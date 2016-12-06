ЦРТ получил от государства 120 миллионов на систему распознавания лиц

Компания «ЦРТ-инновации» покроет половину затрат на проект распознавания лиц SmartTracker за счет льготного займа из Фонда развития промышленности Минпромторга. Общая стоимость проекта составит 255,8 млн руб. Заем является частью программы финансирования 9 проектов, на которую Фонд потратит 2,1 млрд руб.

«ЦРТ-инновации» получит заем

Компания «ЦРТ-инновации» из получит от Фонда развития промышленности (ФРП) при Минпромторге заем в размере 122,4 млн руб. Средства пойдут на создание программно-аппаратного комплекса интеллектуальной обработки видео SmartTracker.

Общая стоимость проекта составит 255,8 млн руб., то есть льготный заем ФРП покроет половину расходов. Заем выдается в связи с необходимостью импортозамещения, его условия соответствуют программе «Проекты развития». При указанной сумме займа и общем бюджете проекта, это означает начисление 5% годовых и погашение в течение пяти лет.

При этом целевой объем продаж новой продукции составляет не менее 50% от суммы займа в год, начиная со второго года серийного производства.

Зачем нужен SmartTracker

SmartTracker даст возможность распознавать лица в потоке посетителей, а также проводить их количественный, демографический и гендерный анализ. Цель анализа – оценка эффективности работы, обеспечения безопасности и учета рабочего времени.

SmartTracker будет состоять из устройства регистрации потоков посетителей или работников и облачного сервиса аналитики. В данный момент уже создана технология, которая позволяет идентифицировать личность по изображению лица в видеопотоке, остальные части системы находятся в разработке.

SmartTracker даст возможность распознавать лица в потоке посетителей и проводить их анализ

Программа займов на 2,1 млрд рублей

Предоставление средств компании «ЦРТ-инновации» – это часть программы финансирования, состоящей из 9 льготных займов проектам по импортозамещению от ФРП. Всего Экспертный совет ФРП выделил на эту программу 2,1 млрд руб.

При этом общая стоимость 9 одобренных проектов превышает 7,9 млрд руб. Фонд утверждает, что выдача этих займов позволит привлечь 5,8 млрд дополнительных средств в реальный сектор экономики.

Чем занимается «ЦРТ-инновации»

Компания «ЦРТ-инновации» была основана в 2011 г. Является дочерней компанией «Центра речевых технологий», а также резидентом инновационного центра «Сколково». Компания занимается разработкой голосовых и бимодальных биометрических систем. Ее решения находят применение как в государственном, так и в коммерческом секторе.

К последним достижениям «ЦРТ-инноваций» можно отнести новую технологию кластерного анализа больших массивов речевых данных для контакт-центров, представленную в октябре 2016 г. В июле был продемонстрирован облачный сервис для биометрической аутентификации OnePass, а в апреле компания представила новый метод анализа больших данных.

«Центр речевых технологий» (ЦРТ) был создан в 1990 г. Михаилом Хитровым и несколькими бывшими сотрудниками отдела прикладной акустики ленинградского НПО «Дальсвязь» Министерства промышленных средств связи СССР. ЦРТ занимается разработкой биометрических систем, а также технологий для высококачественной записи, обработки и анализа аудио- и видеоинформации, распознавания и синтеза речи. В 2011 г. главным акционером ЦРТ стал «Газпромбанк».

Финансирование от ФРП

Фонд развития промышленности был основан в конце 2014 г. по инициативе Минпромторга путем преобразования Российского фонда технологического развития. Цели создания ФРП – модернизация российской промышленности, организация новых производств и обеспечение импортозамещения.

Для реализации промышленно-технологических проектов ФРП на конкурсной основе предоставляет целевые займы по ставке 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 50 млн руб. до 700 млн руб., стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

С 2015 г. ФРП принимал участие в финансировании 102 проектов в 41 регионе России. Общая сумма займов достигла 28,9 млрд руб. Фонд утверждает, что реализация этих проектов позволит привлечь в реальный сектор экономики около 86,8 млрд руб. дополнительных средств и создать более 10,5 тысячи рабочих мест. Общая стоимость проектов составляет 115,7 млрд руб.