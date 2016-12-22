«Ростелекому» урезали на 220 млн руб. финансирование на эксплуатацию электронного правительства

Минкомсвязи официально сообщило, что за эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства в 2017 г. заплатит 1,816 млрд руб., что на 220 млн руб. меньше, чем в предыдущем году. Бессменный поставщик этих услуг «Ростелеком» ждет заключения контракта. Тем временем истекает срок его права на выполнение другого блока работ – по развитию инфраструктуры электронного правительства.

Минкомсвязи сократило расходы

Работы по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства в 2017 г. обойдутся Минкомсвязи в p1,816 млрд, о чем официально сообщается на сайте госзакупок. Это примерно на p220 млн меньше, чем в 2016 г., когда стоимость аналогичных услуг составила p2,035 млрд.

Работы по проекту электронного правительства делятся на два блока – эксплуатация инфраструктуры и ее развитие. По факту, единственным и бессменным поставщиком обоих видов услуг с 2009 г. является «Ростелеком». Представители компании сообщили CNews, что контракт с Минкомсвязи на эксплуатацию инфраструктуры в 2017 г. еще не подписан, однако они «надеются, что это произойдет в ближайшем будущем». Комментировать условия сделки и «Ростелеком», и Минкомсвязи отказались. В частности, в министерстве оставили без ответа вопрос CNews, с чем связано уменьшение стоимости контракта на 2017 г. по сравнению с предыдущим годом.

При заключении аналогичного контракта в 2015 г. «Ростелеком» мог недополучить p165 млн в связи с тем, что Минкомсвязи решило сократить расходы на 10% и ограничиться выплатой в p2,035 млрд вместо p2,2 млрд. В результате процесс подписания договора затянулся, а сам контракт едва не был разделен на два, сроком на полгода каждый. При этом позднее сумма контракта все же была увеличена до p2,161 млрд.

Останется ли «Ростелеком» единственным исполнителем

Если говорить не об эксплуатации, а о развитии электронного правительства, то срок полномочий «Ростелекома» в этой сфере подходит к концу. Право на оказание этих услуг было дано компании соответствующим постановлением правительства, срок действия которого заканчивается в конце 2016 г.

«Ростелеком» является бессменным поставщиком услуг по проекту электронного правительства с 2009 г.

Следующее постановление еще не принято, однако, как сообщает Минкомсвязи, министерство «выполнило все необходимые действия и внесло соответствующий документ в правительство Российской Федерации». Может ли поставщиком услуг стать другая компания, не «Ростелеком», в Минкомсвязи отвечать отказались.

Что реально делает «Ростелеком»

Как сообщает Счетная палата, в общей сложности на создание электронного правительства уже потрачено свыше p30 млрд. Аудиторы палаты провели проверку расходования на проект средств из федерального бюджета в 2014-2015 гг. и пришли к выводу, что «Ростелеком» не сам оказывал услуги по созданию, эксплуатации и развитию инфраструктуры, а перепоручал это субподрядчикам. В отношении эксплуатации компания выполнила всего 25% работ, в отношении развития – 10% работ, отмечает палата.

«Ростелеком» выразил несогласие с выводами аудиторов. Компания утверждает, что в 2015 г. самостоятельно выполнила более 80% работ, а в 2016 г. эта доля увеличилась до 90%. В октябре 2016 г. «Ростелеком» назвал своим главным технологическим партнером в части развития инфраструктуры электронного государства компанию «РТ лабс».

Отметим, что выводы Счетной палаты во многом совпали с более ранними выводами CNews, сделанными в конце 2015 г. на основе анализа сайта госзакупок. Он в частности показал, что в 2015 г. на субподряды было передано не менее 40% работ по развитию инфраструктуры электронного правительства. В качестве субподрядчика «Ростелекома» выступила ее «ИТ-дочка» — «РТ лабс», а в роли ее собственных субподрядчиков — ФГУП НИИ «Восход», «АИС медиа граф», «Рукс солюшенс», «Вейваксесс», «Реак софт», «Нетрика» и «Альтарикс».

С точки зрения финансов нижнему звену исполнителей на момент проведения исследования досталось около p192 млн из p470 млн.