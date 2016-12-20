«Почта России» запустила проект по онлайн-продаже российских товаров за границу

«Почта России» наладило взаимодействие с ФТС

«Почта России» совместно с Федеральной таможенной службой (ФТС) сообщили о запуске проекта по упрощенной отправке товаров за рубеж. Такая возможность теперь доступна для корпоративных клиентов в 470 центрах выдачи и приема посылок (ЦВПП), расположенных в 185 городах страны.

Упрощенным порядком смогут воспользоваться отечественные производители и компании-экспортеров, работающие по упрощенной системе налогообложения (УСН), а также компании, которым при вывозе товаров не требуется возмещения налог на добавленную стоимость (НДС).

При оформлении экспортируемых товаров эти отправители могут использовать в качестве таможенной декларации документ, применяемый Всемирным почтовым союзом (почтовую декларацию CN23 для посылок или CN22 для мелких пакетов до 2 кг).

Как отмечают в «Почте России», новое решение предполагает, что весь диалог отправителя при оформлении экспортируемых товаров начинается и заканчивается в почтовом отделении и занимает несколько минут. Всю работу по экспортному оформлению осуществляют «Почта России» и ФТС России на основании данных декларации без присутствия отправителя в таможенных органах.

Запуск проекта по упрощенному оформлению посылок, отправляемых корпоративными клиентами за рубеж

В центре глава «Почты России» Дмитрий Страшнов

Год назад Институт развития интернета подготовил проект дорожной карты «Интернет+Экспорт», которая предполагала набор мероприятий для упрощения розничного экспорта через интернет. Данный документ не был утвержден, однако нынешнее сотрудничество между «Почта России» и ФТС укладывается в заложенный в него план.

Сайт для почтовых экспортеров

Для этой цели «Почта России» открыл специальный веб-сайт – export.pochta.ru. Там отправитель заполняет заводит личный кабинет, оформляет таможенную декларацию и затем с распечатанными документами в ближайших ЦВПП. Там принимают товар (международные отправления принимаются только в открытом виде) и сканируют документы по штрих-коду. Параллельно декларация в электронном виде поступает с портала на ЦВПП. Далее товар проходит путь без участия отправителя.

Из ЦВПП товар отправляется в Место международного почтового обмена (ММПО), параллельно электронные почтовые декларацию направляются в из ЦВПП в ММПО и ФТС. На ММПО происходит регистрация товара, и после обмена необходимой информацией в электронном виде с ФТС товар различными путями уходит заграницу. Одновременно «Почта России» отправляет ITMATT – электронное данные в почтовую администрацию страны назначения для ускорения оформления товара.

Одно из первых отправлений, осуществленной по упрощенной схеме, было осуществлено в почтовом отделении в Москве на Мосфильмовской улице. В мероприятии участвовали директор «Почта России» Дмитрий Страшнов, замминистра связи Михаил Евраев, глава ФТС Владимир Булавин и руководство Института развития интернета (данная организация была активным сторонником идеи упрощенного розничного экспорта).

Экспорт народных промыслов

Во время демонстрации из России в Канаду были отправлены ряд товаров российского производства: сумочка для автомобильных документов и детский ремень для автомобиля. Владелец интернет-магазина, осуществлявшего это отправление, пояснил, что речь идет об их давнем клиенте, который сейчас переехал в Канаду, но продолжает закупать их товар.

Михаил Евраев отметил, что импорт в России товаров через интернет активно растет, но власти заинтересованы в развитие экспорта. В этом году импорт ожидается 235 млн почтовых отправлений, а экспорт – лишь на 3 млн.