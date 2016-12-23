«Техносерв» перехватил миллиардный контракт у «Сервионики» и «Компьютела»

«Техносерв» в 2017 г. продолжит поддерживать ИТ-системы Казначейства, снова оттеснив от контракта «Сервионику» и «Компьютел». Сумма 12-месячного договора составит 934 млн руб.

«Техносерв» снова победил

Техподдержкой информационных систем Федерального казначейства в 2017 г. займется компания «Техносерв», одержавшая победу в аукционе ведомства на право заключения соответствующего контракта. При стартовой цене лота в 948 млн сумма итогового предложения интегратора составила p933,8 млн.

Конкуренцию «Техносерву» на торгах составили «Сервионика», попросившая за свои услуги p943,3 млн, и «Компьютел систем менеджмент» с предложением в 938,5 млн. Еще одна неназванная в протоколах тендера компания оформила заявку на аукцион, но участия в нем не приняла.

Анализ сайта госзакупок показывает, что рассматриваемый здесь тендер практически повторил сценарий аналогичной процедуры прошлого года. В конце 2015 г. на аукцион Казначейства с начальной ценой контракта в p921 млн также подались «Сервионика», «Компьютел» и «Техносерв», который в итоге также стал победителем, сбив сумму договора до p907,2 млн.

Изменение фронта работ

В момент объявления тендера CNews не удалось выяснить у Казначейства, было ли связано повышение стартовой цены контракта в этом году на 27 млн с увеличением фронта работ. По указанному на сайте ведомства контактному номеру телефона для СМИ никто не отвечал в течение нескольких часов.

«Техносерв» в 2017 г. продолжит поддерживать информационные системы Казначейства

Теперь ответ на этот вопрос CNews удалось узнать у «Техносерва», который, как следует из сопоставления вышеприведенных сумм, в следующем году получит за услуги на 26,6 млн больше, чем в предыдущем.

Как сообщила руководитель пресс-службы компании Екатерина Андреева, по сравнению с 2016 г. добавился существенный объем оборудования, подпадающего под услугу по восстановлению работоспособности. «Во-первых, в новый контракт вошло оборудование, которое раньше обслуживалось по другим госконтрактам Федерального казначейства, например, инфраструктура, на которой работают такие системы как Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах и Государственная автоматизированная информационная система “Управление”, — отмечает она. — Во-вторых, достаточно большой объем оборудования в 2017 году подпадает под услугу восстановление работоспособности силами подрядчика в связи с завершением гарантийного срока от производителя».

В итоге, по подсчетам «Техносерва», объем оборудования, который добавился по обоим пунктам, составляет около 7% по сравнению с 2016 г. Со своей стороны отметим, что с точки зрения финансирования относительное увеличение цены контракта на 26,6 млн эквивалентно 3,5 %.

Что станет поддерживать будущий подрядчик

В тендерной документации, размещенной на сайте госзакупок, в списке объектов техподдержки указаны управления Казначейства во всех субъектах РФ, включая Крым и Севастополь, а также Межрегиональное операционное управление ведомства в Москве, его центральный аппарат (семь столичных адресов), ЦОД «Гознака» и московский ЦОД для размещения резервной копии Единой информсистемы в сфере закупок.

На этих площадках размещены вычислительные подсистемы ведомства, включающие в себя оборудование, вычислительные средства и системное ПО автоматизированной системы Казначейства, а также портал системы удаленного финансового документооборота, систему «Электронный бюджет», систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), систему «Управление» и пр.

Основу прикладного ПО и СУБД автоматизированной системы Казначейства составляют программные продукты Oracle E-Business Suite и Oracle Database Enterprise Edition. Также конкретные вендоры упомянуты в отношении ведомственной транспортной сети. Ее система мониторинга и управления состоит из программно-аппаратных комплексов, включающих в себя, серверы с установленным ПО Hewlett-Packard OpenView Network Node Manager и Cisco LAN Management Solution.

Подрядчику Казначейства предстоит исполнять заявки заказчика нескольких видов: «инциденты», «запросы на изменения», «запросы на обслуживание», «запросы-консультации», «предложения-информация».

«В случае обнаружения исполнителем аварийной или предаварийной ситуации, например, при мониторинге или при регламентированном техобслуживании, он обязан самостоятельно или с помощью заказчика зарегистрировать соответствующий инцидент в течение 30 минут с момента обнаружения такой ситуации, говорится в техзадании Казначейства.

Полный текст требований ведомства к исполнителю с разъяснениями и приложениями занимает порядка 950 страниц.