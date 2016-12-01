Путин объявил переход России на «цифровую экономику»

Обращаясь с посланием к Федеральному Собранию Владимир Путин отметил успехи российской ИТ-отрасли, настоял на продлении льгот для ИТ-компании до 2023 г. и предложил государству взять курс на цифровую экономику.

ИТ-отрасль — в сфере внимания президента

В ежегодном послании к Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин впервые в своей многолетней практике подобных выступлений значительное внимание уделил ИТ-отрасли. «Одной из самых быстроразвивающихся отраслей стала у нас, уважаемые коллеги, ИТ-индустрия, что очень радует, — заявил он. — Уверен, уже в ближайшее десятилетие есть все возможности сделать ИТ-индустрию одной из ключевых экспортных отраслей России».

Продление льгот по страховым взносам

По данным Путина, за последнее время заметно выросла выручка ИТ-компаний и налоговые поступления от их деятельности. По мнению президента, существенную роль в этом сыграли действующие сейчас в России льготы для ИТ-компаний по страховым взносам, поэтому глава государства считает целесообразным сохранить их на текущем уровне до 2023 г.

«Минфин просил меня не говорить, что это только исключительно благодаря льготам, я говорю, что были и другие, конечно, инструменты поддержки отрасли, но все-таки надо признать, что эти льготы сыграли свою существенную роль в поддержке ИТ-компаний», — заявил Путин, указав, что данная мера позволила компаниям эффективно реализовать свой интеллектуальный новаторский потенциал.

Владимир Путин в послании Федеральному Собранию впервые в явном виде обратил внимание на ИТ

«Смотрите, в начале пути, в 2010 году их налоговые отчисления составляли 28 с небольшим миллиардов рублей, а через два года — уже 54 миллиарда рублей, — продолжил президент. — Представляете, какой рост. При этом так называемые выпадающие доходы (в стенограмме кремлевской пресс-службы — «попадающие»; прим. CNews), с учетом льгот, всего 16 миллиардов рублей. То есть реальный доход даже для бюджета. Чтобы поддержать такую динамику предлагаю продлить эти льготы до 2023 года».

Напомним, сейчас в рамках государственной программы поддержки ИТ-отрасли на 2011-2017 гг. для аккредитованных в Минкомсвязи ИТ-организаций предусмотрены страховые льготы — до 14% от фонда оплаты труда (а в ИТ-сфере он составляет главные затраты на ведение бизнеса) вместо 30%. В первой половине 2015 г. число таких компаний перевалилоза 5 тыс. Пониженные тарифы подразумевают 8-процентные отчисления в Пенсионный фонд, 4-процентные — в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 2-процентные — в Фонд социального страхования.

подписал поручение премьер-министрупродлить льготы, в планах Правительства фигурировала отмена действующих льгот: с 2018 г. страховые взносы для ИТ-компаний должны были составлять 21%, в 2019 г. — 28%, а с 2020 г. — 30%.

ИТ-экспорт приближается к показателям «оборонки»

«Объем экспорта отечественных компаний за пять лет вырос вдвое, — отметил Путин. — Совсем недавно ИТ составляли цифру, которая приближалась к нулю, сейчас — 7 миллиардов долларов».

В данном случае, президент скорее всего оперирует последними данными Некоммерческого партнерства разработчиков ПО «Руссофт». В середине ноября 2016 г. оно представило результаты ежегодного исследования экспортной индустрии разработки софта в России. По данным организации, объем зарубежных продаж ПО и услуг по его разработке отечественных компаний за отчетный период вырос на 12% и достиг $6,7 млрд.

Отметим, что информация для отчета собиралась в феврале-апреле 2016 г., поэтому при сохранении позитивной динамики названные Путиным $7 млрд с данными «Руссофта» вполне коррелируют. Саму эту позитивную динамику аналитики партнерства связывают с девальвацией рубля, которая привела к повышению конкурентоспособности российских продуктов и услуг на глобальном рынке.

Примечательно, что названный показатель роста экспорта ИТ Путин склонен был сравнить с аналогичными данными по продаже за рубеж оборонной продукции. Выручка от ее реализации сейчас находится на уровне $14,5 млрд.

О развитии ИТ в медицине

Рассуждая на тему здравоохранения, Владимир Путин отметил, что одной из задач государства является наращивание уровня информатизации этой сферы, что позволит сделать запись на прием к врачу и ведение медицинской документации удобными и простыми.

«Нужно освободить врачей от рутины, от заполнения вороха отчетов и справок, дать им больше времени для непосредственной работы с пациентом, — заявил глава государства. — Также с помощью ИТ будет существенно повышена эффективность контроля за рынком жизненно важных лекарств. Это позволит избавиться от подделок и контрафакта, пресечь завышение цен при закупках медикаментов для больниц и поликлиник».

Путин предложил в течение ближайших двух лет подключить к скоростному интернету все больницы и поликлиники нашей страны. «Это позволит врачам даже в отдаленном городе или поселке использовать возможности телемедицины, быстро получать консультации коллег из региональных или федеральных клиник», — уверен он.

«Хочу обратить на это внимание Министерства связи, — добавил президент. — Министр заверил нас, что эта задача абсолютно реалистична, выполнима. Я сейчас сказал об этом с трибуны, вся страна теперь будет за этим смотреть внимательно».

Общегосударственный курс на цифровую экономику

В заключительной части послания Владимир Путин предложил переориентировать экономику в стороны реализации так называеиой цифровой модели. «Для выхода на новый уровень развития экономики, социальных отраслей нам нужны собственные передовые разработки и научные решения, — сказал он. — Необходимо сосредоточиться на направлениях, где накапливается мощный технологический потенциал будущего, а это цифровые, другие, так называемые сквозные технологии, которые сегодня определяют облик всех сфер жизни. Сквозные — это те, которые примеряются во всех отраслях: это цифровые, квантовые, робототехника, нейротехнологии и т. д.».

По мнению президента, страны, которые смогут их генерировать, будут иметь долгосрочное преимущество, возможность получать громадную технологическую ренту. Те, кто этого не сделает, окажутся в зависимом, уязвимом положении.

«Нужно также учитывать, что в цифровых технологиях, например, кроются и риски, конечно, — отметил Путин. — Необходимо укреплять защиту от киберугроз, должна быть значительно повышена устойчивость всех элементов инфраструктуры, финансовой системы, государственного управления».

«Предлагаю запустить масштабную системную программу развития экономики нового технологического поколения, так называемой цифровой экономики, — подытожил глава государства. — В ее реализации будем опираться именно на российские компании, научные, исследовательские и инжиниринговые центры страны. Это вопрос национальной безопасности и технологической независимости России, в полном смысле этого слова — нашего будущего».

Путин указывает на необходимость проведения инвентаризации и снятия всех административных, правовых и прочих барьеров, которые мешают бизнесу выходить как на существующие, так и на формирующиеся высокотехнологичные рынки; обеспечить такие проекты финансовыми ресурсами, в том числе нацелить на эти задачи работу обновленного ВЭБа («Банка развития»).

«Будем увеличивать число бюджетных мест по инженерным дисциплинам, по ИТ-специальностям, другим ключевым направлениям, которые определяют развитие экономики, — сообщил президент. — В следующем году на базе ведущих вузов, в том числе региональных, будут созданы центры компетенции. Они призваны обеспечить интеллектуальную, кадровую поддержку проектам, связанным с формированием новых отраслей и рынков».

«Уважаемые коллеги! Все, о чем я сейчас говорил, все эти приоритеты заложены в Стратегию научно-технологического развития России, — подчеркнул Путин. — Указ о ее утверждении подписан».