«Морские» ИТ-шники просят Путина им помочь, чтобы Россия не потеряла суверенитет

Владимира Путина просят простимулировать развитие инновационных технологий в морской отрасли: цифровую навигацию, подводную роботехнику, беспроводную связь и другие направления. Пренебрежение этими направлениями работ приведет к полной зависимости от импортных технологий, продолжению деградации гражданского судостроения и к утрате суверенитета над морскими экономическими зонами.

Инновации на море

Совет при президенте по модернизации и инновациям одобрил дорожную карту «Маринет», посвященную развитию инноваций в морском деле.

Дорожная карта подготовлена в рамках проекта «Национальная технологическая инициатива» (НТИ), инициатором которого является Президент России Владимир Путин. Рабочей группой, составлявшей дорожную карту «Маринет», руководят президент группы «Промышленные инвесторы» Сергей Генералов и замминистра промышленности и торговли Александр Потапов.

На нынешний момент морская отрасль обеспечивает 80% всех мировых перевозок и 30% перевозок всей добытой в мире нефти. Объем основных гражданских сегментов в данной отрасли составляет $2,5 трлн, в том числе: морская добыча - $1,6 млрд, морской транспорт - $500 млн, рыбный промысел и производство аквакультуры - $190 млн, морской туризм - $120 млн, судостроение - $100 млн. Численность судов коммерческого флота увеличится с 50 тыс. до 70-80 тыс. к 2035 г.

Авторы дорожной карты «Маринет» выделяют три направления в морской отрасли, которые будут наиболее динамично развиваться в ближайшем будущем. Это цифровая навигация (E-навигация), технологии освоения мирового океана и инновационное судостроение.

Российские компании в цифровой навигации

Одной из ключевых инициатив Международной морской организации (ИМО) является внедрение стандартов E-навигации в качестве обязательных для морского коммерческого флота, а также условий осуществления международных рейсов и входа в порты. Для России данное направление важно, в том числе, с точки зрения привлекательности страны как мирового транзитера.

Путина просят простимулировать развитие инновационных технологий в морской отрасли

У российских компаний уже есть неплохие решения в данном сегменте. Так, компания «Транзас» на мировом рынке электронных картографических навигационно-информационых систем (ЭКНИС) занимает долю 35%, а на мировом рынке систем управления движением судов (СУДС) - 25%. На российском рынке дистанционного зондирования лидером является компания «Сканекс», а компания «Солво» является лидером в сфере автоматизации портов.

Экспортный потенциал российских компаний в области ПО, оборудования и сервисов составляет $1,5 млрд в год. Отдельное направление в сфере E-навигации – безэкипажные суда, здесь экспортный потенциал составляет $500 млн/год.

Какие технологии освоения мирового океана будут развиваться

В сегменте технологий освоения мирового океана будут развиваться следующие направления: новые технологии морской добычи углеводородов; электростанции, использующие возобновляемую энергию океана; малая морская энергетика (для снабжения объектов морской инфраструктуры) и подводные технологии - от картографирования морского дна до подводной робототехники. Ключевыми направления морской робототехники станут унифицированные гидроакустические средства навигации и связи для необитаемых подводных аппаратов, технологии подводной беспроводной связи со скоростью не менее 100 Мбит/с и технологии создания оптических средств и лазерных ТВ-систем для подводной робототехники.

В России подводной робототехникой для оборонного заказа занимается компания «Моринсис-Агат», готовая выйти и в гражданские отрасли. «Революционными» разработками в области автономных подводных лодок обладает ЦКБ МТ «Рубин». Всего в сегменте технологий освоения экспортный потенциал российских компаний составляет $5 млрд в год.

Третий сегмент - инновационное судостроение – будет развиваться вслед за технологиями освоения мирового океана. Например, будут развиваться подводный транспорт и скоростные пассажирские суда, использующие альтернативные источники энергетики и морскую роботехнику. В России перспективными разработками в данной сфере обладают Крыловский государственный научный центр и ЦКБ им. Р.Е. Алексеева. Экспортный потенциал российских компаний составляет $5 млрд в год.

Какие мероприятия следует осуществить

В области E-навигации авторы дорожной карты предлагают создать пилотную зону и разработать базовое ПО для нее. В 2018 г. должно быть завершено компьютерное моделирование безэкипажного судовождения и запущен морской геоинформационный портал. В 2019 г. будет создана платформа международного мультиагентского взаимодействия, а в 2020 г. будет запущен пилотный проект оснащения робототизированного судна.

В области технологий освоения мирового океана планируется создать научно-исследовательский центр «Маринет». Также должен быть создан прототип прибрежного энергетического комплекса на основе возобновляемых источников энергии. В 2018 г. будут проведены испытания и сертификация по судовому комплексу, гидроразрыва пласта, проведено проектирование типовых образцов в перспективных направлениях подводной роботехники, подготовлен серийный выпуск устройств для подводной навигации и связи, установлен головной образец прибрежного энергетического комплекса в море.

В области инновационного судостроения в 2017 г. будет реализовано исследование о возможности гражданского применения скоростной транспортной платформы нового поколения. Сума платформу планируется создать к 2025 г. Также в 2019 г. разработана документация для дальнейшего рабочего проектирования и строительства новых типов судов, в том числе ледового класса.

Планируется осуществить изменения в нормативно-правовой базе с целью обеспечения возможности использовании спутниковых снимков и проведения мониторинга экологической безопасности и рыбного промысла. В 2018 г. нормативная база E-навигации в России будет приведена в соответствие со стандартами ИМО, также будет обеспечена возможность использования веб-тренажеров для подготовки кадров морского и речного транспорта. В 2019 г. будут разработаны нормативная база и технические стандарты безэкипажного судоходства, 2020 г. - нормативная база использования подводной робототехники, а в 2021 г. - стандарты подводной роботехники и средств подводного позиционирования и связи.

Что будет с отраслью без дорожной карты

Авторы дорожной карты планируют, что к 2020 г. объем экспорта российских компаний на рынке «Маринет» вырастет с нынешних 10 млрд руб. до 60 млрд руб. на мировом морском рынке будет присутствовать восемь компаний, а доля компаний из России на рынке Е-навигации вырастет с 10% до 12%.

В целом реализация мероприятий, заложенных в дорожной карте, поможет развитию портовой инфраструктуры и судостроению, придаст импульс смежным отраслям, обусловленных развитием Северного морского пути, поможет освоению Арктики и Дальнего Востока, улучшит транспортное сообщение в труднодоступных территориях, усилит конкурентоспособность российских портов и судоходных компаний.

Без же реализации мероприятий дорожной карты новые сегмента морского рынка сформируются без участия России, в стране будет полная зависимость от импортных технологий и продолжится деградация гражданского судостроения. А в перспективе, как предупреждают авторы дорожной карты, произойдет еще и утрата суверенитета над морскими экономическими зонами.