В России готовятся гигантские проекты на «Эльбрусах», «Байкалах», ОС «Касперского» и Tizen

После утверждения формирующейся дорожной карты развития в России новых технологий информационной безопасности рынка «сейфнет» полноценный старт и условия для быстрой реализации может получить ряд знаковых ИТ-проектов на основе отечественного «железа» и софта — с прицелом на будущие многомиллиардные мировые рыночные ниши.

Проекты для рынка безопасности будущего

Ближайшими российскими проектами на формирующемся рынке компьютерной безопасности нового технологического уровня «сейфнет» могут стать пилотный сегмент квантовой коммуникационной сети на базе отечественных квантовых коммуникаторов, защищенный вычислительный комплекс на процессорах «Эльбрус» и «Мультиклет» под управлением ОС «Лаборатории Касперского», прототип безопасной системы для энергетики на платформе «Эльбрус-нейтрино», прототип защищенной мобильной платформы для госструктур и бизнеса на процессорах «Байкал» под управлением ОС Tizen. Об этом сообщил кураторы рабочей группы рынка «сэйфнет» Валентин Макаров, являющийся президентом ассоциации разработчиков ПО «Руссофт».

Напомним, «сейфнет» является одним из девяти новых глобальных технологических рынков, которые полноценно сформируются через 15–20 лет, но уже сейчас описаны (спрогнозированы) в рамках проекта Национальной технологической инициативы (НТИ), созданного по поручению Президента РФ Владимира Путина. В последние несколько месяцев в отношении ряда этих рынков были сформированы так называемые дорожные карты, которые были в октябре 2016 г. представлены на заседании Межведомственной рабочей группы по разработке и реализации НТИ при президиуме Совета по модернизации и инновационному развитию при Президенте РФ.

Валентин Макаров пояснил, что в отношении «сейфнет» пока существует только концепция дорожной карты. Если на ближайшем заседании рабочей группы, которое должно состояться в декабре 2016 г. или январе 2017 г., концепция будет одобрена, то на разработку полноценной дорожной карты потребуется еще порядка двух месяцев. Если после этого будет одобрена и она, то описанные в ней проекты смогут претендовать на финансирование по различным каналам, например, на средства из «Фонда Бортника».

Валентин Макаров надеется, что к 2035 г. отечественные технологии смогут занять 10% нового мирового рынка безопасности емкостью $2,1 трлн

Однако уже сейчас компании и ассоциации, входящие в рабочую группу «сейфнет» осуществляют различные разработки. Те из них, что были описаны выше, могут быть реализованы в 2017 г., полагает Макаров.

Емкость рынка и доля России

Рассуждая о емкости нового мирового рынка, Валентин Макаров склонен доверять оценкам одного из международных консалтинговых агентств, которое спрогнозировало его объем на уровне $2,1 трлн к 2035 г. С точки зрения Макарова, российские технологии к этому времени смогут захватить на нем порядка 3-5%, а при благоприятном стечении обстоятельств — 10%.

При этом Макаров подчеркивает, что продвижение отечественных технологий в мире должно учитывать специфику локальных рынков, на которых навязывать использование российского «железа» будет не всегда разумным. Однако в России в контексте государственного курса на импортозамещение наиболее актуально сейчас именно оно.

Квантовые технологии

С точки зрения Валентина Макарова, квантовые технологии не просто обладают теоретическими перспективами, но и успели продемонстрировать свои реальные возможности на деле. Упомянутый прототип квантовой телеком-сети может быть построен с использованием российских квантовых коммуникаторов трех неназываемых пока производителей из Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным Макарова, эти коммуникаторы работают по разным принципам, но все уже были успешно испытаны «Ростелекомом» на различных объектах.

Защищенный вычислительный комплекс

Использование для защищенного вычислительного комплекса на «Эльбрусах» и «Мультиклетах» (и иных отечественных процессорах) операционной системы «Лаборатории Касперского» Макаров объясняет тем, что она относится к так называемому классу ОС реального времени, и за счет этого в отличие от стандартных ОС общего назначения лучше походит для построения доверенной информационной среды критически важных ИТ-систем.

Мобильная платформа

Существование определенных наработок в части интеграции ОС Tizen и процессоров «Байкал» CNews подтвердил представитель разработчика последних — компании «Байкал электроникс». Он отметил, что Tizen еще в начале лета 2016 г. была успешно портирована на Bikal-T1.

По мнению Макарова, полноценная интеграция данных технологий позволит в ближайшее время создать прототип защищенной системы связи для госсструктур, бизнеса и частного сектора, а также прототип защищенной системы связи для интернета вещей.

Платформа для систем управления особой надежности

Слова Макарова о рассмотрении в рамках «сейфнет» создания прототипа безопасной системы повышенной надежности (для управления АСУ ТП в энергетике, на транспорте, в телекоммуникациях, в робототехнике) на базе платформы «Эльбрус-нейтрино» CNews подтвердил Константин Трушкин — представитель компании МЦСТ, являющейся разработчиком «Эльбрусов».

Трушкин рассказал, что в данном случае речь идет о совместных наработках МЦСТ с компанией «СВД встраиваемые системы», которая именует себя российским центром компетенции в области технологий QNX. Под QNX подразумевается семейство операционных систем реального времени и программных инструментальных средств, разработанных компанией QNX Software Systems Limited.

По данным на сайте «СВД встраиваемых систем», компанией на базе ОС QNX Neutrino 6.5.0 была разработана защищенная ОС реального времени (ЗОСРВ) «Нейтрино» КПДА.10964-01, которая позиционируется как российская. Она, по заявлению разработчиков, поддерживает широкий спектр отечественного оборудования, а ее интеграция в платформу «Эльбрус» и получила название «Эльбрус-нейтрино».