Государственный фонд ФРИИ вложил 125 миллионов в облачную платформу для машиностроения

ФРИИ инвестирует 125 млн в облачную платформу для управления машиностроительным производством и его моделирования. Разработчик – компания BFG-soft. По оценкам ФРИИ, в этом продукте нуждаются 13 тыс. российских производств.

ФРИИ инвестирует в BFG-soft

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует 125 млн руб. в облачную платформу для машиностроительного производства, разработанную компанией BFG-soft. Платформа управляет производственными системами и помогает в принятии управленческих решений.

Система создает виртуальную модель производства и прогнозирует результат любого изменения в ходе работ, от замены оборудования до введения дополнительных смен. При этом работать с решением могут не-программисты, поскольку для создания модели не требуется написания нового кода, отмечает гендиректор BFG-soft Алексей Евсягин.

Инвестиция ФРИИ – первая для проекта. BFG-soft потратит средства на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, развитие партнерской сети и маркетинг платформы.

Сфера внедрения и аналоги

Продукт предназначен для двигателестроения, автопромышленности, авиапромышленности, судостроения, производства спецтехники и микроэлектроники. По оценке ФРИИ, сфера потенциального применения платформы в России насчитывает 13 тыс. предприятий. Российский рынок решений по управлению производственными бизнес-процессами и их моделированию в машиностроении в ближайшие годы достигнет 50-70 млрд руб., сообщает ФРИИ.

ФРИИ инвестирует 125 млн руб. в облачную платформу для управления машиностроительным производством

Аналогами платформы являются такие продукты как Simio, Anylogic и Siemens PLM Software. По сравнению с аналогами решение BFG-soft предлагает более высокую скорость построения моделей, утверждает ФРИИ. Также система обладает более полным инструментарием для планирования и оптимизации производственных процессов, быстрее подбирает альтернативные варианты, позволяет легче вводить изменения в облачную платформу и быстрее оценивает влияние изменений на экономику компании. Кроме того, платформа заточена под целенаправленный поиск факторов, ограничивающих производительность, и поиск возможностей для ее улучшения.

Повышение эффективности производства

По данным исследования компании Deloitte более 70% менеджеров российских производственных компаний считают повышение эффективности производства главным условием конкурентоспособности. По словам управляющего инвестиционным портфелем ФРИИ Сергея Негодяева, этим предприятиям нужны продукты, решающие специальные отраслевые задачи с лимитированным сроком внедрения и быстрым результатом, однако сейчас на рынке таковых нет.

По данным ФРИИ, на предприятиях, где внедрена облачная платформа BFG-soft, в 3 раза сократился цикл производства, и в 4 раза выросла производительность. При этом на 10% снизилась себестоимость продукции. Прибыль выросла в 7 раз благодаря пересмотру производственных процессов и создания виртуальной модели.

Что такое BFG-soft

BFG-soft – это компания, входящая в состав беларусско-финского холдинга «Белфингрупп», который занимается роботизацией, комплексной автоматизацией и реинжинирингом предприятий. Холдинг начал свое существование в качестве центра роботизации СП «Белфин» в 1993 г. Основателями компании BFG-soft являются соучредители холдинга Владимир Кутергин, Алексей Евсягин, Артем Столов.

По данным ФРИИ, разработчики BFG-soft имеют 20-летний опыт работы с 800 машиностроительными компаниями, в числе которых находятся ПАО «КАМАЗ», ООО «Модуль», АО «НПО «Высокоточные комплексы» и другие. У холдинга есть инженерно-сервисный центр, конструкторское бюро и собственное производство.