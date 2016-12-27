Топ-менеджер Oracle уволился из-за Трампа

Топ-менеджер Oracle подал в отставку, обвинив в публичном письме гендиректора Сафру Кац в том, что она поддерживает избранного президента США Дональда Трампа. Бывший сотрудник опроверг заверения Кац, что компания готова помочь Трампу всем, чем сможет.

Из Oracle ушел топ-менеджер

Топ-менеджер Oracle Джордж Полиснер (George Polisner) уволился из компании из-за того, что гендиректор Сафра Кац (Safra Catz) поддерживает избранного президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Перед увольнением 57-летний Полиснер написал и опубликовал в соцсети LinkedIn резкое письмо с обвинениями в адрес Кац.

Топ-менеджера вывело из себя то, что Кац присоединилась к переходной команде Трампа – группе людей, которые должны обеспечить гладкую передачу власти от одной президентской администрации к другой.

Сафра Кац – один из двух генеральных директоров компании Oracle. Она отвечает за финансовый, производственный и юридический отделы. Вторым гендиректором является Марк Херд (Mark Hurd), который контролирует продажи и обслуживание. Кац и Херд получили свои должности после ухода с поста гендиректора Ларри Эллисона (Larry Ellison) в 2014 г. При этом Эллисон до сих пор отвечает за разработку ПО и аппаратуры Oracle.

Диалог Кац и Полиснера

Сафра Кац присутствовала на недавней встрече Трампа с лидерами ИТ-отрасли, которую также посетили гендиректоры компаний Apple, Amazon, Google, Microsoft, Cisco, IBM и Intel.

«Я собираюсь сказать избранному президенту, что мы с ним, мы рядом, чтобы помочь любым способом, каким сможем, – заявила Кац перед встречей в интервью изданию Washington Post. По «мы», по-видимому, понималась компания Oracle. – Если он сумеет реформировать налогообложение, смягчить регулировки и добиться лучших торговых соглашений, ИТ-сообщество США станет сильнее и конкурентоспособнее, чем когда-либо».

Гендиректор Oracle Сафра Кац поддерживает избранного президента США Дональда Трампа

В своем письме в LinkedIn Полиснер ответил на высказывание Кац.

«Я не с Трампом, и не рядом, чтобы помочь ему каким бы то ни было способом, – дословно опровергает он ее заявление. – Вообще-то, учитывая, что его политика граничит с неконституционными действиями, преступлением и этической несправедливостью, я рядом, чтобы противостоять ему любым возможным и законным способом. Поэтому я должен уволиться из этой некогда великой компании».

Позиция Полиснера

Полиснер работает в Oracle с 1993 г. Последние четыре года он был частью команды, которая управляет облачными услугами. При этом топ-менеджер принимает активное участие в политической жизни страны – в своем родном штате Орегон он когда-то возглавлял Демократический центральный комитет.

«Трамп подогревает страх, ненависть и насилие по отношению к не-белым людям, мусульманам и иммигрантам, – написал Полиснер в письме. Топ-менеджера беспокоит, что из-за действий нового президента может возрасти уровень преступлений, совершенных на почве ненависти.

По мнению Полиснера, при Трампе под угрозой окажутся социальные гарантии, здравоохранение, защита окружающей среды, бесплатное образование, а также права женщин и представителей ЛГБТ-сообщества. Что касается налоговой реформы и экономической политики Трампа, то они лишь усугубят имущественное неравенство в стране, пишет Полиснер.

Топ-менеджер Oracle Джордж Полиснер высказал перед увольнением резкое несогласие с позицией гендиректора

Критика Трампа в Кремниевой долине

Несмотря на поддержку отдельных ИТ-предпринимателей – в частности, Питера Тиля (Peter Thiel) – в Кремниевой долине избранного президента называют «катастрофой для инноваций». Впервые это выражение прозвучало в открытом письме против Трампа, под которым подписалось 140 лидеров ИТ-отрасли США. Авторы письма, опубликованного в июле 2016 г., называют Трампа носителем расовых и гендерных предрассудков, противником «свободного перемещения людей», за счет которого Кремниевая долина пополняется талантами иммигрантов.

В числе прочих письмо подписали сооснователь Apple Стив Возняк (Steve Wozniak), сооснователь Twitter Эван Уильямс (Evan Williams), основатель eBay Пьер Омидьяр (Pierre Omidyar), сооснователь Reddit Алексис Оханян (Alexis Ohanian), сооснователь Facebook Дастин Московиц (Dustin Moskovitz), председатель совета директоров Qualcomm Пол Джейкобс (Paul Jacobs) и другие.

Во время подсчета голосов в день выборов Шервин Пишевар (Shervin Pishevar), сооснователь венчурной компании Sherpa Capital, написал в соцсети Twitter, что в случае победы Трампа объявит и профинансирует кампанию по отделению Калифорнии от США. Отзывы других представитель отрасли в Twitter о победе Трампа также были негативными.

Чем грозит Трамп ИТ-отрасли

Лидеры ИТ-индустрии опасаются, что Трамп ужесточит условия получения визы H-1B, по которой в США работают иностранные программисты. Также настороженно было воспринято желание будущего президента усилить наблюдение за мусульманами, проживающими в США, и завести специальную базу данных на выходцев из Сирии, которое он высказал осенью 2015 г. во время выступления в Алабаме.

Кроме того, избранного президента критикуют за то, что он высказался не в пользу компании Apple, когда она отказалась дать ФБР доступ к iPhone своего клиента в ходе расследования дела о массовом убийстве в Сан-Бернардино в декабре 2015 г. Этой же Apple Трамп пообещал ввести такие налоги на импорт из Китая, что она вынуждена будет перенести оттуда в США производство своей продукции.