Центральной и Восточной Европе Виталий Верещагин в перспективности XBRL нисколько не сомневается. «Она подтверждена многочисленными успешными проектами в различных странах, где таксономию XBRL для целей сбора отчетности используют как регуляторы фондовых бирж и рынка ценных бумаг, так и банковские регуляторы, налоговые органы и национальные статистические агентства», — говорит он.



С ним согласен директор департамента по работе с Банком России в IBS Алексей Савельев, который считает, что переход на XBRL даст Центральному банку и всему российскому финансовому сообществу множество преимуществ с точки зрения унификации и упрощения процедур обмена отчетностью.



«Учитывая, что в России используются одновременно несколько стандартов («Клико», ПТК ПСД, еще и XML для формата 3462-У), приведение всех отчетов к единому международному формату нам кажется перспективным, учитывая, что XBRL является открытым и расширяемым, — рассуждают в компании “Флексофт”. — Кроме того, использование XML как основы данного формата представляется оправданным. Перспективность XBRL определяется еще и тем, что при переходе на международный стандарт Банк России, возможно, будет реже вносить изменения в отчетные формы».



Руководитель направления ХBRL в компании «Хомнет консалтинг» Илья Смерников считает переход к отчетности в новом формате правильным, указывая, что его внедрение способствует решению ряда проблем как для поднадзорных ЦБ структур, так и для самого регулятора. «Организации готовят много различной отчетности, которая зачастую пересекается, имеет несколько версий “правды”, трудоемка в подготовке и как следствие может содержать ошибки, — говорит он. — Перспективы использования XBRL мы видим в переводе на его основу управленческой отчетности и межорганизационные взаимодействия (между самими организациями и их контрагентами). Последние возможны именно в силу единых правил, закладываемых в XBRL».



«Переход на единый стандарт отчетности для всего финансового рынка — это не просто верный шаг. Это единственная возможность управлять развитием и рисками на этом рынке, — уверен директор по стратегическому развитию, член совета директоров группы ЦФТ Александр Погудин. — Все игроки должны быть измеряемы и контролируемы, а подход к контролю должен быть един для всех, стандартизован. То, что выбран формат XBRL — неплохо: есть богатый международный опыт и доступные технологии».



В компании «Открытые бизнес решения» считают XBRL оптимальным форматом с точки зрения контроля. «Но участникам рынка придется выстроить новые бизнес-процессы по учету своих операций и глубже их автоматизировать, — добавляют собеседники CNews. — Причина не только в XBRL как таковом, а в изменениях в учете — переходе на "Единый план счетов" и "Единый набор показателей бухгалтерской, надзорной и статистической отчетности"».



Партнер, директор по операционной деятельности и технологическому развитию компании «Неофлекс» Елена Лукутина считает XBRL перспективным для некредитных финансовых организаций. «В случае с банковским сектором оценка возможного перехода на прием ЦБ-отчетности в формате XBRL не столь однозначна, — полагает она. — Существующая на сегодня методология по формированию данных для предоставления отчетности, предназначенная для банков, формировалась десятилетиями. Она позволяет собирать данные в различных разрезах и в существующем виде. Вряд ли в ближайшем будущем получится заменить саму методику сбора данных». При этом Лукутина все же отмечает, что использование XBRL возможно и для банков. «Но надо понимать, что это может занять больше времени, чем кажется на первый взгляд», — говорит она.



Заместитель генерального директора SAP СНГ Дмитрий Красюков в связи с внедрением XBRL указывает на то, что важен прежде всего сам факт перехода от отчетности на базе форм к отчетности на базе показателей. «Сегодня существует порядка 800 нормативных актов, которые устанавливают требования примерно к 1000 форм нефинансовой отчетности, — говорит он. — Подход с использованием XBRL упростит процесс сдачи отчетности, повысит качество регуляторной среды, а также обеспечит более простой обмен данными между разными ведомствами, что является дополнительным преимуществом для бизнеса».



Директор департамента «Решения BI и отчетность» компании «Диасофт» Николай Макаревич считает переход на XBRL правильным, называя этот проект амбициозным. «Вместе с переходом на XBRL меняется и способ сдачи отчетности, то есть происходит переход от форм к детальным данным, — поясняет он свою позицию. — Фактически переход на XBRL ведет к потребности выстраивания правильной ИТ-архитектуры для подготовки отчетности. И на этом пути потребуется решить множество технических вопросов, связанных с обработкой большого объема информации, особенно когда на новый формат перейдут крупные игроки. Поэтому то, что первыми переход осуществляют субъекты страхового рынка и негосударственные пенсионные фонды — правильная тактика. Небольшой объем данных в этих организациях позволит произвести необходимые доработки без чрезмерной нагрузки системы».



В Colvir Software Solutions полагают, что язык XBRL на сегодняшний день отражает лучшую мировую практику в стандартах обмена деловой информацией. При этом в компании указывают на то, что сейчас известны две модели развития XBRL — с использованием открытой и закрытой таксономии. «Отчеты с закрытой таксономией содержат заранее установленные регулятором обязательные поля, которые можно заполнить автоматически из баз данных организаций, формирующих отчеты, — пояснили собеседники CNews. — Открытая таксономия предоставляет пользователю инструмент, позволяющий по своему усмотрению помечать любой элемент информации как “таксономический элемент”. Отчеты с открытой таксономией не имеют строгой структуры, теряется ясность информации, отчетом становится неудобно пользоваться. Такая модель увеличивает сложность отчетов и стоимость ПО. Наша компания выступает за использование модели “закрытой” таксономии».



В дизайн-бюро «Зебра» уверены, что XBRL предлагает высокий потенциал роста эффективности сбора, верификации и обработки больших объемов в первую очередь финансовых данных. «С другой стороны, опыт внедрения в ряде стран (США, Великобритания) показывает наличие фундаментальных проблем: закрытость и низкий уровень развития и доступности ПО, возраст стандарта (произрастает из XML), что в купе с консервативностью представителей финансовой инфраструктуры сдерживает потенциальный переход на более современные аналоги XML, а также недостаточный уровень развития инфраструктуры, который дискредитирует идеологию XBRL и выгоды от его использования (скорость формирования, достоверность, отсутствие ошибок, машиночитаемость)», — заявляют в компании. Представители «Зебры» считают XBRL оптимальным решением для надзорных функций ЦБ. «Вызывает сомнение выбранный подход и методология разработки таксономии, а также качество предварительных решений», — добавляют они.



Руководитель проектов департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab Игорь Сердюк на введение нового формата смотрит с оптимизмом. «Важно понимать, что меняются не только формат данных и принципы подготовки отчетности, но и технологии взаимодействия с ЦБ РФ, — говорит он. — Появляется единое окно взаимодействия с регулятором через личный кабинет, вводится регламент на внесение дополнений и изменений в новый формат. Отныне существуют жестко прописанные даты, в которые ЦБ может вносить правки (на текущий момент зафиксированы две даты в году, весной и осенью). Это очень рознится в положительную сторону с той ситуацией, которую мы имеем сейчас. На текущий момент механизмы, регулирующие внесение изменений в законодательство, далеки от идеала, и со стороны создается ощущение их хаотичности. Нередки случаи, когда временной интервал от выхода окончательной версии нормативного акта до начала его действия оказывается критически малым для внесения правок в механизмы формирования отчетности, что, в свою очередь, не приносит позитива ни подконтрольным ЦБ РФ организациям, ни разработчикам, автоматизирующим их деятельность».



О собственных XBRL-решениях



По словам Виталия Верещагина, у компании IBM уже есть продукт Cognos Disclosure Management, который поддерживает подготовку отчетности и взаимодействие с регулятором в формате XBRL. «Он уже работает с рядом таксономий, например, Solvency II XBRL reporting (EIOPA), CRDIV XBRL reporting (EBA) и т. д., — поясняет он. — Таксономия XBRL для некредитных финансовых организаций от российской юрисдикции XBRL International также может быть включена в список поддерживаемых этим продуктом спецификаций».



Алексей Савельев утверждает, что IBS планирует работать с форматом XBRL в рамках разработки специализированных приложений для ЦБ. «Что касается разработки уникальных продуктов для работы с отчетностью, пилотный российский проект для ЦБ находится лишь в начальной стадии развития, поэтому говорить о появлении новых решений на этом рынке пока рано, — уверен он. — Востребованность ИТ-продуктов для работы с XBRL ограничена из-за ориентированности на небольшой сектор российской экономики — НФО. Как правило, у них скромный ИТ-бюджет, поэтому действительно актуальным может стать только недорогой продукт, доступный таким компаниям с точки зрения цены. Разработчикам при этом нужно понимать, что затраты на его поддержание будут существенными. Например, ЦБ, по нашим данным, планирует раз в полгода выпускать изменения к XBRL-отчетности, которые будут требовать регулярных доработок и, соответственно, финансовых вложений в продукт».

Игорь Сердюк отмечает, что R-Style Softlab ведет активные работы по автоматизации процесса подготовки отчетности в XBRL. «В соответствии с нашими текущими планами, выход продукта назначен на IV квартал 2017 года, — рассказывает он. — У продукта будет несколько вариантов поставки, ориентированных на конкретные потребности клиентов, что сделает для них переход на новый формат максимально удобным».



Дмитрий Красюков указывает на то, что решение SAP Disclosure Management для подготовки отчетности, в том числе в формате XBRL, существует на рынке уже довольно давно. «Формирование XBRL-отчетности — это не разовой проект по внедрению ПО, — рассуждает он. — Очевидно, что на начальном этапе внедрения регулятор будет достаточно часто вносить изменения в таксономию. Они повлекут за собой не только перенастройку системы подготовки отчетности, но и могут потребовать изменений в составе исходных данных. Если объем запрашиваемых данных будет значительным, а изменения будут происходить достаточно часто, это может также представлять трудности для поднадзорных организаций. По этой причине рынок решений XBRL будет интересен прежде всего сервисным компаниям и интеграторам, осуществляющим настройку и сопровождение систем подготовки отчетности».



В «Зебре» сообщили CNews, что выпуска новых готовых решений на рынок компания не планирует. «Рынок ПО для XBRL сильно фрагментирован: помимо нескольких международных мейджоров и крупнейших интеграторов при них или рядом будет сформирован небольшой рынок консультационно-сертификационных услуг, — полагают в дизайн-бюро. — Появления принципиально новых программных продуктов, отдельных от распространенных ERP-систем мы не прогнозируем в сколько-нибудь значимом количестве».



Несмотря на то, что отдельного продукта для работы с XBRL в Colvir не планируется, для действующих клиентов возможность выгружать отчетность в XBRL будет предоставлена по мере обновления версии продуктов компании. «Для новых внедрений формат XBRL будет идти в рамках стандартной поставки, — говорят в Colvir. — Включение в систему функциональности XBRL не приведет к увеличению стоимости платформы и самих модулей отчетности. Отдельные решения, по нашему мнению, будут востребованы лишь в переходном периоде. Впрочем, если ЦБ будет развивать модель открытой таксономии, коммерческие компании предложат различные решения для такой отчетности. Эти решения будут связаны со значительными инвестициями в разработку продуктов и приведут к увеличению трудозатрат в процессе внедрения, интеграции и эксплуатации».



Николай Макаревич отмечает, что в стратегии «Диасофта» заложена поддержка XBRL в разных продуктах для учета и отчетности финансовых организаций разного типа. На сегодняшний день существует несколько проектов по разработке таких продуктов. Первый из них направлен на поддержку единого плана счетов в учетных системах ломбардов, МФО, НФО, страховых компаний и пр. Второй должен будет позволить осуществить поддержку XBRL на уровне единой отчетной системы.



«Для кредитных организаций у нас уже есть специализированный продукт Flextera BI, — продолжает Макаревич. — Поэтому мы практически готовы перевести на XBRL крупных игроков с большим количеством учетных систем, сложной структурой учета и множеством филиалов, предложив им решение класса OLAP. И, наконец, мы разрабатываем XBRL-конвертер — облачный сервис, который позволит трансформировать данные из “1С” и других учетных систем в XBRL. В конвертере будут доступны механизмы верификации и внесения изменений, а также возможность исторического хранения всех отчетов».

Елена Лукутина полагает, что поскольку Центробанк заявил, что предоставит собственный конвертер, это направление серьезного интереса для ИТ-компаний не представляет. «А вот сбор информации и разработка данных для сведения в отчетность по формату XBRL — потенциально интересная ниша. Конвертер в этом случае составная часть решения, — указывает она. — Если говорить о банковском сегменте рынка, с которым преимущественно работает “Неофлекс”, то сразу после того как ЦБ определится с планами относительно перевода банков на новый формат отчетности, мы готовы будем реализовать новый функционал для наших клиентов. Нам не потребуется разрабатывать какие-то принципиально новые инструменты. Те данные, которые сегодня есть в нашей системе подготовки отчетности Neoflex Reporting, позволят формировать и новую отчетность».



В «Открытых бизнес решениях» сообщили CNews, что уже выпустили программный продукт по ведению учета на едином плане счетов. Его методология разрабатывалась совместно с некоммерческим партнерством РТС. Продукт базируется на платформе «1С: Предприятие 8». В январе 2017 года выйдет релиз с бухгалтерской (финансовой) отчетностью. «В ходе реализации отчетности мы ориентируемся на таксономию XBRL, в соответствии с которой строим аналитический разрезы и справочники в нашей системе, — говорят в компании. — После перехода от указанных форм к сдаче XBRL-файла в нашем ПО уже будет вся необходимая аналитика в соответствии с таксономией ЦБ. Будет реализован механизм обновления таксономии».



Во «Флексофте» отмечают, что у компании уже есть продукт — аналитическое хранилище «DataForce FXL», который по сути является системой поддержки принятия управленческих решений, включая формирование обязательной и управленческой отчетности, аналитику, проведение маркетинговых кампаний. «Решение построено с использованием запатентованной модели данных и инструментария BI, — утверждают в компании. — Этот продукт успешно используется в ряде российских банков и внесен в Единый реестр российского ПО. Именно в него мы планируем добавить поддержку XBRL. При этом мы не станем отказываться от текущих поддерживаемых форматов, что позволит нашим клиентам осуществить плавный поэтапный переход к вводу XBRL. Мы не ожидаем значительных изменений на рынке в части перспектив для новых игроков. Те компании, которые сейчас автоматизируют банковскую деятельность и в частности отчетность, продолжат это делать и при введении формата XBRL и также останутся основными игроками в этой области».



Илья Смерников указывает, что «Хомнет консалтинг» еще до инициатив ЦБ по переводу отчетности в формат XBRL имел опыт работы в этом направлении. «Мы разработали и вывели на рынок линейку тиражных решений для автоматизации учета и подготовки отчетности — “Хомнет НФО”, — говорит он. — Своим клиентам мы предлагаем формировать отчетность с использованием нашего ПО уже за I квартал 2017 года. В индивидуальном порядке мы готовы начать поставлять и внедрять продукт уже в текущем 2016 году. Вывести на рынок продукт как отлаженное тиражное решение, прошедшее полноценную проверку реальными испытаниями в НФО, сдающих в ЦБ тестовую отчетность в формате XBRL, мы планируем в III квартале 2017 года».



Александр Погудин заверяет, что ЦФТ сначала поддержит формат XBRL в программных продуктах для страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов, а затем — в решениях для банковского сектора. «Отдельный продукт мы не будем создавать: это решение будет встроено в существующие системы ЦФТ, — говорит он. — Пилотные решения мы уже тестируем. Дело в том, что ЦФТ с самого начала своей работы разрабатывает ПО на основе метаданных. Формат XBRL опирается на наборы метаданных, которые содержат описание структуры отдельных показателей и их взаимосвязей, а вдобавок еще и поддаются математическому обсчету. Это позволяет, не имея еще конкретного заказчика и, соответственно, информации о его клиентах, направлениях бизнеса и характере сделок, прописывать основные функции, которые понадобятся в жизни. Точно так же это позволит регулятору, получив данные о результатах деятельности банка в формате XBRL, развернуть их и составить представление о характере проводимых операций и уровне рисков».

