 

В России поставят на учет всех учеников — от детсада до аспирантуры

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, Текст: Денис Воейков

Сенаторы Федсобрания РФ одобрили создание ГИС учета всех, кто получает в России образование. Сбор данных затронет как аспирантов вузов, так и детей детсадовского возраста.


В России появляется новая федеральная ГИС

Сенаторы России поддержали создание Единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся. На портале Совета Федерации Федсобрания РФ говорится о принятии поправок к соответствующим законам — об общих принципах организации местного самоуправления в РФ и об образовании.

Согласно новому закону, в целях информобеспечения проведения госаттестации обучающихся предлагается создать Единую федеральную ИС, в которой будет отражена «информация об образовательном пути граждан, начиная с дошкольных организаций и до аспирантуры», говорят авторы инициативы. Практическая суть создания такой системы, уверены авторы инициативы, заключается в том, что все сведения, касающиеся образовательного процесса обучающихся, будут собраны воедино, что, по их мнению, позволит упростить предоставление образовательных госуслуг и облегчит проведение различных мониторингов.

За исключением случаев соблюдения госайны, сведения, содержащиеся в системе, будут открытыми и общедоступными. ГИС будет создаваться поэтапно и окончательно сформируется к 1 сентября 2022 г.

Кому платить

Сообщается, что в ходе обсуждения председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам севера Дмитрий Азаров отметил, что на сегодняшний день средства в полном объеме на создание системы не выделены. Сенатор уверен, что это не должно стать дополнительной нагрузкой на бюджеты регионов и муниципалитетов. Он предложил дать протокольное поручение комитету СФ по бюджету и финансовым рынкам и комитету СФ по образованию и науке с тем, чтобы провести мониторинг выделения средств на создание системы из бюджета РФ. «Мы должны видеть, что на создание федеральной системы идут федеральные средства», — заявил он. Председатель СФ Валентина Матвиенко предложение Дмитрия Азарова поддержала.


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Председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас указал на необходимость и актуальность создания такой системы. «Важно, чтобы у родителей была полная информация об образовательных учреждения страны на всех территориях».

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина заявила, что по данным опроса, проведенного совместно Минобром и Минкомсвязи, большинство родителей поддерживают создание такой системы. «Она обеспечит учет всей образовательной системы страны, — говорят чиновники. — На сегодня мы знаем, сколько детей рождается, но не владеем информацией о том, сколько из них воспитывается в детских садах, сколько обучается в школах, а сколько дома. Система даст ответы на эти вопросы. Кроме того, она поможет разобраться какие именно образовательные учреждения подходят тем или иным детям».

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